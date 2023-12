escuchar

Este fin de semana, Billie Eilish habló abiertamente sobre su sexualidad luego de que, durante una entrevista que realizó para la edición de Variety Power of Women, contara por primera vez de forma pública que siente atracción por las mujeres.

La cantante desfiló por la alfombra roja de un evento organizado por la revista norteamericana, en donde afirmó que no tenía intención de hacer un gran anuncio al respecto y que creía que no era necesario hablar de sus preferencias sexuales en público.

“ No lo dije antes, pero en cierto modo pensé... ‘¿No era obvio?’ No me di cuenta de que la gente no lo sabía, porque simplemente no creo en el acto de ‘salir del closet’ ”, expresó la cantante y agregó: “Me pregunto por qué no podemos simplemente existir sin andar aclarando cosas. Llevo mucho tiempo haciendo música y nunca hablé del tema. Ups”, añadió quitándole importancia al tópico.

La artista también se refirió al disgusto que le causó ver la nota en donde se hablaba del tema. “Cuando vi el artículo pensé... ‘Supongo que hoy es el día de contarlo’. En algún punto es emocionante para mí, porque supongo que la gente no lo sabía y es genial que lo sepan”, dijo y sumó: “Voy por las chicas”.

A pesar de la buena onda que mostró en la alfombra roja del evento, horas después Eilish mostró su enojo con la revista por haberla obligado a hablar de algo que no quería. “ Gracias a Variety por mi premio y también por obligarme a confesar cosas en una alfombra roja a las 11 de la mañana, en vez de hablar de cualquier otra cosa más importante. Me gustan los chicos y las chicas, déjenme en paz al respecto por favor, porque literalmente a nadie le importa ‘como fui hecha’ ”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto de sus piernas con el pantalón bajo, claramente tomada en el baño.

En el evento de los Hitmakers, la cantante recibió el premio a la Canción de Cine del Año junto a su hermano Finneas por “What Was I Made For”, que aparece en la película de “Barbie”.

En la nota publicada en el mes de noviembre en Variety, Eilish hablaba de sus sentimientos hacia las mujeres. “Nunca he sentido realmente que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Las quiero mucho. Me encantan como personas. Me atraen como personas. Me atraen de verdad”, dijo con soltura. “ Tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, las amigas de mi vida, la familia de mi vida ”, explicó. “ Me siento físicamente atraída por ellas. Pero también me siento intimidado por ellas, por su belleza y su presencia ”.

Durante la alfombra roja, la periodista que la encaró también le preguntó si su perspectiva sobre lo que otras mujeres sienten por ella había cambiado tras la publicación de la historia. Eilish respondió: “Todavía me dan miedo, ¡pero creo que son hermosas!”.

Con tan solo 21 años, la vida amorosa de Eilish ha sido foco de algunos titulares, a pesar de que siempre intentó ser lo más reservada posible con su vida privada. En el documental El mundo está un poco borroso, de Apple TV, se narra el ascenso repentino a la fama de la joven cantautora y se nombra el apodo con el que ella llama a Brandon Quention Adams, a quien se refiere como “Q”, quien aparece como pareja de la artista.

En un momento del documental, también se habla de la ruptura de ambos. “Simplemente no era feliz. No quería las mismas cosas que él quería. Y creo que eso no era justo para él”, explicaba Eilish, reconociendo que estaba en una relación donde a uno no le importaban las cosas que le importaban al otro. “Y eso no es justo para nadie. Había una enorme falta de esfuerzo”, expresó.

