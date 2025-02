Entre el paraíso y el infierno. Se hizo famosísima a los 7 años, a los 9 ya tomaba alcohol, venció sus adicciones y logró renacer

La niña mimada de Hollywood, la chica de la sonrisa pícara y una de las mujeres más queridas del showbusiness internacional cumple 50 años. ¿Cómo planea festejarlo? En la cama, en pijama y con sus hijas Olive (12) y Frankie (10). “Siempre paso la noche de mi cumpleaños con ellas. Tenemos una tradición, así que también voy a hacer una pijamada con mis hijas en mis 50. Las pijamadas nunca deberían desaparecer”, contó Drew Barrymore en una entrevista reciente. La actriz, productora, escritora, empresaria y presentadora de televisión conoció la fama y el infierno siendo muy chica y ahora sólo encuentra placer en las cosas más simples. Esas que en los primeros años de su vida no pudo disfrutar. Drew Blythe Barrymore nació el 22 de febrero de 1975, en Los Ángeles. Sus padres se habían separado antes de que ella naciera. Su mamá, Ildico Jaid, era una actriz y escritora de origen húngaro (nació en un campo de concentración alemán) y su papá, John Drew Barrymore, era hijo de John Barrymore, uno de los más grandes actores del cine de Hollywood de los años 30; sus tíos, Ethel y Lionel Barrymore, fueron ídolos del arte escénico. Su destino profesional estaba marcado.

1973. Su papá, el actor John Drew Barrymore –murió en noviembre de 2004–, y su mamá Ildiko Jaid Mako –que hoy tiene 78 años–, en West Hollywood, California. Getty Images

Enero de 1982. Junto a su madre y su hermano por parte de padre, el actor y músico John Blyth Barrymore. Getty Images

A los 11 meses filmó su primera publicidad, a la que siguieron algunas más hasta que, a los 4 años, debutó en cine en el film Estados alterados (1979), de Ken Russell. A sus 7 fue cuando el mundo la conoció y la amó para siempre con la inolvidable E.T., de Steven Spielberg. Allí interpretaba a Gertie, la hermana menor de Elliot, y si bien ya tenía experiencia, era tan chica e inocente que siempre recuerda que para ella el extraterrestre no era un muñeco, sino un hermano más dentro del film. Una madre ausente y una fama muy temprana se convirtieron en un combo explosivo.

Drew, en el set de E.T. en 1982, la película donde interpretó a Gertie y que la catapultó a la fama con tan sólo 7 años. Getty Images

Drew apenas tenía 9 años cuando comenzó a tomar alcohol y a los 12 consumía cocaína. A los 13 ingresó a un centro de rehabilitación, a los 14 publicó su primera autobiografía, Little Girl Lost, y después de independizarse de sus padres trabajó en una cafetería mientras intentaba llegar con vida a la adultez. “Lo que me enseñó la institución (refiriéndose al Hospital Psiquiátrico de Van Nuys donde estuvo internada) fue que, si te sentás y discutís las cosas y no las barrés debajo de la alfombra, todo mejorará”, contó la estrella durante un reportaje. Cuando le preguntan cuál es su mayor orgullo, ella confiesa: “Creo que, para mí, haber dejado de tomar alcohol (a los 44 años) es una de las cosas que más honra el apellido Barrymore porque todos hemos sido muy hedonistas… Podría resumir la historia diciendo que en algún momento pensé: ‘¿Sabés qué? Esto no funcionó para nuestra familia y yo voy a detenerlo. Seré yo quien rompa el eslabón de esa cadena y tal vez mis hijos y sus hijos tengan una mejor vida gracias a eso (…)’. Tenemos que luchar contra las locuras genéticas que traen nuestras familias”, expresó.

Con su padrino y amigo entrañable de toda la vida, Steven Spielberg, y su mujer Amy Irving, en 1985. Getty Images

Julio de 1982. Como invitada al show de Johnny Carson. “Fue una locura haber estado ahí”, reveló la actriz muchos años después. Getty Images

Septiembre de 1982. Drew le entrega a la princesa Diana un peluche del personaje de E.T. en el cine Empire, en Leicester Square. Junto a ellas, Robert MacNaughton (que hizo de su hermano mayor en la película) y Spielberg. Getty Images

