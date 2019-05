El hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin cumplió 19 años y así lo festejó

Luca cumplió 19 años y los celebró junto a sus hermanos menores, hijos de Pablo Echarri y la actriz

Luca Martín, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin , cumplió 19 años y su mamá posteó una foto muy divertida del festejo. El joven, que sabe desenvolverse en radio Metro como columnista de cine y tecnología, sopló las velitas junto a la actriz y sus dos hermanos menores, hijos de la actual pareja de Dupláa, Pablo Echarri.

La carrera del joven Luca en los medios crece día a día y la influencia artística de sus padres se nota. Hasta hace poco fue columnista de cine y tecnología en el programa radial de Martin, Basta de Todo, pero ahora tiene un segmento donde habla sobre esos temas en De acá en más, el ciclo de María O'Donnell en esa misma radio. Por otra parte, participó del film No soy tu mami, de Marcos Carnevale, con los protagónicos de Julieta Díaz y Valeria Lois.

Luca suele hacer posteos divertidos tanto sobre su pasión, que es el cine, así como sobre su vida familiar y sus amigos. "Me parece que decir ´te quiero ma´ no es suficiente y no llega a describir lo mucho que te amo mamá. Gracias por acompañarme tanto de lejos como de la mano", había escrito el año pasado junto a una foto de él y Nancy.