El diseñador Daniel Casalnovo, internado por Covid: "No creo que zafe de esta"

El diseñador Daniel Casalnovo sorprendió a sus seguidores con un conmovedor mensaje. En su cuenta de Instagram compartió un video en el que cuenta las dificultades por las que está atravesando por el Covid-19.

Notoriamente agitado y compungido, Casalnovo explicó en su mensaje: "Lamento decirles que estoy internado. Me fui a trabajar a la Costa y me agarré Covid-19, con tanta mala suerte que tengo arritmia en mi corazón y neumonía".

"No tengo olfato, no tengo gusto... Estoy con respirador artificial y si me lo saco no puedo hablar. Solo hablo ahora para comentarles esto, para que se cuiden; para que traten de no tomarlo así nomás. No es una enfermedad normal. A mí me hizo muy mal y me está haciendo pésimo", continuó.

Conmocionado, Casalnovo expresó luego: "No sé si voy a volver a verlos". Y finalizó: "Cuídense mucho. Les mando un beso enorme. Yo estoy en Los Arcos, bien atendido, pero dudo que zafe de esto. Estoy muy, muy mal. Nunca pensé que iba a sufrir tanto".

El mensaje cosechó las respuestas de algunos famosos que le mostraron su apoyo en este difícil momento. Belén Francese, que también atravesó la enfermedad, escribió: "¡Vamos, Dany! Todo va a estar bien. ¡Fuerza, guerrero!".

El "productor enmascarado", Gabriel González, a su vez, escribió: "Amigo, ¡fuerzas! Todo va a estar bien. Te quiero". Otros de los amigos del diseñador que quisieron expresar su aliento fueron Adriana Brodsky y Nicolás Scarpino: "Abrazo enorme Dany querido. Que te mejores pronto. Todo el cariño. Con fe", deseó el actor.

