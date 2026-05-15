Cuando Matthew McConaughey escapó de Hollywood: 22 días en Sudamérica, sin luz y con un nombre falso

Para muchas estrellas de Hollywood, la fama puede convertirse en una experiencia difícil de procesar. Matthew McConaughey lo entendió cuando comenzó a sentirse abrumado por el reconocimiento mundial que llegó, en la década del 90, con el éxito de su carrera. Esta semana, el actor reflexionó sobre los efectos de la extrema exposición y reveló que, para redescubrirse y escapar por un tiempo de la presión mediática, viajó en secreto a Perú, donde pasó 22 días sin electricidad y con un nombre falso.

Matthew McConaughey y Sandra Bullock se conocieron en el rodaje de Tiempo para matar y mantuvieron una breve relación posteriormente GROSBY GROUP - LA NACION

Si bien Matthew McConaughey alcanzó notoriedad en 1993 gracias a su papel de David Wooderson en Rebeldes y confundidos, el éxito arrollador de Tiempo para matar terminó siendo demasiado para él. Mientras el mundo comenzaba a reconocerlo en todas partes tras el film de Joel Schumacher —que protagonizó junto a Sandra Bullock y Samuel L. Jackson—, el actor sentía que empezaba a perderse a sí mismo. Así lo reveló durante su participación en el podcast No Magic Pill, donde contó cómo intentó escapar del ruido de Hollywood con un viaje secreto a Perú, país en el que adoptó el nombre de Mateo.

“Necesitaba volver a poner los pies sobre la tierra”, recordó. “Así que desconecté. Boom. Me fui a Perú. Necesitaba encontrar eso otra vez, comprobar que seguía ahí. Sabía que lo tenía, solo necesitaba demostrármelo de nuevo”. McConaughey reveló, además, que en ese momento estaba intentando descifrar quién era realmente y qué parte de lo que estaba viviendo era real.

Un clásico de los clásicos, Como perder a un hombre en 10 días, con Matthew McConaughey y Kate Hudson IMDb

Si bien reconoció que los primeros 12 días del viaje fueron “extraños”, el actor describió el resto del viaje como “maravilloso”. “Ya llevaba suficiente tiempo ahí como para pensar: ‘Podría vivir así. Esta podría ser mi vida’. Y en cuanto llegás a decir: ‘Podría hacer esto’, entonces pensás: ‘Bueno, puedo volver a casa’”.

“Necesitaba conocer personas que me conocieran como Mateo”, continuó, y habló de los lazos que formó durante ese tiempo. “Al final de esos 22 días, las lágrimas en sus ojos y las lágrimas en los míos, y los abrazos que compartimos entre la tristeza y la felicidad de despedirnos, estaban basados en el hombre que conocieron llamado Mateo, alguien que no tenía nada que ver con la celebridad”. Después de aquella experiencia, McConaughey aseguró que volvió a sentirse conectado consigo mismo. “Reafirmó mi propia identidad”, completó.

El segundo escape de McConaughey

Matthew McConaughey es fan de los Texas Longhorns Instagram: @officiallymcconaughey

Inquieto, curioso y siempre con el objetivo de buscar algo más, el viaje a Perú no fue el único movimiento que hizo el actor en su vida para correrse del bullicio: la estrella contó que decidió irse de Los Ángeles luego de que la industria no lo dejara salirse de las comedias románticas para explorar otros géneros.

Durante una aparición en el podcast Good Trouble, en 2024, el actor se sinceró acerca de lo que lo llevó a dar un volantazo en su carrera. “Cuando me dedicaba a las comedias románticas, y era el ‘galán de las comedias románticas’, ese era mi camino y me gustaba ese camino. Me pagaban bien y funcionaba”, recordó. “Era tan fuerte en esa línea que todo lo que se salía de ella -dramas y cosas que quería hacer- era como: ‘No, no, no. No, McConaughey’. Hollywood dijo: ‘No, no, no. Deberías quedarte ahí’. Así que, como no podía hacer lo que quería, dejé de hacer lo que hacía y me mudé a un rancho de Texas”.

El actor junto a su familia: Levi McConaughey, Livingston McConaughey, Camila Alves McConaughey y Vida McConaughey Getty Images - Getty Images North America

Una vez allí, hizo un pacto con su mujer. “No voy a volver a trabajar a menos que me ofrezcan papeles que quiera hacer”, le dijo. Y esos papeles, por supuesto, no eran comedias románticas.

“Yo pensaba: ‘Creo que voy a dar clases en un colegio, o voy a estudiar para ser director de orquesta, o ser un guía turístico’”, contó el actor tiempo después en una entrevista que le concedió a Interview. “Salí de Hollywood. Salí de mi carril, el carril en el que Hollywood dijo que debía quedarme y pensé que Hollywood diría: ‘Pues que te jodan todos. Deberías haberte quedado en tu carril’. Me daba miedo. Los días eran largos, la sensación de insignificancia muy grande, pero decidí que eso era lo que tenía que hacer, así que no iba a tirar del paracaídas y abandonar la misión en la que estaba. Pero daba miedo, porque no sabía si alguna vez iba a salir del desierto”.

Matthew McConaughey y Jennifer Garner en El club de los desahuciados, film que le valió un Oscar

Sin duda, Hollywood intentó atraerlo de nuevo. Según reveló él mismo en su libro publicado en el 2020, le ofrecieron 14,5 millones de dólares para volver al género de las comedias románticas en una nueva película, pero rechazó la oferta. Su jugada, al final, dio resultado: a partir de ese entonces comenzó a hacer otro tipo de películas y logró grandes éxitos como El lobo de Wall Street, Interstellar, El club de los desahuciados y Los caballeros, entre otras.