El accidentado intento de Nazarena Vélez de teñir a su novio: "Soy un desastre"

Nazarena Vélez está muy activa en las redes sociales en tiempos de cuarentena . Al igual que muchos famosos, se animó a convertirse en la " peluquera " de la casa y su novio , Santiago Caamaño , fue el voluntario. El accidentado intento de cambiarle el look a su pareja salió mejor de lo que esperaba, pero ella no tardó en hacer su autocrítica: "Soy un desastre".

A fines de marzo Vélez mostró que le cortó el pelo a su novio, y pidió recomendaciones para comprar una tintura que le sirva para un cambio de color. Después de varios consejos hizo su primer intento y no quedó conforme con el resultado. Esta semana volvió a la carga y trató de mejorar su debut como peluquera.

"Segundo intento de color con el 'Bocha' @santiagocaamano", escribió en el posteo, y durante la introducción del video confesó que sus técnicas como especialista del cabello "no están chequeadas" y le rogó a sus seguidores que sigan las indicaciones de los profesionales y no los tips de su tutorial casero. "Soy un desastre chicos, la otra vez hice todo al revés. Ojalá hoy pueda redimirme", bromeó.

Después de decolorar el pelo castaño de su novio dos veces, y tratar de cambiarle el tono anaranjado que le había quedado la primera vez, la actriz anunció que esperaba lograr un "gris claro" como resultado final. "Por supuesto que no me quedó ni cerca del gris clarito. Es un rubio dorado pero me parece que le queda muy lindo. Sería como el color del Pájaro Caniggia más o menos", afirmó Vélez entre risas, al tiempo que Caamaño coincidió en que el cambio de look salió mejor de lo esperado.