Así está Lucia Gibson, la hija de Mel Gibson y la cantante rusa Oksana Grigorieva

A pesar de la gran repercusión que tuvo su nacimiento, Lucia Gibson creció en un total anonimato y rara vez ha sido vista en público. Será por eso que cada vez que los flashes la encuentran, la muchachita de 14 años se vuelve noticia y su imagen despierta el interés de todo el mundo.

Fruto de la turbulenta relación que Mel Gibson tuvo con la cantante rusa Oksana Grigorieva, esta adolescente es la octava hija del actor. Y si bien ambos padres tienen la custodia compartida, lo cierto es que es muy raro ver a la joven junto al protagonista de Corazón valiente. Algún que otro viaje familiar, algunas tardes de compras o cenas en Malibú son algunos de los registros de esta jovencita que heredó los ojos de su papá y el talento de su mamá.

Mel Gibson junto a Lucia, la hija de 14 años que tuvo con Oksana Grigorieva Backgrid/The Grosby Group

Una infancia turbulenta

Nacida el 30 de octubre de 2009 en Los Ángeles, Lucia es fruto del amor entre Gibson y Grigorieva; quienes hicieron pública su relación poco después de que el actor se divorciara de Robyn Moore, la madre de sus siete hijos y con quien estuvo casado durante 28 años. De hecho, la noticia del embarazo se anunció tan solo seis semanas después de aquella separación, lo cual generó cierto ruido en Hollywood.

La relación entre Gibson y Grigorieva fue bastante breve y turbulenta. Después de un año juntos, la pareja se separó en medio de un escándalo que incluyó acusaciones de violencia. En enero de 2010, ella presentó una orden de restricción alegando que él le había pegado una trompada, rompiéndole un diente y provocándole conmoción cerebral. Por su parte, el actor se defendió argumentando que estaba tratando de contener a la artista, ya que le preocupaba que, en medio de su ataque de nervios, pudiera lastimar a su bebé de dos meses. “Una vez abofeteé a Oksana con la mano abierta en un intento de devolverla a la realidad. No la abofeteé fuerte. Solo estaba tratando de darle una descarga eléctrica para que dejara de gritar, y de sacudir a Lucia de un lado a otro”, le reveló Gibson a TMZ. Pero unos mensajes de voz, en donde el galán de Hollywood insultaba a su exmujer terminaron complicando su situación.

A estas acusaciones cruzadas, le siguió una extensa batalla legal por la custodia de la pequeña. Fueron necesarios casi dos años para que la pareja se pusiera de acuerdo y firmara la paz. Según informó en aquel momento la agencia de noticias AP, Gibson se comprometió a compensar a la rusa con 750.000 dólares y a establecer un fondo fiduciario para Lucia mientras la pequeña viviera con su madre en la mansión de Sherman Oaks, residencia que había comprado para convivir en familia y que la joven podrá vender cuando cumpla los 18.

“Como padre, todo el mundo mete la pata. No existe un padre perfecto y es muy fácil equivocarse. Pero espero haber cometido menos errores que la mayoría”, le confesó el actor al Sunday Times cuando le preguntaron por este tema. Por ese entonces, el protagonista de El Patriota contó con el apoyo de varios de sus colegas. “Lo conozco desde hace más de 20 años y es alguien a quien realmente amo y me importa”, le dijo Jodie Foster a The Daily Beast tomando partido por Gibson.

Pequeñas apariciones

Dada su escandalosa y conflictiva ruptura, no sorprende que Grigorieva decidiera apartarse del foco mediático y criar a su hija en total anonimato. Sin embargo, cada tanto la artista abre las puertas de su intimidad para mostrar cómo es la convivencia con la pequeña. En 2022, por ejemplo, la cantante y compositora lanzó un video musical para su sencillo “Lemonade” en el que aparece junto a Lucia bailando. “Relata la historia de algunos momentos difíciles de mi pasado y de la persona que estuvo ahí para mí en cada paso del camino, con su pureza, devoción y amor incondicionales. Esa persona es mi hija Lucy, una inspiración de mi vida” , escribió en sus redes como una especie de catarsis junto al clip en cuestión.

Dedicatorias por su cumpleaños o por el día de la madre también permiten espiar cómo está creciendo esta adolescente que, al parecer, tiene una gran pasión por el arte como sus padres . Es que, hace unos meses, Grigorieva compartió con sus seguidores el gran talento que tiene su hija para dibujar en tan solo “diez minutos”. “Los dibujos de mi hija me vuelan la cabeza” o “El dibujo de mi hija representa sensaciones vibratorias globales”, son algunas de las frases que demuestran lo orgullosa que está de su heredera.

Su última aparición

Vacaciones, viajes a rodajes, tardes de shopping y cenas en lujosos restaurantes son algunas de las contadas veces que Lucia Gibson se mostró junto a su padre en público. De hecho, la última vez que fue fotografiada junto a él fue en enero de este año, cinco días después del cumpleaños del actor; lo cual indicaría que esa comida entre padre e hija fue parte del festejo.

El actor y su hija saliendo de un reconocido restaurante en Malibú Backgrid/The Grosby Group

Mientras que el actor sorprendió con un bastón y una bota ortopédica en una pierna -algunos dicen que sería producto de una lesión durante el rodaje de Arma Mortal 5- la futura quinceañera lució un pantalón con motivos navideños y un buzo oversize. Ambos se mostraron muy compinches y no esquivaron los flashes al retirarse del lugar. “Mel se divierte mucho cuando está con Lucia. Lo único que quiere es pasar el mayor tiempo posible con su hija”, le reveló un íntimo amigo a la revista People sobre la relación que el actor mantiene con la más pequeña de sus herederas por estos días.

