Katie Holmes rompió el silencio y habló de su nuevo amor

Katie Holmes dio un paso más en su flamante relación con Jason Bard Yarmosky. Después de sorprender hace dos semanas al llegar de la mano del reconocido artista neoyorkino a la proyección especial de La invitación, la nueva película dirigida por Olivia Wilde, la estrella de Dawson’s Creek -quien logró durante años mantener su vida amorosa en absoluta reserva- rompió el silencio y habló de su nuevo amor. “Tenemos gustos similares”, aseguró.

Holmes y Yarmosky compartieron una tarde de compras en Manhattan Instar Images/The Grosby Group

El viernes pasado, la actriz de 47 años apareció junto a Yarmosky en un exclusivo evento pop-up de Ferragamo que se llevó a cabo en Bridgehampton, Nueva York. Allí, además de mostrarse cómplices y enamorados, llamaron la atención por sus looks engamados. Cuando el enviado de Elle -consignó la revista Hello!- le consultó a Holmes sobre la elección del outfit para la ocasión, ella respondió con una leve sonrisa: “Creo que simplemente tenemos gustos similares”. Así, la estrella de Hollywood habló por primera vez de su flamante relación.

Holmes optó por una camisa liviana y semi transparente en azul de mangas largas que combinó con una falda confeccionada en flecos dorados. Para completar el outfit eligió un clutch color ladrillo y zapatos negros de taco alto. Yarmosky, por su parte, lució un pantalón y un sweater azul y se prestó al juego de los flashes con un gesto serio pero amable.

Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky enamorados, felices y engamados en un evento en Los Hamptons Grosby Group

Para el evento de Ferragamo, la actriz lució una camisa azul, una falda de flecos y zapatos negros. Completó el look con un clutch en color ladrillo

La postal que funcionó como blanqueo de la relación

Hace dos semanas, Hello! publicó la foto que despertó los rumores de una relación seria entre Holmes y Yarmosky. La imagen fue tomada durante la proyección especial de La invitación organizada por The Cinema Society en el Regal UA East Hampton Cinema. Del evento participaron también Penélope Cruz, protagonista de la película junto con Wilde, Seth Rogen y Edward Norton y figuras como Robert Downey Jr., Liev Schreiber y Ralph Macchio.

Fiel a su estilo, Holmes eligió para la ocasión una remera blanca de manga larga que combinó con una falda verde estampada y zapatos de taco alto con diseño animal print. Además, llevó el pelo apenas atado y un clutch rojo. Por su parte, el artista optó por un discreto look total black. Lejos de escabullirse de los flashes, Holmes y Yarmosky no se soltaron la mano durante su ingreso al cine. Una vez adentro, posaron junto a otros invitados para los flashes.

Quién es Jason Bard Yarmosky, el artista que enamoró a Katie Holmes

Jason Bard Yarmosky, el novio de Katie Holmes

Según indica la biografía publicada en su página web, Jason Bard Yarmosky nació en 1977 en Detroit, Michigan, y actualmente vive y trabaja en Brooklyn, Nueva York. Es un artista plástico y su obra se centra en retratos de gran formato que exploran temas como la memoria, la identidad y el paso del tiempo. Sus trabajos integran colecciones públicas y privadas y fueron exhibidos en museos e instituciones culturales de distintos puntos de los Estados Unidos.

Yarmosky suele inspirarse en fotografías familiares y recuerdos personales. A partir de esos archivos construye escenas de fuerte carga emocional, una característica que se convirtió en el sello de su producción artística. Aunque mantiene un perfil bajo fuera del mundo del arte, en los últimos días su nombre comenzó a ocupar titulares luego de ser fotografiado de la mano de Holmes.

Las grandes historias de amor de Holmes

Katie contó en varias ocasiones que Cruise era el actor con quien se había fanatizado en su adolescencia. La relación, luego de una lujosa boda y una hija en común la pareja se separó en medio de un escándalo Grosby Group - LA NACION

Cuando Tom Cruise y Katie Holmes confirmaron su relación, el mundo se rindió a los pies de la famosa pareja: de inmediato se convirtieron en protagonistas de uno de los romances más observados de Hollywood. El 18 de noviembre de 2006, los actores unieron sus vidas en el castillo Odescalchi, en las afueras de Roma, en lo que fue considerada por la prensa como “la boda del siglo”. Unos meses antes había llegado al mundo su hija, Suri.

Si bien los ojos del mundo se posaron en su historia y la prensa intentó conocer los detalles de aquel amor, es poco lo que se sabe: que se separaron en 2012, que el fanatismo de él por la cienciología fue uno de los motivos de la ruptura, que hubo un acuerdo legal por el que ella no podía hablar del culto, que tampoco podía blanquear una relación ni hacer partícipe a su hija de ella, y que por su silencio el protagonista de Misión imposible habría pagado 4,8 millones de dólares. La expareja no volvió a encontrarse y Suri tampoco tiene relación con su padre desde entonces.

Katie Holmes y Jamie Foxx mantuvieron una larga relación, gran parte en secreto Archivo

La otra relación importante que se conoció de Katie Holmes fue la que mantuvo con el actor Jamie Foxx. En 2013, la prensa comenzó a hacerse eco de las versiones de un romance, pero no había imágenes que lo probaran. De hecho, el propio actor se encargó de desmentirlo. En 2015 apareció una foto de ambos tomados de las manos, a la que luego se sumó otra captada por una comensal que los vio cenando en Nueva York.