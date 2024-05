El deseo de Sandra Bullock que incluye a Keanu Reeves: “Antes de morir”

Escuchar

Sandra Bullock y Keanu Reeves son, quizá, una de las parejas de la gran pantalla que más expectativas creó en sus fans. Luego de coprotagonizar Máxima velocidad, el film que se convirtió en un éxito de taquilla inmediato en la década del 90 y quedó dentro del libro de los clásicos del cine de acción, el público deseaba verlos juntos otra vez. La oportunidad llegó de la mano de La casa del lago, en 2006, bajo la dirección de Alejandro Agresti. Sin embargo, para ellos parece no haber sido suficiente.

Con motivo de los 30 años de Máxima velocidad, Bullock y Reeves se reunieron para homenajear el film en el podcast 50 MPH. A lo largo del programa, recordaron viejas anécdotas, contaron cómo vivieron aquel suceso y no dieron muchas vueltas al explicar la química que los une. “ No hay una fórmula, simplemente es así ”, señaló la actriz. Además, resaltaron sus intenciones de volver a coincidir en un set.

Sandra Bullock y Keanu Reeves en una escena de Máxima velocidad (1994)

“ Antes de morir, antes de dejar este planeta, creo que Keanu y yo debemos hacer algo frente a la cámara ”, confesó Bullock luego de que Kris Tapley, el presentador del podcast, mencionara la posibilidad de realizar una nueva entrega de Máxima velocidad. “¿En sillas de ruedas o con andadores? Tal vez. ¿En pequeños scooters en Disneylandia?”, agregó de inmediato con humor.

Reeves, por su parte, también dejó en claro que le gustaría volver a trabajar con Bullock, aunque relativizó el proyecto: podría ser en una nueva entrega del film de acción o no. “ Es como si hubiera un canto de sirena, como si hubiera algo que no se hizo. Me encantaría volver a trabajar contigo antes de que se nos cierren los ojos ”, fueron las palabras que eligió el protagonista de Matrix para dejar en claro que las ganas son recíprocas.

La química entre Sandra Bullock y Keanu Reeves fue inmediata

Bullock también recordó lo que sintió cuando se le presentó la posibilidad de protagonizar el film, uno de sus primeros grandes éxitos en pantalla grande. “Yo no fui la primera opción, ni la segunda ni la tercera. Pero me eligieron y estaba muy emocionada y feliz de estar allí”, recordó. “Lo pasé muy bien y me permitieron hacer a Annie como pensé que debería ser. No estaba buscando nada. Estaba agradecida y emocionada de estar con quien estaba, y simplemente adoraba -y todavía adoro- a Keanu ”, rememoró la protagonista de Miss Simpatía.

Luego, Reeves recordó los sentimientos de los personajes y de ellos mismos. “Creo que nos teníamos afecto”, comentó. “Y los propios personajes sienten afecto. Creo que el de Jack y Annie es diferente al de Sandra y Keanu, pero jugamos entre nosotros y que fue simplemente divertido.También confiamos el uno en el otro, ¿verdad?”, le preguntó a su amiga, para ratificar su idea.

Una relación de larga data

La actriz Sandra Bullock y el actor Keanu Reeves en los Teen Choice Awards del 2006 Frank Trapper - Corbis Entertainment

Bullock y Reeves se conocieron en el set de Máxima velocidad y si bien ambos admitieron sentir atracción el uno por el otro en ese momento, nada pasó entre ellos. Solo los unió una gran amistad, que aún hoy se mantiene en pie.

En diálogo con la revista Esquire para un perfil de Reeves, la actriz afirmó que siempre creyó que “estar juntos” habría arruinado la amistad que supieron construir. “¿Pero quién sabe?”, reconoció a pesar de ello. “ Keanu es un tipo que, creo, es amigo de todas las mujeres con las que salió. No creo que haya nadie que tenga algo horrible para decir sobre él, así que tal vez podríamos haber sobrevivido ”, expresó.

En ese momento, Bullock también confesó que su amigo nunca dejó de sorprenderla. “Podemos crecer juntos en carreras paralelas y reunirnos para cenar y tratar de trabajar juntos, pero cuanto más pasa el tiempo, más asombrada estoy del ser humano que es. ¿Hubiera podido decir eso si él me hubiera dejado -en caso de haber tenido una relación amorosa- y me hubiera hecho enojar? Probablemente no”, reflexionó la ganadora del Oscar.

Hace algunos años, Bullock repasó algunos de los gestos que el actor tuvo con ella Jason Merritt/TERM - FilmMagic

Además, la protagonista de Un sueño posible recordó que en una ocasión le mencionó a Keanu que nunca había bebido champagne ni comido trufas, entonces unos días después la estrella de John Wick le obsequió estas lujosas delicias junto a un ramo de flores. “Me dijo: ‘Pensé que tal vez querrías probar el champagne y las trufas para ver cómo son’”, relató Bullock.

LA NACION