El hijo de Mónica Gonzaga involucrado en una fiesta clandestina en Uruguay

Adriano Sessa, hijo de la actriz Mónica Gonzaga, podría ser expulsado de Uruguay tras ser señalado como el organizador de una fiesta clandestina multitudinaria en Sauce de Portezuelo, en Punta del Este.

En diálogo con LA NACION, la actriz dio su versión del festejo, que tuvo lugar en una residencia propiedad de la familia y la playa cercana. “Mi hijo hizo una reunión en casa para 20 personas, armaron un flyer porque vivo en un lugar sin calle con nombre sobre el mar, lo viralizaron y empezó a caer gente desconocida. Quiso sacarla, no logró y uno de los amigos llamó a la policía. Serían 100 personas”, explicó Gonzaga, aunque los números de la gente presente en el festejo, según las actas de la Dirección General de Higiene y Medioambiente, multiplican ese número por cinco.

A continuación, aclaró que en el caso de comprobarse la responsabilidad del joven en los hechos “él tendrá que responsabilizarse y si Uruguay quiere tomarnos como hecho ejemplificador, tendremos que atenernos a las consecuencias”.

Tras el hecho, el Ministerio del Interior analiza expulsar a Sessa por incumplir las medidas sanitarias decretadas a causa de la pandemia. Según informaron algunos medios del país vecino, el evento reunió a unas 500 personas en una megafiesta de cumpleaños que habría violado las restricciones en vigencia para las reuniones familiares. Inspectores municipales del área de Gestión Ambiental de la Intendencia de Maldonado y efectivos de la Policía Nacional de Uruguay se encargaron de disolver la aglomeración de gente.

El periodista uruguayo Marcelo Umpierrez se refirió al escándalo esta mañana en Los ángeles de la mañana: “En estas últimas horas el tema detonó a tal punto que hasta el propio ministro del Interior de Uruguay está viendo la posibilidad de revocar el derecho de permanencia al hijo de Mónica Gonzaga debido a la cantidad de gente que estaba concentrada (562 personas). No se puede hacer este tipo de reuniones acá en Uruguay, más que estamos con una nueva explosión de casos de Covid-19 y los centros de salud atestados. Eran muchos jóvenes, se empezó a contabilizar y se llegó a esta suma. Esto indignó mucho a la comunidad de Punta del Este porque se ha cortado todo a nivel general, no hay movimiento”.

Paciente de riesgo

La actriz, de 62 años, aclaró que es “paciente de riesgo” y que durante su estadía en Uruguay, donde está confinada desde antes de la pandemia, atravesó un complicado cuadro de salud que habría puesto en riesgo su vida. “Tuve acá neumococo y casi muero”, recalcó. En relación a la fiesta, apuntó que ella no participó: “Yo me quedé en la casa. No fui a echarlos para no correr riesgo”.

Gonzaga insistió en su versión sobre lo ocurrido: “Se hizo un cumple, se viralizó la ubicación y nos invadieron. Los chicos de la casa, por orden mía, llamaron a la policía.

El 7 de marzo de 2020 viajó junto a su hijo Adriano, de 22, y tres amigos de la infancia para pasar unos días en Águila, su casa de Punta del Este, pero mientras estaban disfrutando de una relajada estadía frente al mar, se declaró la cuarentena obligatoria en la Argentina. Decidieron quedarse entonces y por ello en estos meses vienen disfrutando de una vida muy tranquila, que combinó jornadas de playa, pesca, comidas y ocio.

Indignación

Mónica Gonzaga le contestó a los usuarios que le hicieron llegar sus críticas por lo sucedido con su hijo en Uruguay Instagram

La celebración del festejo multitudinario generó indignación en Uruguay. A través de las redes sociales, algunos usuarios repudiaron lo ocurrido a través de mensajes en la cuenta de Instagram de la actriz. En una imagen que Gonzaga había compartido de su hijo con una mascota, una usuaria expresó: “Tu hijo va a terminar deportado si Dios quiere y no lo queremos ver nunca más por acá. ¡Fuera!” escribió. Al verse interpelada, la exvedette respondió en tono conciliador: “Entiendo tu comentario. No son las cosas como pensás de una reunión de cumple. Se viralizó y nos cayeron desconocidos. Igual entiendo tu sentimiento y nos atendremos a las consecuencias, pero no a las mentiras dichas, perdón por lo que estás sintiendo”, señaló la actriz.

Luego, ante nuevos comentarios negativos, Gonzaga señaló que entendía el enojo de la gente, pero más allá de eso la reunión había sido al aire libre, “sobre la playa” y que además “invadieron personalidades uruguayas” de los que “jamás” dirá sus nombres.

“Yo estabas en casa mirando series y a eso de las 2 de la mañana escuché un ruido que no era normal, me asomé por la ventana y vi gente tratando de entrar a mi propiedad. Le dije a Adriano que llamara a la policía, porque no podían sacarlos. Esto merece que me disculpe con los uruguayos. Me daría mucha tristeza irme de este país porque lo siento el mío también. Y me reciben siempre con los brazos abiertos”, contó la actriz en Intrusos.

Por su parte, Adriano Sessa explicó: “Hice una reunión en casa porque era el cumpleaños de uno de mis amigos. No se cobró entrada, no se vendía alcohol y no era una fiesta clandestina sino una reunión para pocas personas, pero se enteraron y vinieron, y la gente se metió en mi casa por caminos que van a la playa y se sumaban. Se descontroló. Me preocupaba que invadieran y destruyeran las propiedades de mis vecinos. No hubo 500 personas. No entran 500 personas en casa. Pido disculpas, se me fue de las manos. Me presenté hoy en dos intendencias y se me va a citar cuando decidan qué hacer. Nada de lo que se dijo es oficial. Me gustaría que no involucren en esto a mi mamá porque no tiene nada que ver. Estoy dando la cara”.

Con la colaboración de Fernanda Iglesias

LA NACION