MUCHA PASIÓN, MUCHOS AMORES

Su primer amor adolescente y del que guarda los mejores recuerdos fue Corey Feldman, actor y estrella juvenil en los 80. A los 19 años, Drew se casó con el dueño de un bar, Jeremy Thomas: sólo duraron diecinueve días juntos. Una vez ella se refirió a él como el “diablo” y entonces quedó aclarado lo de aquel abrupto final. Volvió al cine haciendo dupla con Adam Sandler mientras seguía trabajando activamente para recuperarse de los excesos, se reencontró con su padre y conoció a la productora Nancy Juvon, con quien en 1995 cofundó la compañía de producción Flower Films. Dispuesta a encontrar a un gran amor, dejó entrar a su vida al comediante Tom Green, a quien conoció en el set de Los ángeles de Charlie. Hubo flechazo y también casamiento. El matrimonio duró apenas poco más de un año. Otro actor, Justin Long, también formó parte de su historial sentimental y compartieron tres años. En 2011 su camino se cruzó con el del consultor de arte Will Kopelman, su tercer marido. Al mejor estilo vertiginoso Barrymore, dieron el “sí, quiero” en 2012, el mismo año que nació su hija Olive. El nacimiento de su segunda hija Frankie, en 2014, se vio empañado por la muerte por sobredosis de su hermana Jessica y la posterior depresión posparto que sufrió la actriz. Una vez más, plasmó el dolor en arte y publicó otro libro, Flor salvaje. En 2016, protagonizó su tercer divorcio. “Nos esforzamos mucho (con Will) para que funcionara. Un amigo me dijo: ‘El divorcio es la muerte de un sueño’. Eso es exactamente lo que se siente, algo tan definitivo que no podés recuperarlo”, se sinceró la estrella de Hollywood en una de sus entrevistas.

1989. Un amor adolescente: Drew y Corey Feldman –fue una estrella juvenil en los 80– en el Shrine Auditorium, en Los Angeles Getty Images

A los 19 años, con su marido Jeremy Thomas en la première del film Bad Girls, en abril de 1994, de quien se separó a los 19 días de haberse casado. Getty Images

22 de noviembre de 2000. Muy enamorada de Tom Green –se casaron en julio de 2001 y se divorciaron en octubre de 2002–, en el estreno de Los ángeles de Charlie el Teatro Chino de Los Ángeles. Getty Images

2008. En las playas de Tulum (México) con el actor Justin Long. Estuvieron tres años juntos. Getty Images

Con Kopelman durante un paseo por Nueva York, en enero de 2013. Getty Images

Diciembre de 2014. Con sus hijas Olive (nació en septiembre de 2012) y Frankie (la tuvo en abril de 2014), frutos de su matrimonio con Will Kopelman, su tercer y último marido. Getty Images

A pura sonrisa con sus amigas y compañeras de elenco en la película "Los ángeles de Charlie: Al límite", Lucy Liu y Cameron Diaz, el día del estreno en junio de 2003. Tres años antes, habían protagonizado el primer film de las célebres investigadoras privadas que trabajan para un millonario invisible. Getty Images

2010. Drew posa en la 67° edición de los Golden Globes con su premio por su papel en la miniserie "Grey Gardens". Ese mismo año y por ese mismo personaje también se llevó un galardón en la entrega de los Premios del Sindicato de Actores (SAG). Nunca estuvo nominada a los Oscar. Getty Images

2017. Espléndida, con un vestido de Monique Lhuillier en la alfombra roja de los Golden Globes. Allí confesó que la noche anterior había estado en Nueva York y que casi se perdió la entrega por quedarse jugando con sus hijos. “Las prioridades cambiaron”, dijo. Getty Images - WireImage

También se refirió a los años posteriores a su divorcio: “Estaba paralizada, me sentía rota”. Pero en medio de ese tsunami de emociones lanzó su marca de cosméticos, Flower Beauty, y en 2020, en plena pandemia, su programa de entrevistas. “Fueron mis hijos los que me hicieron sentir que era hora de jugar”, dijo. Y se dedicó a desarrollar The Drew Barrymore Show, que ya renovó para una quinta temporada. Como emprendedora también fundó Beautiful By Drew, que incluye ollas a presión, freidoras de aire, cafeteras y hasta muebles. En materia de amores, hoy está sola. Para Drew, cumplir 50 años no sólo es un momento de reflexión, sino de plenitud y celebración. “No creo haber conocido una felicidad como la que siento ahora… Simplemente no sabía que alguna vez llegaría hasta aquí”.

Todo al amarillo en la foto promocional de su exitoso programa The Drew Barrymore Show.

En el set de su programa de entrevistas. Getty Images

La actriz creó una línea de productos de belleza, Flower Beauty, que nació en 2013.

Tiene una línea de electrodomésticos para cocina, Beautiful By Drew, que incluye libros de recetas.

Drew colabora con ONGs para concientizar sobre el valor de los refugios de mascotas y la adopción de perros.

