El elogioso posteo de Kylie Minogue tras compartir escenario con Lali Espósito: “¡Mi hermana argentina!”

Días atrás, Kylie Minogue llegó al país en medio de un total hermetismo. Desde hacía días se rumoreaba que la cantante australiana podía ser una de las invitadas de Lali Espósito para sus shows en River Plate, y su repentino aterrizaje en Buenos Aires no hizo más que confirmar las sospechas. En dos noches que fueron “monumentales”, la artista se subió al escenario junto a la estrella pop para interpretar dos de sus grandes éxitos: “Can’t Get You Out of My Head” y “Padam Padam”. Tras finalizar su última performance, este domingo, la artista recurrió a sus redes para inmortalizar lo que vivió junto a Lali, a quien refirió como su “hermana argentina”.

“Hora de contar una historia...”, comenzó Minogue en su cuenta de Instagram junto a un video donde mostraba la previa, el durante y las horas posteriores a su participación en los shows del Monumental este fin de semana. “Cuando conocí a Lali por primera vez después de mi show en Buenos Aires en 2025, supe que era una conexión destinada a suceder. Estas últimas dos noches como invitada sorpresa en sus conciertos monumentales en el Estadio River Plate fueron como un sueño”, confesó la rubia feliz de haber participado.

“Qué honor compartir el escenario contigo @lali (¡mi hermana argentina!) y felicitaciones a ti y a tu adorable, increíble equipo”, agregó. Y para concluir, repitió una frase que dijo sobre el escenario y que despertó la risa de todos los presentes: “And… I love she”, escribió en vez de “I love her” en alusión a aquella vez que Lali se expresó de manera incorrecta en inglés cuando habló de su admiración por Lady Gaga.

Por supuesto que su posteo inmediatamente fue comentado por la propia anfitriona, quien todavía parece no poder creer lo que sucedió sobre el escenario del barrio de Núñez. “¡Noches inolvidables contigo! Todavía no puedo creerlo. Argentina te ama. ¡TE AMO! Kylie, mi nueva hermana”, le contestó Lali súper agradecida por haber compartido estas dos noches con ella.

Además de la compositora de No vayas a atender cuando el demonio llama, miles de fanáticos de Minogue reaccionaron a su publicación: “Te amamos, reina. Quedate”, dijo un usuario mientras otro aseguraba: “Ya sos argentina, volvé cuando quieras, madre”. “Te amamos. Sos parte de Argentina como el dulce de leche”, bromeó otro seguidor al tiempo que otros pedían que “le den la ciudadanía” o que “cierren las fronteras” para evitar su partida.

Esta es la primera vez que Lali invita a una estrella internacional y de habla inglesa a participar de uno de sus shows; al tratarse de su debut en el Monumental, quiso hacerlo a lo grande y lo logró.

Lali Espósito en el Estadio de River Plate Gentileza Dale Play

Es que River aparece como el punto culminante de una construcción sostenida en el tiempo, la confirmación de una figura que dejó de ser una promesa hace años para convertirse en uno de los fenómenos más convocantes de la música popular local. “Qué fantasía poder decir: ¡Buenas noches, Monumental”, dijo ante la ovación del público. “Uno ensaya tanto y se queda sin saber qué decir frente a esta imagen increíble. Lo logramos. Ustedes hicieron que esto pase”, expresó sin poder creer el recorrido compartido con sus fans.

A lo largo de casi tres horas, el espectáculo mostró las distintas facetas de una carrera que aprendió a moverse entre géneros y registros. Además de Minogue, también estuvo Miranda! -que se sumó para interpretar el hit “Mejor que vos”-, Dillom -que compartió “33″, uno de los temas del último disco de Lali- y Duki, que apareció para interpretar “Plástico”, una colaboración que sintetiza el diálogo cada vez más fluido entre el pop y la música urbana local.