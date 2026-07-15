La exnovia de Sam Neill dio detalles de cómo fueron los últimos días del actor: “Su pobre cuerpo se agotó”

La muerte de Sam Neill, ocurrida el lunes, continúa generando repercusiones. Después del comunicado difundido por su familia, fue su expareja, la periodista australiana Laura Tingle, quien aportó nuevos detalles sobre el estado de salud que atravesó el actor en sus últimos días.

El actor Sam Neill junto a su exnovia, la periodista australiana Laura Tingle instagram.com/laura.tingle

Tingle, de 65 años, mantuvo una relación con Neill entre 2018 y 2021. Este martes, durante una entrevista en el programa Sydney Mornings, explicó que el deterioro físico del protagonista de Jurassic Park era consecuencia de una larga lucha contra el cáncer. “En resumen, llevaba al menos cinco años luchando intensamente contra diversas formas de cáncer”, afirmó.

La periodista recordó que el actor, que falleció a los 78 años, había atravesado tratamientos muy exigentes. “Eso pasa factura al cuerpo de cualquiera. Había recibido mucha quimioterapia y mucha inmunoterapia”, señaló.

Aunque destacó que Neill había conseguido superar la enfermedad, explicó que las secuelas persistían. “Afortunadamente, finalmente logró curarse del cáncer de sangre que padecía. Pero eso lo dejó bastante debilitado en cuanto a su sistema inmunológico. Creo que su pobre cuerpo se agotó un poco”.

El protagonista de Jurassic Park y la periodista estuvieron juntos desde 2018 hasta 2021 instagram.com/laura.tingle

Según contó, la situación se había agravado en las últimas semanas. “Había estado enfermo durante las últimas dos semanas”, dijo. Y agregó: “Todos los que lo amaban le han estado deseando lo mejor desde cerca y desde lejos, pero creo que era demasiado para recuperarse una vez más”.

El fallecimiento de Neill fue confirmado el lunes mediante un comunicado difundido por un representante de la familia a través de la cuenta oficial de Instagram del actor.

“Con inmensa tristeza, la familia de Sam Neill comparte la noticia de su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney”, comienza el texto.

“Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida, Su pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta el hecho de que Sam permaneciera libre de cáncer”, continúa el comunicado.

La familia también expresó su “más profundo agradecimiento al personal del Hospital Privado St Vincent’s por la increíble atención brindada” y pidió respeto durante este momento de duelo.

Murió Sam Neill a los 78 años en Australia (Fuente: Instagram/@samneilltheprop)

“Se compartirán más detalles más adelante, pero por ahora, en nombre de la familia, les pedimos que respeten su privacidad mientras afrontan esta pérdida inconmensurable”, concluye el mensaje.

A las declaraciones de Tingle se sumó la actriz Rima Te Wiata, quien compartió elenco con Neill en Hunt for the Wilderpeople (2016). En diálogo con el New Zealand Herald, aseguró que el actor padecía neumonía antes de morir.

También Laura Dern, su compañera en Jurassic Park, lo despidió con un mensaje cargado de afecto. “Sam fue mi querido amigo de toda la vida. Me demostró la profundidad de la lealtad, la protección y el amor, siempre con un ingenio sutil”, expresó.

La actriz lo definió además como “un verdadero y noble caballero” y aseguró que era “el galán de mis sueños”. Su homenaje concluyó con una referencia al personaje que Neill inmortalizó en la exitosa película de 1993: “Te amaré por siempre, Dr. Alan Grant”.

La noticia de su muerte llegó apenas dos meses después de que el actor anunciara que estaba libre del cáncer de sangre que le habían diagnosticado, una enfermedad poco frecuente y de evolución agresiva.

En octubre de 2023, al reflexionar sobre su salud, Neill había reconocido que le “molestaría” morir porque todavía sentía que tenía proyectos pendientes y “cosas que quería lograr”.

En un comunicado publicado por Variety, el director de Jurassic Park Steven Spielberg expresó: “Sam era excepcionalmente colaborativo. Para él era muy difícil componer a un personaje que trataba a los chicos como si fueran sucios y olorosos, porque eso era lo opuesto al modo en el que él, siendo un padre amoroso, trataba a sus propios hijos”.

Más adelante, el director agregó: “Realmente adoré hacer todas las películas de Jurassic Park con él. Junto a Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre tendremos nuestra familia jurásica y Sam nunca será olvidado por nosotros o por los millones de sus fans alrededor del mundo”.

Asimismo, Jeff Goldblum, otro de los protagonistas de Jurassic Park, recurrió a sus redes sociales para despedir a Neill y escribió:“Comienza la próxima gran aventura. Te amo, siempre y para siempre”.