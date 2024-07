El actor Juan José Camero enfrenta graves problemas de salud y se realizó un llamado solidario para ayudarlo

Escuchar

La dramaturga y escritora Florencia Aroldi hizo este martes un emotivo llamado a la solidaridad desde su cuenta de Instagram, solicitando apoyo para el actor Juan José Camero, quien enfrenta serias complicaciones de salud. “Juan José Camero nos necesita. Está internado en la Clínica Modelo de Caseros: una visita, una carta, un llamado, todo sería de mucha compañía para él. Podemos ayudar desde el amor y la contención ”, publicó Aroldi, y las repercusiones de sus palabras no tardaron en llegar.

Aunque lleva más de una década alejado de los medios, el actor de 80 años atraviesa no solo problemas de salud sino también una delicada situación económica. “ Él es un emblema, un ícono de la cultura, y es momento de devolverle un poco de todo lo que nos ha dado ”, expresa Florencia, hija del recordado actor Norberto Aroldi, a LA NACIÓN. El protagonista de Nazareno Cruz y el lobo debió ser intervenido por una obstrucción intestinal y se encuentra internado en estado crítico. “Está solo y necesita compañía”, aclara la dramaturga.

Juan José Camero

La publicación en redes sociales de Aroldi no tardó en surtir efecto. El teléfono de la habitación donde se encuentra internado el actor no paró de sonar en toda la tarde, con distintas muestras de afecto para el actor. “ Me implosionaron los sentimientos ”, dijo Camero, en breve diálogo con este medio.

Además de sus problemas de salud, Camero enfrenta dificultades financieras: “A pesar de haber sido agregado cultural en Paraguay durante diez años, su jubilación está trabada en Anses. Está viviendo de sus ahorros y quiere vender su casa porque está recibiendo un monto mínimo que no alcanza a cubrir sus gastos ”, expresa la dramaturga. “Juan José interpreta que toda la tristeza que viene atravesando por su situación económica y su deseo de no recibir privilegios, sino solo lo que le corresponde, le afecta profundamente. Dice que lo que le sucede en el cuerpo refleja lo que siente en el alma”. Y añade: “Van a tener que desconectar el teléfono porque la gente no deja de llamar. Acabo de atender un par de llamadas de mujeres llorando, dándole amor. Todo este cariño le da una vitalidad increíble ”.

Lazos de familia

Camero siempre ha mantenido un lazo especial con la familia Aroldi. Fue un gran amigo de Norberto Aroldi y lo apoyó durante los momentos difíciles. “Juan José estuvo al lado de papá en sus últimos días, hasta lo llevó a una sala para que lo atendieran y de ahí pidieron una ambulancia”, recuerda Florencia sobre los momentos previos a la muerte de su padre en 1978, cuando ella solo tenía cuatro años.

Florencia Aroldi con Juan José Camero y María Ibarreta

A pesar del tiempo y la distancia, hoy la dramaturga quiere retribuir el favor. Durante décadas no estuvo en contacto con Camero, pero durante la pandemia restablecieron el vínculo a través de Facebook, encontrándose en persona dos años después. “Tenía que enfrentar un proceso que aún no había completado del todo”, reconoce.

El primer encuentro entre Florencia Aroldi y el actor se dio con motivo de un documental que ella estaba preparando sobre su padre. “Fuimos con el equipo de filmación, estábamos todos muy nerviosos, no nos animábamos a bajar del auto. Juan José Camero es un emblema, un ícono de la cultura. Pero cuando lo vimos, nos fundimos en un abrazo y hablamos durante cuatro horas . Incluso [el director] Manolo Longueira se animó a decirle: ‘Te queremos grabar porque lo que decís no tiene desperdicio’, y terminó proponiendo hacer un documental sobre su vida”.

La escritora confía en la recuperación del actor: “Juan José va a salir de esta, va a venir al estreno de mi obra Préstame tu sueño, que se estrena el domingo 4 de agosto y actúan Anahí Gadda, Manuel Enrique Longueira y María Ibarreta [su madre]. La trama es mi reencuentro imaginario con mi papá desde el escenario; es como constelar desde el teatro. Es mi forma de agradecer el legado que dejaron: desde la cultura, el teatro y la pasión por la escritura. Ellos me enseñaron con sus acciones y con sus vidas”.

Incluso, destaca que el reencuentro con Camero los llevó a planear nuevos proyectos juntos. “Él quiere hacer Nosotros dos somos tres, de mi papá, y quiere que actúe yo, y que la hagamos en comedores populares”, cuenta Florencia, mostrando la determinación del actor por recuperarse y seguir adelante a pesar de las limitaciones que enfrenta.

