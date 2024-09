El curioso papel con el que Anya Taylor-Joy sueña para su carrera: “Sería muy divertido disparar hielo con la mano”

Escuchar

No hay dudas de que Anya Taylor-Joy es una actriz súper versátil. Lo ha demostrado en Gambito de dama, donde interpreta a una joven ajedrecista que impacta por su genio y estrategia o, recientemente, en Furiosa: de la saga Mad Max, película en la que sacó a relucir su poder más visceral inundando de furia la pantalla. Por esa razón, no cuesta demasiado imaginarla en ese papel con el que sueña desde hace tiempo y que se encuentra en la lista de sus próximas metas como actriz.

Fue en una reciente entrevista para Vogue Hong Kong que Taylor-Joy habló de sus ganas de aventurarse a lo desconocido en sus próximos proyectos. Entre esas aventuras, se encuentran sus intenciones de hacer un musical. “ La idea de poder cantar, bailar y actuar al mismo tiempo realmente me emocionaría . Mi experiencia como bailarina me ha ayudado en todo en mi vida, desde el movimiento en sí hasta la disciplina que te inculca”, reveló quién estudió ballet desde los 3 hasta los 15. “Veo la actuación como una cuestión de ritmo; casi la escucho como música, y eso ayuda mucho”, agregó.

Sus ganas son tan fuertes que Anya ya tiene en mente un personaje en particular para debutar en este género. Fanática de Disney, la actriz sueña con ponerse en la piel de Elsa, de Frozen , la reina con la trenza más larga de la franquicia de hielo. “Sería muy divertido disparar hielo con la mano ”, confesó en cuanto a las razones por las cuales le encantaría encarnar este rol. “Además, sería la favorita en la fiesta de cumpleaños de todos los niños. Todos mis hermanos tienen hijos ahora, así que me encantaría que pudieran decir: ‘Mi tía es Elsa’. Eso sería genial”, bromeó.

Elsa de la película Frozen es el personaje con el que Anya sueña desde siempre

Respecto a las ganas de superarse y animarse a nuevos desafíos, la intérprete de raíces argentinas explicó: “Soy un poco adicta al trabajo duro (…) Me gusta tener una montaña imposible de escalar por delante”. Cuando la revista de moda le preguntó a qué se dedicaría si no fuese actriz, Anya sorprendió con su respuesta: “ Creo que sería periodista de viajes. Me encanta viajar y conocer otras culturas. Me he dado cuenta de que soy un poco adicta a la adrenalina, así que creo que eso influye ”, afirmó.

Sin embargo, segundos después, Anya confesó otra de sus pasiones: “O trabajaría con animales (siempre me han gustado las orcas y los tigres, en particular), así que haría lo que fuera que me permitiera trabajar con ambos. ¡Ah, escritora de National Geographic! Eso es lo que haría”, advirtió como si hubiera encontrado su empleo perfecto.

“Creo que parte de la razón por la que me encanta viajar es porque tengo mucha empatía y amor por las culturas de otras personas. Si bien estoy muy orgullosa de todas las culturas de las que vengo, realmente no creo que sea mejor que nada ni que nadie. Y me gusta esa forma de abordar el mundo. Veo todo como una oportunidad para aprender en lugar de una oportunidad para juzgar. La vida es más divertida de esa manera”, reflexionó quien se crió entre Argentina y Londres.

El mes pasado se reveló que la tercera entrega de la exitosa franquicia de Disney se estrenará a fines de noviembre de 2027. Si bien la historia de Frozen 3 se ha mantenido en secreto, la directora creativa, Jennifer Lee, reveló que estaba “impresionada” y “emocionada” por lo que había visto hasta el momento. Y mientras tachamos los días para esta nueva peli, en 2025 Disney+ pondrá en su pantalla una adaptación teatral protagonizada por Samantha Barks. Por ahora, Anya tendrá que esperar.

LA NACION