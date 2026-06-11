El difícil momento que Dwayne Johnson decidió vivir en soledad: “Realmente doloroso”

Dwayne Johnson contó que atravesó uno de los momentos más angustiantes de su vida cuando descubrió un bulto doloroso en uno de sus testículos y un médico le advirtió que existía la posibilidad de que se tratara de cáncer.

La estrella de Hollywood, de 54 años, relató la experiencia en una entrevista con la revista Esquire. Todo comenzó un viernes mientras se duchaba. “Descubrí un bulto doloroso en uno de mis testículos”, reveló. Este descubrimiento le generó una gran preocupación y por eso el lunes siguiente acudió al médico para realizar una consulta.

Kevin Hart, Dwayne Johnson y Jack Black en Las Vegas, promocionando Jumanji: El siguiente nivel ETHAN MILLER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Durante la revisión, el profesional le explicó que la causa más probable era una epididimitis, una inflamación del epidídimo que puede estar relacionada con traumatismos o infecciones. Sin embargo, también le planteó otro escenario: podía tratarse de un cáncer.

Para descartar cualquier complicación, Johnson debía realizarse una ecografía. El problema era que en ese momento se encontraba en plena gira promocional de Jumanji: El siguiente nivel, junto a Kevin Hart y Jack Black, por lo que tuvo que continuar con sus compromisos públicos sin saber qué ocurría realmente con su salud.

“Así que tuve que vivir con eso durante esas veinticuatro horas, sin saberlo, y tuve que estar activo todo el día, bromeando, dando discursos”, recordó el actor.

La incertidumbre fue tan grande que decidió no compartir sus temores ni siquiera con las personas más cercanas. “Ni siquiera se lo conté a Lauren”, dijo en referencia a Lauren Hashian, su esposa desde hace siete años. Y explicó el motivo de su silencio: “No quería preocuparla antes de saber si había algo de qué preocuparse”.

Dwayne Johnson y su esposa Lauren Hashian JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Finalmente, los resultados trajeron alivio. Los estudios descartaron la posibilidad de un cáncer y confirmaron que el problema tenía otra causa. “La buena noticia: estoy bien”, aseguró Johnson.

Sin embargo, admitió que las horas previas al diagnóstico definitivo fueron difíciles de sobrellevar. “Pero no lo sabía entonces, y fue realmente doloroso”, agregó.

Johnson atraviesa un gran momento profesional tras el estreno de La máquina: The Smashing Machine, la película biográfica sobre el histórico peleador de UFC Mark Kerr, considerada por muchos críticos como una de las mejores actuaciones de su carrera. En la misma entrevista, el actor admitió que esperaba que el proyecto pudiera abrirle las puertas de los premios más importantes de la industria. “Habría sido increíble ser nominado a un Oscar”, confesó.

Tras años como estrella de éxitos de taquilla, Dwayne Johnson da un giro hacia un papel más dramático en The Smashing Machine A24

Johnson explicó que comprendió rápidamente que llegar a ser considerado en esas conversaciones ya era algo excepcional. “Me di cuenta muy pronto de que es algo excepcional llegar a este punto, donde incluso se están teniendo estas conversaciones”, señaló. Y añadió: “¡Y es emocionante! Hubiera sido increíble; ojalá hubiera sucedido, pero no fue así”.

Pese a no haber conseguido la nominación, aseguró que nunca puso en duda el valor artístico de la película. “Pero jamás pensé, ni por asomo: ‘Oh, eso no importa’. Siempre creí que sí importaba”, sostuvo.

Esa convicción, según explicó, sigue impulsándolo a asumir nuevos desafíos: “Y eso me ha impulsado a seguir adelante, con la idea de ‘Volvamos al trabajo’”.

Lejos de la preocupación que le generó aquel episodio de salud, Johnson aseguró que actualmente se encuentra bien y enfocado en sus proyectos. Incluso reveló que comenzó a utilizar inteligencia artificial para organizar sus rutinas de entrenamiento.

Dwayne Johnson sigue un exhaustivo entrenamiento Instagram

“En tres segundos me da un programa de entrenamiento espectacular, ¡para chuparse los dedos!”, afirmó al hablar de ChatGPT.

Según contó, la herramienta le ofrece recomendaciones muy detalladas: “Como si lo hubieran diseñado diez de los mejores entrenadores con los que he trabajado”.

Además, explicó que recibe indicaciones específicas sobre nutrición y recuperación física. “Me dice: ‘Asegúrate de trabajar este grupo muscular a mitad del entrenamiento, asegúrate de consumir suficientes carbohidratos y añade un poco de sal a tu dieta esta noche porque has tenido un día largo’”. El resultado, según resumió entre risas, fue contundente: “Terminé teniendo un entrenamiento jodidamente extraordinario”.