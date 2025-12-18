Se difundió el primer parte médico de Christian Petersen: “Falla multiorgánica”

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Tras sufrir una descompensación mientras ascendía al volcán Lanín, el chef Christian Petersen se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y, según el parte médico, sufre una falla multiorgánica.

Tal como informaron esta tarde desde el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, Petersen fue derivado desde el hospital de Junín de los Andes y “su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”.

Si bien habían circulado diversas versiones, desde el ministerio aclararon que no han emitido ningún parte médico oficial previo al comunicado difundido esta tarde. De hecho, no confirmaron que el chef haya presentado una fibrilación auricular -el tipo más común de arritmia-, tal como se afirmó en algunos medios de comunicación.

Petersen se encuentra acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi (Fuente: Archivo LN)

Petersen, de 56 años, había llegado a San Martín de los Andes de paseo junto a su esposa Sofía Zelaschi, con quien se casó en abril pasado. Decidido a subir al volcán Lanín, de 3747 metros sobre el nivel del mar, contrató a unos guías especializados con amplia experiencia en montaña. El chef integraba un grupo de 10 personas.

Según pudo saber LA NACION, Petersen emprendió la excursión sin tener el estado adecuado y, ya en pleno ascenso, necesitó ser contenido por los guías. El chef fue descendido por los guías de la excursión hasta la base del Lanín. Luego, personal de Gendarmería colaboró para asistir a Petersen, que después fue trasladado al hospital de Junín de los Andes.

El comunicado difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén acerca del estado de salud de Christian Peterson instagram.com/minsaludnqn

“Solicitamos especialmente a la comunidad y a los medios de comunicación respetar la privacidad del paciente y de su familia en este momento tan delicado. El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario. Cualquier información oficial sobre la evolución del caso será comunicada oportunamente a través de los canales institucionales del ministerio y del hospital”, agregaron desde la provincia de Neuquén.

En diálogo con LA NACION, la socia de Petersen, Sole Martins, confirmó que el chef está en el sur acompañado por su esposa, con quien se casó en abril pasado, y expresó que en estos momentos la familia “necesita tranquilidad”. Además de la incondicionalidad de su mujer, Christian cuenta con el apoyo de sus tres hijos: Hans (26), Lars (21) y Francis (17) -nacidos de su anterior matrimonio con Mercedes Cristiani- y de sus hermanos, Roberto y Lucas.

En el último tiempo, el chef había decidido abrir un parador en San Antonio de Areco, para vivir más en contacto con la naturaleza y alejarse de la vorágine de la ciudad.

En las últimas entrevistas que brindó, Petersen se mostró muy entusiasmado con el equipo que formaba junto a su pareja y aseguraba sentirse enamorado y viviendo una de las mejores etapas de su vida.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi el día de su casamiento (Fuente: Instagram/@chrispetersenok)

Christian y Sofía se conocieron en 2018 durante el programa El gran premio de la cocina, donde él era jurado y ella participante. Si bien al principio empezaron siendo amigos, el flechazo los sorprendió al final del concurso.

“Yo estaba de novio y ella a punto de casarse, pero se vino a trabajar conmigo. Con el tiempo, nos animamos a algo más. Para ella era una relación moderna, pero para mí, todo era desafiante. Yo, que siempre viví bajo un romanticismo más tradicional, del modelo ‘para toda la vida’, me encontré con algo diferente y más relajado. Nos veíamos cada tanto y eso nos vino bien a los dos. Recién a los dos años empezamos a darle un poco más de formalidad. Nos replanteamos qué era lo que queríamos. ‘A mí me gusta estar en familia, en un lugar de mucha paz y alegría’, me dijo ella. Yo, que quería lo mismo, decidí apostar a nuestra relación”, confesó en una entrevista a ¡HOLA! Argentina.