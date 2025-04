“¿Perdiste trabajo vos por kirchnerista?”. Pablo Echarri reveló si su postura política afectó su carrera

Luego de mucho tiempo, Pablo Echarri volvió a la mesa de Mirtha Legrand. Con franqueza, el actor explicó por qué decidió blanquear su ideología y hablar de política en los medios, reveló si su militancia partidaria afectó su carrera y protagonizó varios cruces tensos con Diego Sehinkman, el conductor del ciclo periodístico de TN Una vuelta más.

“Yo en los últimos 15 años he cristalizado muy claramente mi idea política, y ha sido casi una necesidad para mí hacerlo”, comenzó Echarri su explicación. Para argumentar su sentir, el actor rememoró uno de los momentos más duros de su vida. “Luego del secuestro de mi papá en el año 2002 entendí que para ver ese panorama que yo veía tenía que involucrarme de alguna forma un poco más activa de lo que era solamente mi rol como comunicador”, explicó.

Carlos Mata, Pablo Echarri, Diego Sehinkman y Mariana Lestelle, los invitados de la noche

El protagonista de Resistiré expresó entonces que cuando una persona deja en claro sus ideas políticas, genera controversias, y que el sector en el que él trabaja es “en un espacio en donde generalmente quien te contrata tiene una idea más conservadora”. Asombrado por las declaraciones de Echarri, Sehinkman lo interrumpió con una pregunta directa. “¿Perdiste trabajo vos por kirchnerista?”. El actor, sin ánimos de victimizarse, explicó las consecuencias de hablar de su posición de forma tan clara y contundente.

“No. Yo no lloro la carta. Yo detesto cuando dicen ´yo no tuve trabajo´, ´me prohibieron´ o ´me dieron menos trabajo´. Yo digo que si no trabajé más es porque no le gusté a quien me tenía que contratar por diversas razones. Entre ellas, pudo haber sido la ideológica y tal vez la incomodidad de que yo un día determinado venga y hable con Mirtha y diga la verdad de lo que siento, y no utilice eufemismos o parábolas”, explicó.

Lejos de terminar el tema allí, el artista aseguró que tiene “poco tiempo” y dos razones de peso para hablar con parábolas. “Mis tres hijos, con Luca, y mi familia”, enumeró en relación a Morena y Julián Echarri, fruto de su amor con Nancy Dupláa, y Luca Martin, el hijo de la actriz con Matías Martin. También explicó que hoy en día se habla más de política y que él fue “más allá” porque tomó “una posición partidaria”.

En ese momento, Mirtha recordó que ella fue censurada por los militares y que fue “muy feo” que no la dejaran trabajar. “¿Y vos decís por qué? ¿A título de qué?”, se preguntó la Chiqui. “Bueno, porque el mundo debería ser mucho más justo y no lo es. Entonces a veces se dirimen cuestiones mucho más importantes y que están mucho más allá de nosotros a través de nosotros. Alguno toma decisiones de dejar con o sin trabajo o discontinuar la labor de alguien para mandar un mensaje hacia el resto de la sociedad. Yo estoy muy a gusto con la decisión que he tomado”, completó luego.

Tras escuchar su argumento, Sehinkman volvió a indagar al actor. “¿Pero vos decís que no contratan para disciplinar? ¿Para mostrar ´por acá sí, por acá no´? ¿Hasta ahí llegan?”. le consultó. “Sí. Vos sabés que eso existe, ¿no?”, reaccionó Echarri. “Eso existe no solo en el arte, eso existe en todos lados”. Luego de un intercambio de pareceres, Mirtha contó el debate en seco. “De cualquier modo es desagradable que intervenga la política con los actores”, sostuvo, y cambió el foco de conversación consultándole a Echarri por su obra, Druk.

Mirtha Legrand debió recurrir a la campanita

La autoridad que suele tener ante sus invitados, esta vez no funcionó: Echarri le reprochó haberlo dejado con la idea sin terminar. “Bueno, terminá el concepto”, le ordenó la conductora y el actor aprovechó para afirmar que “todos tienen ideología política”, también Sehinkman. “Pero yo no milito, Pablo. ¿Sabés por qué? Porque tengo pensamiento propio”, devolvió el conductor de TN, y aclaró que si bien está dentro de un canal tiene pensamiento crítico y no tiene “alineación con este Gobierno”.

Una noche con varios cruces políticos

A lo largo de toda la velada, Diego Sehinkman y Pablo Echarri discutieron de forma vehemente. El primer cruce tuvo que ver con la salida del cepo y la nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional, dos noticias que el Gobierno presentó como “la liberación”, que el periodista destacó y que Echarri criticó con fuerza.

“Liberación con una toma de deuda de 20 mil millones de dólares más con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y con el secretario del Tesoro de Estados Unidos viniendo a dar el decálogo de lo que Argentina debe hacer para poder recibir ese dinero”, sostuvo el actor. “Argentina no es autoválido económicamente hace muchísimos años…”, intentó explicar el conductor, pero Echarri lo corrigió: “No lo es desde la toma de deuda de Mauricio Macri”. “Noooo, caballero. ¿Puedo hablar?”, retomó el periodista, pero el actor insistió: “Luego de pagar al FMI por parte de Néstor Kirchner ya no había más injerencia del Fondo Monetario Internacional”, señaló.

Sobre el final del envío, el tema que los enfrentó fue el accionar de las fuerzas de seguridad y las políticas del Gobierno en esa materia: mientras Sehinkman aseveró que no se puede comparar lo que se vive en la actualidad con una dictadura “porque ahí se banaliza todo”, Echarri criticó el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich y aseguró que lo que se vivió en el Congreso el miércoles 12 de marzo durante una manifestación por los jubilados sí fue una represión. Tras un tenso cruce, Mirtha tuvo que intervenir para poder continuar con la cena. “Bueno, vamos a terminar. Nunca se van a poner de acuerdo. Esperen, esperen”, interrumpió al tiempo que hizo sonar su famosa campanita. “No me llevan el apunte”, agregó entre risas y pidió por favor cambiar de tema.

LA NACION