Edith Hermida reveló hace cuánto tiempo no tiene relaciones sexuales y sorprendió a Mario Pergolini

Edith Hermida sorprendió al compartir detalles de su vida privada durante una conversación con Mario Pergolini. La conductora se refirió a su presente sentimental y contó que lleva largo tiempo sin tener relaciones sexuales porque, según recalcó, su libido está ”puesta en otras cosas”.

Invitada al programa Otro día perdido (eltrece), la comunicadora cuestionó la presión social que existe sobre las personas solteras para que estén en pareja y consideró que el hecho de estar en una relación está “sobrevalorado”.

La conversación comenzó cuando el conductor le preguntó si era “salidora” y ella respondió: “No, no soy salidora. Ahora no tengo ni ganas”. A partir de ese momento, el anfitrión recordó la confesión que su invitada hizo en una reciente entrevista con Moria Casán, en la que contó que llevaba tiempo sin mantener una vida sexual activa.

Pergolini quiso saber entonces por qué elegía hacer pública una cuestión tan personal y la conductora le aclaró: “Porque no me parece tan mal”. A continuación, profundizó sobre su postura: “Me parece que está como sobrevalorado el tema de estar en pareja, ¿viste? O sea, yo tengo la libido puesta en otras cosas”.

La conductora acudió como invitada al programa de Mario Pergolini y habló de su vida privada en una distendida charla con el conductor Gerardo Viercovich - LA NACION

En el intercambio televisivo confirmó que en agosto se cumplieron “tres años” desde la última vez que tuvo relaciones sexuales, e incluso relató que el productor de su programa de radio tiene registrada la fecha como un aniversario.

“Lo dije, lo dije...”, lanzó Hermida después de revelar el tiempo que lleva sin compartir momentos de intimidad con otra persona y Pergolini quiso saber si efectivamente el productor tenía anotado ese dato. “Lo tiene anotado”, respondió la comunicadora.

La periodista también reconoció entre risas que muchas veces termina contando detalles de su vida privada sin medir demasiado la repercusión que puedan alcanzar. “No sé por qué lo cuento; soy bocona. Me entusiasmo”, admitió.

“Todo el mundo te quiere ver en pareja”

Edith Hermida: “Ya estoy grande, entonces no estoy para perder el tiempo” Gerardo Viercovich - LA NACION

En el programa se debatió sobre la presión que recibe una persona soltera por parte de su entorno para entablar nuevos vínculos. Evelyn Botto le preguntó a la invitada si quienes la rodean intentan que “rompa la racha” y ella explicó que, según su experiencia, existe una insistencia permanente para que vuelva a estar con alguien. “Todo el mundo te quiere ver en pareja. Qué horror. Con alguien: ‘salí con alguien’”, expresó.

La conductora también aclaró que nunca le interesó mantener vínculos temporales. “Yo nunca fui una chica muy de andar, viste, de tener un ‘touch and go’. No”, afirmó.

Y sumó: “Ya estoy grande, entonces no estoy para perder el tiempo”. A continuación, Hermida ironizó sobre algunas de las conversaciones que suelen surgir durante las primeras citas. Entre esos ejemplos mencionó las preguntas relacionadas con su trabajo, la televisión y los famosos, e hizo referencia al propio Pergolini. En ese contexto, contó que pueden surgir comentarios del tipo: “¿Y cómo es la tele? ¿Y cómo es Mario Pergolini?“, señaló. “Simpático”, bromeó el anfitrión.

Edith Hermida: "Puedo estar años sin tener sexo"

En 2022, Hermida ya se había animado a hablar abiertamente sobre su vida sexual durante su participación en el programa PH, Podemos hablar, espacio en el que también sorprendía al contar que podía pasar largos períodos sin tener relaciones sexuales. “Puedo estar años sin tener sexo, no es tan importante”, llegó a decir.

En ese momento, la confesión surgió mientras relataba una cita a ciegas a la que había aceptado asistir después de atravesar lo que definió como una “época de sequía tremenda”. Durante el encuentro, según recordó, el hombre le contó detalles de su intimidad mientras ella permanecía en silencio. “Me contó toda su vida sexual y tomé, tomé, tomé. Él habló toda la noche, yo me quedé callada y le dije: ‘Me voy, llévame a mi casa’, re violenta estuve. No pasó nada. Ni beso, nada”, contó durante el programa.

En esa misma charla, Hermida llegó a decir que había pasado todo 2007 sin tener sexo y anticipó que probablemente también atravesaría 2008 de la misma manera.