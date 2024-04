Marcelo Bonelli se quebró en su despedida del programa Arriba argentinos: “No quiero llorar”

Escuchar

Agradecido, orgulloso y muy emocionado, así se despidió Marcelo Bonelli esta mañana de Arriba argentinos, el ciclo periodístico que lo vio crecer como conductor, que cumplió 19 años y que se convirtió en una marca de eltrece. Por momentos, al borde del llanto y con la voz cortada, el periodista logró conmover a todos en el estudio: “Los quiero mucho y la verdad es que no me muero”, disparó para distender el ambiente.

Las palabras de despedida de Bonelli llegaron sobre el final del noticiero. Con la mirada fija en la cámara y un plano corto, el periodista finalmente habló de su adiós. “Ahora vamos a ir a una pausa. Antes de la pausa les quiero decir algo: no voy a conducir más Arriba argentinos. Este es mi último programa”, comenzó su despedida. “Ya empecé un nuevo proyecto en Todo Noticias, en TN Central. Fue un pedido de las autoridades del canal, obviamente con mi beneplácito”, agregó.

“Es un día muy, muy especial”, continuó y de inmediato se le quebró la voz. “Pensé miles de cosas para decir y no quiero llorar. Estoy emocionado, pero estoy contento porque a través de 19 años en Arriba argentinos, todas las mañanas te levantamos, te informamos y dimos testimonio de todo lo que a vos te pasa. Hicimos periodismo puro”, siguió, con los ojos vidriosos”.

Luego, Bonelli habló con entusiasmo y calidez de sus compañeros de trabajo. “Hay unos equipos espectaculares. Muchos son obviamente amigos. De todo: de maquillaje, de peinado, vestuaristas, todo el equipo técnico. Ni te digo el equipo de producción, genios totales”, contó con orgullo y sumó: “Trabajan al revés que todos nosotros. A la madrugada. Y hacen un programa espectacular”.

Siempre mirando a cámara, en un mano a mano con el espectador, el periodista repasó la gran cantidad de momentos que atravesó a lo largo de casi dos décadas al aire. “Vivimos muchos éxitos. Fracasos también. Muchas alegrías, por suerte. Y muchas tristezas”. En ese momento, Bonelli nombró a Débora Pérez Volpin, quien debutó con él en el noticiero y quien murió en febrero de 2018 consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, luego de una endoscopia. En ese momento, de nuevo, lo invadió una profunda emoción.

Bonelli recordó a Débora Pérez Volpin Archivo

“No me quiero quebrar porque también les quiero decir, más allá de mi proyecto personal, más allá de que ahora me van a ver todos los días en TN, que Arriba argentinos ayer cumplió años”, explicó y estableció un paralelismo con los hijos cuando se independizan. “Muchos me dijeron: ´Arriba argentinos es tu hijo´. Sí, en parte es mi hijo profesional, pero cumplió 19 años, es mayor de edad y va a andar solo. Va a seguir andando. Va a seguir dando testimonio, va a contar todo, va a hacer periodismo brutal, como digo yo, desde la mañana, temprano”.

Bonelli se mostró confiado sobre la continuidad del ciclo, y aprovechó el momento para mencionar al nuevo equipo que estará al frente. “Las personas que van a conducir, Valeria Sampedro y Nacho Otero, son geniales y vienen con una polenta enorme”, destacó.

Por último, el periodista agradeció a las autoridades de eltrece, a Carlos D´Elía -”el delirante que armó esto y que después fue una tendencia en la televisión”, dijo-, a Ricardo Ravanelli, y a las productoras del noticiero. “Estoy contento, estoy emocionado, por momentos estoy triste. Quiero decirles que Arriba argentinos goza de buena salud y todos los días te va a informar como lo hizo estos 19 años. Hacemos una pausa y después veremos”, cerró, al borde del llanto. De inmediato, sus compañeros se acercaron para abrazarlo.

El último adiós

De regreso al piso, la producción puso al aire un video sobre la historia de Arriba argentinos y el rol protagónico de Bonelli, desde su presentación, en abril de 2005, hasta la actualidad. “¡Gracias Marce!”, se leía en el zócalo. De vuelta al piso, el equipo completo le brindó un aplauso, que se extendió hasta la redacción del canal. Además, sus compañeros le entregaron un regalo: una lapicera con su nombre grabado. “Pasé 19 años espectaculares. Crecí mucho, aprendí. Como decía Débora en el primer programa: estrenamos conductor. Yo era un menos diez y aprendí mucho, de ella y de todos”. En ese momento, la emoción se extendió a todo el piso. “Los quiero mucho, y la verdad es que no me muero”, bromeó para distender el momento. “Nos vamos a estar cruzando todo el tiempo”, cerró.

