El drama del actor e influencer Pepe Ochoa: lo durmieron y le desvalijaron la casa

Hace 15 días, Pepe Ochoa fue víctima de un extraño robo en su domicilio. Si bien el actor contó lo sucedido en sus redes sociales, este lunes habló con Nosotros a la mañana y reveló algunos detalles al respecto.

Tras confesar que lo durmieron durante 12 horas, el influencer enumeró todo lo que se llevaron de su casa y hasta lo que hicieron durante ese tiempo. “Lo más inquietante es que no me acuerdo de nada”, comentó Ochoa en comunicación con el ciclo de eltrece, aún conmovido. Y enseguida, comenzó a relatar cómo sucedieron los hechos: “ El sábado 5 de febrero me iba a vacunar a las 9 de la mañana. Salgo de mi casa, cruzó la calle y cuando estoy llegando al auto una persona se me acerca y me pregunta una dirección. Me acuerdo contestarle y después de eso levantarme en el piso de mi auto sin pantalones, con un bóxer y una remera ”, contó mientras advirtió que le dolía todo el cuerpo por los efectos de la droga que le dieron.

Tras descartar que se haya tratado de un caso de “viuda negra”, el actor remarcó que alguien lo interceptó en la vía pública y lo durmió. “Cuando logré reincorporarme me di cuenta de que estaba en mi auto y frente a mi casa. La ventana de mi departamento estaba toda abierta. Cuando yo le conté a mis amigos me dijeron: ‘¿Con quién te fuiste?’. Y no, fue la situación más random del mundo. No es que me fui a un boliche y a las 6 de la mañana me traje a alguien a casa y me robó todo. No, fue algo distinto ”, señaló sorprendido por la modalidad que emplearon en su caso.

El objetivo de dormirlo no sólo fue robarle sus pertenencias, sino además hacer uso de su departamento. “Cuando entro a mi casa se habían llevado todo. Y lo más loco es que cuando entro a mi cuarto veo que claramente tuvieron sexo porque había preservativos usados, vasos con bebidas alcohólicas cuando en mi casa no hay alcohol... Y uno de los delincuentes se olvidó una pulsera. En un momento me asusté porque como no tenía recuerdo de nada no sabía si yo había estado ahí. Lo próximo que hice fue ir al hospital a hacerme estudios de todo para descartar cualquier cosa ”, indicó angustiado quién minutos después enumeró todo lo que se llevaron: “Me faltaban todas las cosas electrónicas, ropa, plantas y comida. Hasta el queso untable se llevaron”, bromeó.

Al repasar una y otra vez la situación, Ochoa no logra armar el rompecabezas de cómo transcurrieron los hechos, pero sí tiene su propia teoría: “A mí nadie me aborda de manera violenta. Me acuerdo de contestarle dónde quedaba la calle y después aparecer en mi auto. Hay sustancias que generan distintos efectos, pero realmente no puedo saber con qué fue que me drogaron a mí”, reflexionó mientras hablaba de las diferencias entre la burundanga y el cloroformo.

Respecto a quién podría haberlo “vendido” a los delincuentes, expresó: “Acá en mi cuadra hubo movimientos de gente que entraba y salía todo el tiempo en una obra. Yo trabajé justo toda esa semana en el balcón, vivo en un primer piso y encima saqué a mi perro a cada rato. Tenían muy claro a donde subir. Yo siempre escuché el cuento del tío y los mitos urbanos de la viuda negra, y esta vez me toco a mí”, concluyó sin poder aún creerlo.