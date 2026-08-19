Sabrina Rojas apuntó contra Flor Vigna tras sus dichos sobre Cande Ruggeri y Nico Occhiato: “Esto no se le escapó”

La polémica por los dichos de Flor Vigna sobre supuestas intenciones amorosas que Cande Ruggeri habría tenido en el pasado con Nico Occhiato provocaron la reacción de Sabrina Rojas, quien tiempo atrás estuvo enfrentada con la actriz y cantante por su romance con Luciano Castro.

La conductora de Pasó en América analizó las declaraciones de la artista, actualmente concursante de la versión mexicana de La Casa de los Famosos, y cuestionó la manera en que esta última decidió contar en el reality una situación ocurrida años atrás. “Es la que no habla de su vida privada”, disparó irónica.

Vigna había relatado un episodio supuestamente ocurrido durante un viaje de trabajo a Disney, cuando ella y Occhiato eran pareja, y dijo que Ruggeri se le habría insinuado en ese momento a quien era su novio. Sobre su decisión de hablar ahora de algo pasado, Rojas opinó primero: “Ella llora, se larga a llorar, se angustia. Yo le creo su angustia, pero contá la anécdota y no digas nombre y apellido”, le sugirió.

La conductora también puso el foco en el presente de Ruggeri. “Cande está feliz por la vida, está casada, fue mamá. Vigna, de repente, que no sé ni dónde está, ¿en México?, la nombra con nombre y apellido, sabe lo que dice y lo hace porque es experta en realities”, disparó.

Rojas descartó que las declaraciones de Vigna fuesen producto de un descuido de la participante. “Esto no se le escapó, tampoco se le escapó lo de Nico Cabré ni un montón de cosas; hay una inocencia que no tenemos”, afirmó. Además, la conductora consideró que “Occhiato debe tener las b... llenas” en medio de este tipo de conflictos.

Rojas también cuestionó el razonamiento de la actriz y cantante: “Además, algo que Flor Vigna dijo... que ‘si sos tan amiga y te llevás tan bien, es obvio que le puede gustar a tu novio’. Mirá si voy a dar por sentado que a mi mejor amiga le va a gustar mi novio. ¿Con quién saliste, Flor Vigna?”, comentó.

La palabra de Cande Ruggeri

La polémica surgió cuando Vigna mencionó que años atrás, ella y Occhiato habían sido invitados, por separado, a viajes de Disney acompañados por otros famosos. “Había una chica que se llamaba Candela Ruggeri, que siempre me trataba re bien, re divina, y él fue con ella. Yo no era celosa porque mi novio era un amor en ese momento. Cuando vuelve, me dice: ‘Cande me tiró onda todo el viaje y en un momento se me metió en la cama y me dijo: ‘Ya fue, ¿no?‘“, relató la influencer en el reality mexicano.

Ante estas declaraciones, Ruggeri recurrió a sus historias de Instagram para desmentirlas:“Bueno, voy a hacer estas historias porque se están hablando muchísimas cosas, me están llamando de todos lados y le quiero poner un fin a este tema”, manifestó. La modelo, que actualmente está casada con Nicolás Maccari, explicó por qué consideró necesario salir a responder: “Se están diciendo muchas mentiras que no pasaron así, así que necesito aclararlo por respeto a mi familia, a mi marido, a mi hija”.

Además, rechazó cualquier posibilidad de haber intentado avanzar sobre alguien que estaba en pareja: “Esto pasó hace muchísimo tiempo atrás, así que la verdad es que la quiero hacer súper corta. Yo soy una mujer con muchísimos valores. Jamás me metería en la cama de un hombre casado o con novia, nunca lo hice ni lo voy a hacer”, sostuvo.

Ruggeri también se refirió específicamente al viaje mencionado por Vigna y explicó quiénes la acompañaron. “Las cosas no fueron así; yo me fui de viaje con Manuela y con Nico, y yo compartí habitación con Manuela”, aclaró. En su descargo, también reiteró: “Estas cosas que están diciendo son totalmente falsas. Desmiento absolutamente todo. Y dejen de poner esos titulares porque me están diciendo un montón de cosas que no soy y siento que no las merezco”, concluyó.