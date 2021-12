Dua Lipa regresa a la Argentina con un show en el Hipódromo de Palermo

Dua Lipa anunció las fechas de su tour 2022 por América Latina para presentar por distintas ciudades su disco Future Nostalgia , trabajo con el que recientemente obtuvo dos premios Grammy: uno a mejor álbum pop y otro a álbum del año.

“¡Estoy tan emocionada de volver a hacer una gira y ver a mis ángeles en persona! Qué increíble que podamos bailar y celebrar juntos una vez más”, expresó la artista a través de un comunicado, y contó que durante el proceso de escritura de las canciones “imaginaba la música que se tocaba en clubes en las noches con amigos”. La cantante británica también manifestó su alegría por la vuelta a los escenarios: “Estoy tan emocionada porque esta fantasía finalmente se haga realidad. ¡No puedo esperar para compartir estas canciones juntos en vivo!”, dijo la superestrella del pop mundial.

La nueva presentación traerá a Lipa nuevamente a la Argentina para reencontrarse con sus fans el próximo 14 de septiembre en el Hipódromo de Palermo. Además del show en Buenos Aires, que será producido por DF Entertainment y Live Nation, la esperada puesta tendrá paradas en Santiago de Chile dos días más tarde, el 18 de ese mes en Bogotá, el 21 en Ciudad de México y el 23 en Monterrey. Los tickets estarán a la venta a partir de las diez de la mañana del lunes próximo a través de la plataforma AllAccess.

El tour constituirá el desenlace perfecto del furor mundial que generó Future Nostalgia, el trabajo discográfico más reproducido de 2020 en Spotify y uno de los Best Of de fin de año de los principales referentes de la industria a nivel global, desde los rankings de Rolling Stone a Billboard y Pitchfork. Asimismo el álbum generó múltiples hits en todo el mundo como los número 1 “Break My Heart”, “Levitating” y “Don’t Start Now”.

Además de batir récords, la cantante también lideró como la artista femenina más reproducida en Spotify y actualmente es la cuarta artista más escuchada del mundo, con más de 65 millones de oyentes mensuales.

Future Nostalgia acumula más de siete mil millones de reproducciones en todas las plataformas del mundo. Después de recibir seis nominaciones en los Grammy 2021, incluyendo la de mejor disco, canción y álbum del año, lleva en su haber varios galardones, que, inexorablemente la consagran como la artista pop del momento.

Future Nostalgia es la continuación de su disco debut homónimo de 2017, que convirtió a Dua Lipa en la primera artista femenina en la historia de los Brit Awards en obtener cinco nominaciones, con dos victorias en British Breakthrough Act y British Female Solo Artist.

El gran salto de esta joven artista que se ha confesado fan de Chris Martin (Coldplay) se produjo hace apenas unos años con la aparición de su LP debut, titulado con su nombre y convertido muy pronto en el disco de una artista femenina que mayor número de descargas consiguió en la historia de Spotify. Hoy se ubica sexta en el ranking de popularidad de esa plataforma y tiene ahí casi 16 millones de seguidores. El motor que impulsó ese suceso fue “New Rules”, un pegadizo single de house tropical que fue interpretado como un himno del empoderamiento femenino. Fue la primera canción de Dua Lipa que alcanzó el número uno en el Reino Unido y hoy tiene 2 billones de visitas en YouTube.

En Future Nostalgia, cuyo título es por demás explícito en cuanto a su horizonte sonoro, la inglesa continúa la senda de la “mujer alfa” (como ella misma se ha definido) que recicla a su manera (con nuevas herramientas tecnológicas y nuevos conceptos de producción) la música que la acompañó en su adolescencia: No Doubt, Blondie, Jamiroquai, Outkast... El ambiente natural de su repertorio es la pista de baile, y para eso trabajó a conciencia Stuart Price, colaborador habitual de The Killers y pieza importante en discos como Confessions on a Dance Floor (2005) de Madonna y Aphrodite (2010) de Kylie Minogue. Otro socio crucial en los estudios fue Jeff Bhasker, cuya foja de servicios incluye producciones para Kanye West y Harry Styles.