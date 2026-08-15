El desconocido debut televisivo de Matthew McConaughey que ayudó a atrapar a un asesino

Antes de conquistar Hollywood, protagonizar exitosas comedias románticas y convertirse en el atormentado detective de True Detective, Matthew McConaughey tuvo un primer trabajo frente a las cámaras que parecía destinado a perderse entre las curiosidades de su carrera. Sin embargo, aquella breve participación televisiva terminó provocando consecuencias muy concretas fuera de la ficción: el episodio en el que apareció ayudó a localizar a un asesino que llevaba más de una década prófugo.

Corría 1992 y McConaughey todavía era un completo desconocido. Tenía 23 años, estudiaba en la Universidad de Texas y apenas había realizado algunas publicidades y una aparición en un videoclip de Trisha Yearwood. En ese momento consiguió un pequeño papel en Misterios sin resolver, el popular ciclo que reconstruía crímenes, desapariciones y fenómenos inexplicables con la esperanza de conseguir nuevos datos de los televidentes.

Un episodio en el que participo Matthew McConaughey ayudó a cazar a un asesino Foto Instagram @officiallymcconaughey

El actor fue convocado para interpretar a Larry Dickens, un exmarino y consejero juvenil de 26 años que había sido asesinado en Pasadena, Texas, el 24 de agosto de 1978. Padre de una niña de tres años, Dickens se encontraba visitando a su madre y a su hermana y cortaba el pasto frente a la casa familiar cuando advirtió una inquietante escena.

Edward Harold Bell había estacionado su camioneta cerca de un grupo de chicos y se había bajado desnudo de la cintura para abajo. Mientras su madre llamaba a la policía, Dickens decidió acercarse para detenerlo. De acuerdo con la reconstrucción del caso, Bell sacó un arma calibre 22 y le disparó cuatro veces en el pecho y una en la cabeza. A pesar de estar gravemente herido, el joven todavía intentó evitar que el atacante escapara.

Bell fue detenido apenas 20 minutos después del crimen. Sin embargo, menos de dos meses más tarde consiguió salir en libertad bajo fianza. Vendió sus propiedades, reunió más de 140.000 dólares y abandonó Estados Unidos antes de ser juzgado. Durante los siguientes catorce años, su paradero fue un misterio.

Ahí entró en escena McConaughey. En la reconstrucción televisiva se lo veía cortando el césped sin remera, enfrentándose al agresor y cayendo después de recibir los disparos. La interpretación era breve y estaba muy lejos de los personajes que años más tarde lo convertirían en una estrella, pero el segmento tuvo un resultado extraordinario.

Más de tres décadas después de aquella modesta reconstrucción televisiva, McConaughey regresó al cine ROBYN BECK - AFP

Después de la emisión, al menos dos espectadores se comunicaron con el programa porque reconocieron a Bell. Uno de ellos aseguró que había hecho negocios recientemente con el fugitivo en Panamá; otro afirmó que llevaba varios años instalado en ese país. La información permitió que las autoridades panameñas y el FBI siguieran sus pasos hasta detenerlo en febrero de 1993, en un club náutico de la ciudad de Panamá.

Extraditado a Estados Unidos, Bell fue declarado culpable del asesinato de Dickens y condenado a 70 años de prisión. Con el tiempo también fue señalado como persona de interés en los crímenes de varias adolescentes ocurridos en la zona de Galveston durante la década del setenta. Murió en prisión en 2019.

La aparición en Misterios sin resolver no fue técnicamente la responsable exclusiva de su captura, pero sí proporcionó la pista decisiva que permitió encontrarlo. Así, el primer personaje televisivo de McConaughey quedó ligado para siempre a una resolución real.

Solo un año más tarde, el actor conseguiría el papel que cambiaría su destino: David Wooderson en Rebeldes y confundidos, de Richard Linklater. Aunque originalmente su participación iba a ser mucho más pequeña, su carisma convenció al director para ampliar el personaje. Allí comenzó un recorrido que incluiría títulos como Tiempo de matar, Culpable o inocente, Interestelar y Dallas Buyers Club, film por el que obtuvo el Oscar en 2014.

Más de tres décadas después de aquella modesta reconstrucción televisiva, McConaughey regresó al cine con The Rivals of Amziah King. En la película de Andrew Patterson interpreta a un apicultor y músico de bluegrass que intenta recomponer el vínculo con su hija adoptiva mientras enfrenta una feroz disputa alrededor de su negocio de miel.

Su presente lo encuentra consagrado como una de las figuras más reconocibles de Hollywood. Sin embargo, mucho antes de las alfombras rojas, de Christopher Nolan y de los grandes estudios, hubo una cámara, una cortadora de pasto y un papel de pocos minutos que terminó contribuyendo a que un verdadero criminal dejara de escapar de la Justicia.