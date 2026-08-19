Hayden Panettiere: las fotos de la actriz con muletas que hoy cobran otra dimensión y las palabras de su madre

Con la noticia de su trágica muerte, los últimos meses de Hayden Panettiere y sus apariciones públicas comenzaron a tomar especial relevancia. Así sucedió con una serie de fotos tomadas en marzo de este año, donde se ve a la protagonista de Héroes caminar con dificultad y con la ayuda de un par de muletas. Según contó en sus memorias, a los 14 años sufrió un accidente durante un rodaje que le provocó graves lesiones y que, años más tarde, tuvo consecuencias en su relación con el dolor y los opioides.

Hayden Panettiere fue fotografiada en el aeropuerto de Los Ángeles usando muletas mientras viajaba junto a Brian Hickerson RFAP - Backgrid/The Grosby Group

Panettiere fue encontrada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, el pasado domingo durante las primeras horas de la tarde. La policía y los servicios de emergencia acudieron al lugar después de recibir un aviso sobre una mujer que no respondía. Los equipos médicos intentaron reanimarla, pero fue declarada muerta en el lugar. Según las autoridades, la investigación preliminar no encontró indicios de violencia ni circunstancias sospechosas en torno a su fallecimiento.

Las fotos que hoy cobran otra dimensión

Las postales tomaron otra trascendencia luego de su muerte RFAP - Backgrid/The Grosby Group

En marzo, la actriz fue fotografiada en el aeropuerto de Los Ángeles usando muletas y caminando con dificultad. Estaba acompañada por Brian Hickerson, su exnovio. En aquel momento, Panettiere explicó que tenía un problema en la zona lumbar y que sufría de nervios pinzados.

Además de las imágenes, varios allegados contaron que la actriz debió afrontar fuertes dolores durante los últimos meses, que en ocasiones incluso le dificultaban caminar. “Hayden tuvo cuidado de no lesionarse en el set; se movía un poco más despacio para su edad, pero no mencionó dolor de espalda ni dolor”, le contó Lori Tan Chinn, compañera de Panettiere en el film Sleepwalker (2026), a PageSix.

Erick Orellana, su peluquero y amigo, también dio detalles sobre su estado. “Sé que sufrió a principios de este año con la espalda”, le explicó al mismo medio. “En un momento dado, incluso le costaba mover las piernas”, confió.

El accidente que marcó su vida

Hayden Panettiere sufría de dolores de espalda desde que era una niña. A los 14 años, la actriz tuvo un accidente en pleno rodaje que le causó consecuencias de por vida Jordan Strauss - Invision

El origen de parte de los dolores que afrontaba Panettiere se remontaba a más de dos décadas atrás. En 2005, cuando tenía 14 años y filmaba Racing Stripes en Sudáfrica, sufrió una violenta caída de una cebra durante el rodaje. La actriz contó en This Is Me: A Reckoning, sus memorias publicadas en mayo, que el accidente le provocó lesiones en dos vértebras del cuello, una conmoción cerebral y un fuerte latigazo cervical.

“Me quedé callada y soporté el dolor en la espalda y el cuello”, escribió en el libro. “Más de 20 años después, estas heridas todavía me molestan”, añadió. También habló de las consecuencias de combatir el dolor y explicó que su consumo de opioides aumentó cuando esa antigua lesión en el cuello “se reactivó”.

Las palabras de su madre tras su muerte

Hayden Panettiere junto a su mamá en una postal de 2026 Grosby Group

Tras la muerte de la actriz, Lesley Vogel, su mamá, habló sobre su vida y las dificultades que atravesó desde muy joven. En diálogo telefónico con NBC News, la describió como una persona de enorme talento y reflexionó sobre el impacto de crecer en la industria del entretenimiento. “Creo que Hayden era una persona increíblemente talentosa en muchos aspectos”, aseguró. Y agregó: “Creo que los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento... encuentran un camino equivocado”.

Vogel también lamentó el rumbo que tomó su hija durante los últimos años. “Creo que se vuelve muy difícil ser fiel a uno mismo y creo que Hayden, tristemente, perdió el rumbo”, explicó. “Ojalá hubiera sido diferente. Ojalá hubiera seguido siendo fiel a sí misma porque tenía muchos atributos increíbles”, sumó.

La relación entre ambas había quedado profundamente deteriorada en los últimos años y, según contó Panettiere en sus memorias, estaban distanciadas.

Hayden Panettiere y Jansen Panettiere Michael Tran - FilmMagic

Al hablar de la muerte de su hija y del vínculo con su otro hijo, Jansen -quien falleció en 2023 a los 28 años- Vogel encontró una forma de consuelo: “Siento que está con su hermano y que están en paz”.