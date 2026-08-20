El enigmático mensaje de Ruby Rose sobre la muerte de Hayden Panettiere: “Hay cosas que están mal y dan miedo”

La muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el domingo 16 de agosto a los 36 años, sigue rodeada de interrogantes. Mientras la investigación policial continúa y las autoridades sostienen que, hasta el momento, no encontraron indicios de delito ni circunstancias sospechosas, la actriz Ruby Rose volvió a referirse públicamente al fallecimiento de su colega y dejó un mensaje que abrió nuevos interrogantes sobre lo ocurrido.

Hayden Panettiere

La actriz australiana, de 40 años, había homenajeado a Panettiere poco después de conocerse la noticia de su trágica muerte. Ahora volvió a utilizar sus redes sociales para hablar de ella en términos todavía más personales y para pedir que no se saquen conclusiones apresuradas hasta que se conozca toda la información disponible.

“Tengo tantas cosas que decir sobre nuestra querida Hayden. Si las cosas hubieran sido al revés, ella ya habría solucionado esto. Nuestra valiente y audaz H. lo afrontó todo de frente. Era intrépida”, escribió Rose, dando a entender que Panettiere se hubiera movilizado de inmediato si ella hubiese sido la víctima.

A continuación, hizo referencia a un contexto que describió como particularmente inquietante. “Pero ahora mismo hay mucho ruido, hay cosas que están mal y dan miedo ahí fuera. Así que, naturalmente, sigo invocando a Hayden para pedirle consejo sobre cómo afrontarlo”, agregó.

El mensaje adquirió un tono todavía más llamativo cuando Rose mencionó a Kaya, la hija de Panettiere, y pidió tiempo antes de formular cualquier conclusión sobre la muerte de la actriz.

“Necesito más tiempo para hacer esto bien para Kaya, y también necesito que la gente tenga paciencia. Esperen a tener toda la información”, escribió.

Luego añadió una acusación mucho más directa: “No confíen en su madre, de la que estaba alejada, ni de ninguno de sus maltratadores. Trabajó demasiado duro y llegó demasiado lejos como para terminar así. Te lo aseguro”.

Su primer mensaje, publicado después de conocerse la muerte de Panettiere, también había llamado la atención por su tono. Junto a una fotografía de la actriz de Héroes, Rose escribió: “Hayden, te lo ruego. No. ¡Amiga mía, no! ¿A quién llamamos? ¿Qué está pasando?”.

La investigación oficial sobre la muerte de Panettiere comenzó después de que un conocido realizara una llamada al 911 desde el departamento ubicado en Judson Mill Lofts, en Carolina del Sur. En la comunicación con los servicios de emergencia, la actriz fue descrita como inconsciente. Una operadora indicó que se trataba de una mujer que había sufrido un paro cardíaco y, poco después, surgió la sospecha de una posible sobredosis.

Hayden Penettiere en una escena de la serie Héroes

De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, en el departamento se encontró Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides. Una fuente citada por TMZ aseguró que el medicamento estaba sobre un colchón de la propiedad. El hallazgo fue incorporado al contexto de la investigación, aunque por sí solo no determina la causa de la muerte.

Los agentes y los paramédicos que llegaron al lugar intentaron reanimar a Panettiere mediante compresiones torácicas. Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos y la actriz fue declarada muerta a las 14.32, poco más de 40 minutos después de la primera llamada al 911. Panettiere habría cumplido 37 años el viernes.

La autopsia realizada por el forense del condado de Greenville tampoco encontró signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a su muerte. La policía, por su parte, informó que la investigación preliminar no había encontrado indicios de delito ni circunstancias sospechosas.

En paralelo, trascendió que Panettiere había viajado desde Los Ángeles hacia Carolina del Sur junto con su novio, el agente inmobiliario Brian Hickerson, quien es oriundo de ese estado. El viaje se habría producido un día antes de su muerte.

Panettiere había atravesado durante los últimos años distintos períodos complejos de su vida personal y profesional, además de haber hablado públicamente sobre sus problemas de consumo de sustancias y otros aspectos de su salud. Su historia personal también estuvo marcada por su relación con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko, padre de su hija Kaya, de 11 años. La actriz había cedido posteriormente la custodia total de la niña a su exprometido.

Wladimir Klitschko y Hayden Panettiere en 2016 Sean Zanni - Patrick McMullan

Su última publicación en Instagram había sido realizada el 27 de julio. En ella aparecía junto a su amigo Randall Slavin, director y fotógrafo, y había escrito: “Buenos momentos y buenos amigos”. Menos de tres semanas después, la actriz moriría en Carolina del Sur.

La carrera de Panettiere había comenzado cuando era una niña. Participó en telenovelas y consiguió uno de sus primeros reconocimientos cinematográficos con Bichos: Una aventura en miniatura, la película de Pixar de 1998 en la que prestó su voz al personaje de Dot. Dos años más tarde apareció en Duelo de titanes, el drama deportivo protagonizado por Denzel Washington, que contribuyó a convertirla en uno de los rostros infantiles más reconocibles de Hollywood.

Su consagración llegó con Héroes, la serie de ciencia ficción y superhéroes estrenada en 2006. Allí interpretó a Claire Bennet, una adolescente aparentemente común que descubre que tiene la capacidad de regenerar su cuerpo después de sufrir heridas. El personaje se convirtió en uno de los grandes símbolos de la serie y consolidó a Panettiere como estrella internacional.

Más tarde protagonizó Nashville, donde interpretó durante seis temporadas a Juliette Barnes, una joven cantante de música country cuya vida profesional y personal atravesaba conflictos constantes. El papel le permitió mostrar una faceta más adulta y dramática y se convirtió en uno de los trabajos más importantes de su carrera.