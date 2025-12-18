Tras el asesinato, los hijos de Rob y Michele Reiner rompieron el silencio: “Las palabras no alcanzan”

Jake y Romy Reiner están atravesando uno de los peores momentos de sus vidas. Por un lado, acaban de perder a sus padres, Rob y Michele, de una manera brutal. Por otro, su hermano Nick es el principal sospechoso de los asesinatos. Si bien hasta el momento los jóvenes prefirieron hacer el duelo en silencio, ayer decidieron compartir públicamente cómo están transitando esta terrible pérdida.

“Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada momento del día”, declararon en un comunicado compartido con People. “La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos”, confesaron los jóvenes de 34 y 28 años.

Rob Reiner y Michele junto a sus tres hijos: Jake, Romy y Nick en un evento público Evan Agostini - Invision

Tras agradecer las “condolencias”, el “apoyo” y las muestras de cariño recibidas tanto por familiares y amigos como por los colegas de la industria y el público, los hermanos hicieron un pedido especial: “Pedimos respeto y privacidad, que se moderen las especulaciones con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por la increíble vida que vivieron y el amor que brindaron”.

Romy quien encontró a sus padres muertos. La joven fue hasta la casa familiar tras el llamado de una masajista que había sido citada en el lugar y no tenía respuesta. Al entrar, se encontró con el cuerpo apuñalado de su padre y salió corriendo; sin saber que su madre también estaba muerta en otra habitación de la mansión.

De su hermano Nick, imputado por este doble asesinato, ni Jake ni Romy emitieron palabra. Por estas horas, el joven se encuentra detenido y sin derecho a fianza.

La emotiva despedida de Meg Ryan

La muerte de Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, conmocionó al mundo entero. La brutalidad del asesinato y que su hijo sea el principal sospechoso, hacen a este caso aún más estremecedor. Tras conocerse la noticia, varios colegas del actor y director expresaron sus condolencias en redes y confesaron la huella que este artista ha dejado en la industria. Tal es el caso de Meg Ryan, que trabajó con él en Cuando Harry conoció a Sally. “Oh, cómo extrañaremos a este hombre...”, escribió la actriz, de 64 años, en su cuenta de Instagram junto a una foto retro donde se la ve bailando con el director.

“Gracias, Rob y Michele, por creer en el amor verdadero, en los cuentos de hadas y en la risa. Gracias por su fe en lo mejor de las personas y por su profundo amor por nuestro país”, agregó la intérprete conmovida.

Antes de despedirse, intentó buscarle una explicación a semejante tragedia. “Tengo que creer que su historia no terminará con esta tragedia imposible, que algo bueno puede surgir, que se cree conciencia... No lo sé, pero supongo que querrían que fuera esperanzador y humano, algo que nos llevara a todos a una mayor comprensión mutua y a un poco de paz”, concluyó.

Su coprotagonista en la comedia romántica, Billy Crystal, también rindió homenaje al matrimonio Reiner. “Rob Reiner no solo fue un gran actor cómico, sino que también se convirtió en un maestro de la narración. Ningún otro director tiene su alcance. Causó al público. Confiaban en él. Hacían fila para ver sus películas. Su toque cómico era incomparable, su pasión por acertar con la música de los diálogos, y su agudeza para afinar el drama era sencillamente elegante. A los actores, los adoraba. A los guionistas, los hacía mejores”, decía la declaración firmada por el actor y su mujer Janice junto a otros colegas como Albert y Kimberly Brooks, Martin Short, Alan y Robin Zweibel, Larry David y Ashley Underwood, Marc Shaiman y Lou Mirabal, Barry y Diana Levinson, y el embajador James Costos y Michael Smith.

Rob Reiner junto a su esposa, Michele Singer Reiner, en la premiere de Spinal Tap II: The End Continues, la última película del director Instagram

“Rob también era un ciudadano apasionado y valiente, que no solo se preocupaba por este país que amaba, sino que hacía todo lo posible por mejorarlo, y con su amada esposa Michele tenía la pareja perfecta. Fuertes y decididos, Michele y Rob Reiner dedicaron gran parte de su vida al bienestar de nuestros conciudadanos”, aseguraron mientras calificaban a la difunta pareja como “una fuerza dinámica, desinteresada e inspiradora”. “Éramos sus amigos y los extrañaremos por siempre”, concluyeron con una notable angustia.