El mejor amigo de Julieta Prandi, sobre la sorpresiva separación de la actriz de Emanuel Ortega: “Ella no es ninguna improvisada”

Después de que una foto de Julieta Prandi en Brasil generara nuevas repercusiones sobre su separación de Emanuel Ortega, Sebastián Waizer, el amigo que la acompañó durante el viaje, rompió el silencio y habló del escándalo que generó la ruptura. El director, coreógrafo y productor teatral dio nuevos detalles de lo que vivió la modelo, le respondió a Juan Alberto Mateyko y habló de las mujeres señaladas como terceras en discordia.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se casaron el mes pasado en el registro civil San Isidro Gerardo Viercovich - LA NACION

Waizer compartió su versión de la historia en un ida y vuelta con un cronista de Puro Show. Cuando le preguntaron por la decisión de Prandi de dar un paso al costado en la relación, el director fue claro. “Obviamente que hubo muchas charlas previas. El corte es una consecuencia. Juli no es ninguna improvisada”, sostuvo. Consultado sobre la posibilidad de un reencuentro, respondió: “Hay una charla que puede llegar a existir. Yo creo que debería existir”.

“Obviamente, después de seis años hay un desgaste, hay crisis y demás. Casarse fue una decisión hermosa porque estaban plenos, muy felices”, sostuvo sobre los posibles motivos de la ruptura. Prandi anunció la separación el 12 de octubre, a menos de un mes del casamiento civil, celebración que tuvo lugar el 15 de septiembre en San Isidro.

Los acuerdos y las versiones sobre la ruptura

En su comunicado, Prandi dio alguna pista sobre la razón de su desición. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables. Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto”, escribió. Cuando el cronista le preguntó a Waizer sobre esos acuerdos, el productor no ahondó en detalles. “Los acuerdos son los que cualquier pareja tiene. Julieta hoy está parada en la vida desde otro lugar. Hay mecha corta, hay más intolerancia”, explicó.

Cuando la conversación se centró en las versiones sobre la existencia de terceras en discordia, Waizer evitó confirmar una infidelidad. “Uno puede confiar en la pareja, pero puede no confiar en la gente que se acerca a tu pareja”, planteó. “Si los contactos vienen de la ex de Emanuel, puede generarte celos”, añadió.

Ante la insistencia del cronista sobre si había ocurrido algo concreto, contestó: “No lo sabemos. Puede ser, puede ser. O puede no saberlo tampoco, pero ante la duda uno tiene que tomar una decisión”. Luego volvió sobre la postura de su amiga: “Juli no está arrepentida de nada de lo que haga porque, repito, no es una improvisada y ella sabe por qué lo hace”.

La respuesta a Juan Alberto Mateyko

El domingo Juan Alberto Mateyko le dedicó a Emanuel Ortega una publicación en su cuenta de Instagram por su cumpleaños número 49. En ese mensaje, el conductor criticó con dureza a Prandi por anunciar la separación en las redes sociales: “Vos no sos merecedor de un comunicado oficial (como en la triste época de la dictadura) para un final de relación con tu pareja, por quien pusiste el pecho públicamente”, escribió.

Consultado por esas palabras, Waizer fue contundente: “Nefasto, nefasto, durísimo. Pero aparte me parece violento, me parece un macho antiguo”, disparó. También rechazó la comparación utilizada por Mateyko: “Vincularlo a la dictadura, el Día de la Madre… Me pareció espantoso”.

El duro posteo de Mateiko contra Julieta Prandi durante el cumpleaños de Emanuel Ortega (Fuente: Instagram)

Para Waizer, el apoyo al músico podría haberse expresado en privado. “Si tenés una relación con Emanuel, yo te mando un WhatsApp, te digo: ‘Che, me solidarizo con vos, no me pareció lo que hizo’. ¿Por qué público? ¿Qué querés? ¿Qué necesitás? Eso no suma, eso resta”, sostuvo. Sobre la reacción de su amiga, aseguró: “A Julieta le dolió un montón. La puso en un lugar feo”.

Cómo está Julieta Prandi hoy

Sobre el final de la nota, Waizer habló del vínculo de la conductora con la familia Ortega. “Compartían almuerzos, eventos y demás, siempre con respeto. Después, bueno, los celos, lo territorial, eso pasa en toda familia”, afirmó.

El director también hizo referencia a la forma en la que Julieta dio a conocer la noticia, y dijo que sabía de antemano su decisión. “Ella estaba muy en crisis. Cuando lo hizo, yo estaba yendo para su casa. Llegué y ya lo había hecho”, relató. Según explicó, el comunicado estuvo precedido por conversaciones entre los integrantes de la pareja: “Ellos habían tenido charlas previas. Lo que hizo fue un protocolo de prensa”.

Julieta Prandi había visitado en el mes de mayo a su novio en el estudio y decidió promocionar su lugar de trabajo en sus redes sociales (Foto: Instagram @jprandi)

Por último, cuando le preguntaron cómo se encontraba Prandi después del viaje, Waizer describió los sentimientos de la modelo. “No está triste, está angustiada”, expresó. Y pidió espacio para ambos: “Tiempo, tiempo a que se acomode, a que ella sepa dónde está parada y pueda hablar desde el amor, no desde la bronca. Tiempo para Ema también”.