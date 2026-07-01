“Duermo con ella todas las noches”: Madonna presentó formalmente a Octavia, alguien fundamental en su vida

La vigencia de Madonna durante el último medio siglo tiene tanto que ver con su talento y su capacidad de reinventarse, como con su tozudez a la hora de mostrarse humana e imperfecta. Esta semana, la reina del pop lo hizo de nuevo: con solo una frase y una presentación, tuvo a las redes y a los medios a sus pies, recordando no solo su resiliencia, sino su costado más tierno.

La confesión llegó durante un recorrido por su casa de Londres que la cantante mostró en un video publicado por la edición británica de Vogue en YouTube. Allí, entre ambientes elegantes, piezas de arte y objetos cuidadosamente seleccionados, apareció Octavia: un pulpo de peluche que Madonna, de 67 años, definió sin rodeos como su “perrita”, a pesar de su forma inusual.

“Esta es mi perrita. Se llama Octavia. Duermo con ella todas las noches”, dijo la artista frente a cámara, con naturalidad. Pero detrás de ese objeto aparentemente simple se esconde una historia atravesada por la enfermedad, la vulnerabilidad y la recuperación.

Madonna junto a Octavia, su pulpo de peluche

Madonna recordó que Octavia no es un peluche cualquiera, sino un regalo cargado de significado emocional. Fue una de sus hermanas quien se lo obsequió luego de la grave internación que atravesó en junio de 2023, cuando fue hospitalizada por una infección bacteriana que derivó en sepsis. El cuadro fue tan serio que la cantante llegó a pasar varios días en terapia intensiva e incluso estuvo en coma inducido durante 48 horas.

“Hace un par de años estuve muy enferma en el hospital. Estuve en coma y esta hermosa enfermera que me cuidaba se llamaba Olivia”, relató. En ese período crítico, Madonna explicó que la presencia de esa enfermera fue clave para su recuperación emocional y física. Según contó, Olivia la alentaba constantemente a resistir, a levantarse y a no rendirse.

“Me gritaba todos los días, diciéndome que tenía que levantarme, que tenía que salir de la UCI, y realmente me dio mucho valor y esperanza”, recordó la cantante. Esa figura quedó grabada en su memoria como un símbolo de fortaleza en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Cuando finalmente recibió el alta y volvió a su casa, el gesto de su familia buscó transformar ese dolor en algo tangible. Fue entonces cuando su hermana le regaló el pulpo de peluche. Madonna explicó que, al verlo, no pudo evitar pensar en la enfermera que la había acompañado durante su internación.

El nombre elegido para el muñeco también guarda ese vínculo emocional. Octavia fue bautizada como una variación inspirada en Olivia, la enfermera que la cuidó en terapia intensiva. La artista no precisó cuál de sus tres hermanas —Paula, Melanie o Jennifer— fue la autora del regalo y del nombre, pero sí dejó en claro el significado afectivo que conserva hasta hoy.

“Ha estado conmigo desde entonces”, aseguró. Incluso con humor, reconoció que el peluche ya muestra el paso del tiempo: “El relleno empieza a ser un poco desagradable, pero la quiero. La adoro”.

La internación de 2023 obligó a la artista a suspender su gira mundial, generando preocupación en la industria musical y entre sus seguidores. En aquel momento, su estado de salud fue delicado y la recuperación requirió tiempo y cuidados intensivos. Sin embargo, meses después logró regresar a los escenarios, completamente recuperada, en lo que ella misma definió como una especie de “milagro”.

Durante su regreso a los shows, Madonna se mostró particularmente emotiva. En varios conciertos llegó a agradecer públicamente la posibilidad de volver a cantar y bailar, recordando que había estado al borde de una situación crítica. “Hace menos de cuatro meses estaba en un hospital inconsciente, y la gente pensaba y predecía que no lo lograría. Así que es un maldito milagro que esté aquí ahora mismo”, dijo ante el público, según registros grabados por fanáticos.

Hoy, ya recuperada, la artista se encuentra en una nueva etapa profesional. Mientras se prepara para el lanzamiento de Confessions II, previsto para el 3 de julio, Madonna continúa expandiendo su legado musical. El álbum funciona como una continuación de Confessions on a Dance Floor (2005) y la vuelve a reunir con el productor Stuart Price, uno de sus colaboradores históricos.

Además, el proyecto incluye un componente personal aún más íntimo: una de las canciones fue compuesta junto a su hija, Lourdes “Lola” León, de 29 años. En declaraciones a la revista Interview, Madonna explicó que la idea surgió como una forma de reconstruir el vínculo entre ambas a través de la música.

Madonna junto a su hija Lourdes “Lola” León

“Ella me propuso escribir una canción juntas como una forma de sanar nuestra relación”, contó la artista, dejando entrever que el proceso creativo también funcionó como un espacio de reconciliación familiar.