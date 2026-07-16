El abrazo infinito de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul y la emoción de las mujeres de la Selección

La clasificación de Argentina a la final del Mundial desató la euforia nacional tanto dentro como fuera del estadio. En Atlanta, luego de que los jugadores festejaran en el campo la victoria sobre Inglaterra, les llegó el momento de celebrar con sus parejas y familiares en las tribunas del lugar.

Entre las imágenes que se viralizaron destaca el emotivo abrazo entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, que la cantante selló con un tierno beso como demostración del afecto y orgullo que sintió por el desempeño de su pareja en el campo de juego.

Después de que se terminara el partido y se confirmara la clasificación argentina a la última fase de la Copa del Mundo, el mediocampista buscó a su novia entre la multitud que celebraba en el estadio. Las imágenes difundidas por varios medios mostraron el instante en el que ambos se encontraron, se abrazaron durante varios segundos y compartieron un beso antes de que el futbolista regresara con sus compañeros para continuar con los festejos en el césped.

Stoessel también trasladó su felicidad a las redes sociales y, desde su cuenta de Instagram, compartió la publicación de De Paul celebrando el triunfo argentino, así como varias postales de su novio celebrando emocionado junto al resto de sus compañeros. Además, comentó un posteo del futbolista con una frase que no pasó desapercibida: “Mi amor, te amo tanto. Dios mío. ¡Te amo! Vamos Argentina, te amo”.

La presencia de la cantante en las tribunas fue una constante durante el campeonato. La artista ya había acompañado a la Selección en los cuartos de final disputados en Kansas City y volvió a decir presente en la semifinal.

Al igual que la intérprete de “La Triple T”, el resto de las parejas de integrantes del plantel también mostraron cómo atravesaron el trascendental encuentro del día de ayer y la satisfacción que sintieron por los jugadores tras conseguir el pasaje a la gran final.

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, compartió varias fotos junto a sus tres hijos en las gradas y, tras el triunfo, celebró la clasificación con un mensaje cargado de emoción: “¡Gracias Dios! ¡Vamooos Argentina! A la Final”. Además, en sus historias de Instagram publicó una serie de imágenes del capitán de la Selección en algunos de los momentos más memorables del encuentro, desde las jugadas decisivas hasta los festejos.

Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, también subió imágenes de la intimidad familiar reflejando los nervios, las cábalas y la ilusión con la que acompañaron al mediocampista. “Gracias Dios”, escribió la influencer en una imagen donde se la ve visiblemente emocionada, con lágrimas en los ojos y sosteniendo un rosario sobre la camiseta de la Selección mientras deja ver el tatuaje con la palabra “Amén” en su muñeca.

En otras publicaciones, Cervantes también mostró escenas protagonizadas junto a Enzo Fernández y sus hijos tras la victoria y fotos grupales de los familiares de ambos celebrando en las tribunas. “A la final! Vamos, Argentina, carajo”, expresó.

La emoción de Valentina Cervantes tras el triunfo de la Scaloneta Instagram

Otra de las mujeres que acompañó al seleccionado fue la futbolista inglesa Kelci-Rose Bowers, pareja del defensor Marcos Senesi. “Bueno, acaba de pasar... Una experiencia loca con muchas emociones encontradas, una que no olvidaré. Estoy orgullosa de lo lejos que ha llegado Inglaterra y, por supuesto, de mi compañero por llegar a la final, Nos vemos en NYC”, escribió la joven.

En la previa al partido, Rose Bowers había hablado con La Tora Villar y expresado su entusiasmo por poder vivir una jornada tan especial desde el estadio. “Me siento muy contenta y emocionada de estar acá, por poder vivir este partido”, comentó.

La alegría compartida por Kelci-Rose Bowers y Tini Stoessel tras el partido

Las redes sociales también reflejaron las reacciones de otras parejas de los jugadores, como Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, quien compartió imágenes del ambiente en Atlanta. “Estamos en la final, vamos Argentina. Te amo, mi amor @tagliafico3. Vamos mi vida!“, escribió.