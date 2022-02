“Desnudita es mejor”: de las hermanas Pons a Divina Gloria, la canción que marcó el destape de los 80

“Sube, sube despacito / toca un timbre muy cortito / él está muy abrigado / creo que se está quemando / Qué calor, qué calor / desnudita se está mejor /Qué calor, qué calor /sin ropita es mejor”, cantaba Divina Gloria durante la primavera democrática de los 80, con el sello de ese encanto natural que fascina.

Leyenda del under porteño que nacía a finales de la dictadura y se prolongaba en la transición democrática, algunos la conocieron en el Parakultural o en Cemento. A otros se le reveló por sus actuaciones en la tele junto a Alberto Olmedo o sus incursiones en la música pop nacional.

Actriz y cantante, a los veintitantos Divina Gloria sacaba a la luz Desnudita es mejor (1986), su primer álbum en formato LP y cassette editado por el sello Interdisc (el CD todavía no existía), que fue muy vendido y en cuya tapa Divina aparecía sumergida dentro de una bañera bien espumosa y con mirada irresistible.

De esa manera, se abría paso como la “Madonna argentina”, la nueva estrella rutilante, irreverente -y algo bizarra- del rock nacional, junto a Los Twist, Sueter, Viudas e Hijas de Roque Enroll, Virus, Soda Stereo o Los Abuelos de la Nada.

“La foto me la hizo Rudy Hanak. Fuimos a un hotel alojamiento, fue muy divertido. Mis amigos, que ahora ya son gente mayor, me cuentan que cuando se compraron el disco lo tenían escondido porque en la tapa había una chica desnuda, que era yo. En realidad, no se veía nada, pero es que lo oculto y lo prohibido llama más la atención”, advierte Divina Gloria.

Justamente, uno de los cortes con más punch del disco fue el hit “Desnudita es mejor (Ay, que calor!)”, ese rap electrónico que luego se reversionó una y otra vez, se usó de cortina en la radio y hasta de jingle para la publicidad de un champú que se llamaba Mentol, y curiosamente estuvo inspirado en un sketch de Mimí y Norma Pons.

“El verso principal, ‘Qué calor, qué calor, desnudita se está mejor, qué calor, qué calor, sin ropita es mejor’, lo hacían Mimí y Norma Pons en un pasacalle, durante un cambio de escenario en un teatro de revistas. Me lo contó mi primo, y a partir de ahí empecé a decirlo en un show de Los Peinados Yoli, donde a su vez lo vio Cachorro López y tuvo la idea de hacer un tema conmigo. Lo demás, que es rap, Rhythm in Poetry, salió súper fácil, súper fluido en un departamento donde yo vivía con mi novio, Loquillo. ‘Sube, sube, despacito, toca un timbre muy cortito’. Divino. Fácil, rápido, sin ningún conflicto digamos, el tema fue así”, recuerda la rubia platinada, dueña de más de un hitazo.

“Fue mágico, todo junto, imprevisto de mi parte, y muy astuto de parte de la producción de Cachorro, de Pelo (Aprile) y de todos los músicos. De hecho me habían propuesto hacer una gira de promoción del disco, pero justo había empezado a trabajar con Olmedo en la tele, y yo era muy chica y muy rubia y muy tonta (¡No, no, para nada!) y elegí estar en la tele con Olmedo, que era mi trabajo seguro. Además, no tenía nada armado, ni banda, ni nada como para hacer una gira en ese momento. Presenté el disco en Cemento una noche después de que tocara la Organización Negra, así que con Omar Chabán limpiamos todo Cemento los dos solos y, obviamente, el show empezó tres horas más tarde.

¿Cómo se explica el éxito de una canción? Difícil saberlo, pero sin dudas hay temas que apenas salen a la luz se ganan la simpatía del público, como si los hubieran estado esperando toda la vida.

“Me parece que el hit debe tener ese lema pegadizo del estribillo, o lo que se repite, que tenga punch, que tenga eso que tuvo “Qué calor, qué calor”, con la producción increíble de Cachorro, que fue verdaderamente el primer productor en darle rienda a la libertad de la democracia, de la fiesta, de la noche, de incluir algo gay, tal vez demasiado gay friendly para el mainstream del momento. Creo que fue el primer rap que se hizo en Argentina. De hecho, Luca Prodan lo eligió como tema del año en un concurso de la revista Pelo que se hacía sobre las canciones y discos del año”, recuerda la referente del under porteño.

A su vez, el lanzamiento de “Desnudita es mejor (Ay, que calor!)” por Interdisc, el sello de Rubén “Pelo”Aprile, coincidía con el despegue de la FM en la Argentina, el surgimiento de la Rock & Pop, bajo la dirección de Daniel Grinbank en 1985 –que incluso utilizó la melodía de la canción con la letra algo cambiada como cortina-, y otras radios con diferentes estilos que le dieron mayor impulso al rock nacional.

Divina Gloria en el video de "Desnudita es mejor (Ay, qué calor!)" Captura

“En la fiesta del año de la revista Playboy me invitaron a cantar el tema, y yo, artista under, con mi ingenuidad, lo hice y salió increíble, pero no lo cobré. No es que fue un negocio, sino que fue como: ‘Ay, que divertido, me piden que lo haga’. Y un poco ese era mi espíritu, así, como hagamos las cosas que Dios te las devuelve por otro lado. También me acuerdo que nos fuimos a presentar a Ritmo de la Noche, y yo no sabía nada, ni quién era yo, ni quién era (Marcelo) Tinelli, y Cachorro se asustó bastante porque le parecía una puesta demasiado gay, con bailarines que se tocaban, obviamente, de ahí es que Madonna me empezó a copiar todo”, bromea.

“En el 90 grabamos un maxi que tenía cuatro temas con dos versiones del tema –una de ellas un soul precioso-, que también incluyó versiones de ‘Cuando calienta el sol’ y ‘Bésame mucho’. Fue divino, una edición de culto. También fue incluido en diferentes selecciones de música que editaba Interdisc con sus artistas. Ese disco también tuvo letras de Pepito Cibrián, de Roberto Jacoby, del Zorrito Quintiero. Mario Breuer fue nuestro técnico y tocaron los más lindos músicos de la Argentina. También fue un éxito en Chile, Perú, España. Fue mágico, estábamos en una quinta, comíamos asado, venía Charly (García), Dani Melingo, que también tocó... esas vidas únicas que Dios nos bendijo en dárnoslas. Fue y sigue siendo increíble. Así que muchas gracias. Sin dudas es una gran canción, y ojalá que se convierta en un himno”, concluye Divina Gloria.