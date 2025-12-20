Martín Demichelis le dedicó una canción muy emotiva a Facundo, su hijo mayor, y sorprendió a todos

Este 20 de diciembre, Martín Demichelis cumplió 45 años y los recibió rodeado del cariño de su círculo íntimo, especialmente de sus cuatro hijos, Bastián, Lola y Emma, frutos de su matrimonio con Evangelina Anderson, y Facundo Bono, el mayor, fruto de una relación anterior. En medio del festejo, el ex DT de River Plate se tomó el tiempo de responder mensajes y hay uno en particular que causó emoción entre los fanáticos.

Martín Demichelis recibió sus 45 junto a Lola, una de sus hijas, fruto de su relación con Evangelina Anderson (Foto: Captura Instagram/@martindemichelisoficial)

Su primogénito recurrió a sus stories de Instagram para compartir dos imágenes que retratan el buen vínculo que tienen. En la parte superior, el joven tatuador oriundo de Justiniano Posse eligió una fotografía en la que se los vio montar a caballo; mientras que en la inferior, una instantánea de los dos relajados, en la que sonrien frente a cámara y con el mar de fondo.

“Feliz cumpleaños @martindemichelisoficial”, escribió Facundo junto a varios emojis: un abrazo, uno de fuerza y el corazón rojo rodeado de fuego. Minutos después, el exfutbolista replicó el posteo desde su perfil oficial y, aunque se limitó a escribir, eligió una significativa canción que habló por sí sola.

Martín Demichelis y una canción especial para su hijo (Foto: Captura Instagram/@martindemichelisoficial)

“Live Set”, de Milo J, es la melodía que Martín eligió, la misma que en una de sus estrofas dice: “No sé qué hice para merecerte, pero estoy agradecido. Tal vez fue más cuestión de suerte que se crucen tu alma con la mía, y cuando esté mal sé que tu mirada hará que sonría”.

Cabe recordar que Demichelis se enteró de que Facundo era su hijo en 2019, cuando el joven ya era mayor de edad. Aunque la relación con su madre, Patricia del Bianco, ocurrió durante su adolescencia en Justiniano Posse, mucho antes de que él saltara a la fama, la verdad salió a la luz décadas después.

Fue la propia madre del joven quien decidió revelarle su identidad tras años de incertidumbre. Una vez que la noticia llegó a oídos del exfutbolista, ambos iniciaron un vínculo que comenzó a distancia debido a la pandemia.

En ese sentido es que Demichelis reconoció a Facundo legalmente y, con el tiempo, lo integró plenamente a su familia. Un factor clave en este proceso fue el apoyo de Evangelina Anderson, quien aceptó la situación con naturalidad y calidez, y facilitó que Facundo construyera una relación cercana con sus tres hermanos menores. Actualmente, el joven mantiene un perfil bajo, pero acompaña a su padre en momentos importantes, como ocurrió en su paso por River Plate y en sus festejos personales.

Martín Demichelis y su primogénito, fruto de una relación anterior a la de Evangelina Anderson Rodrigo Nespolo

La noticia de un hijo extramatrimonial de Demichelis se confirmó recién el año pasado. Fue él mismo quien ante el murmullo mediático decidió contar la verdad. “Sí, soy el fucking bastardo primogénito de Martín Demichelis. Desde 2012 que aparece la verdadera duda de mi identidad (...) Hasta noviembre de 2019 se me blanquea la verdad y todo empezó a aclarar. Aparece mi vieja, a la que amo profundamente, aunque toda la vida cargué con un inconsciente enojo muy grande por mentirme en la cara tanto tiempo mientras yo le pedía de rodillas saber la verdad”, expresó en octubre del año pasado mediante un mensaje en su cuenta de X.

El día que Facundo Bono rompió el silencio sobre su vínculo con Demichelis (Foto: captura X/@facundo_bono)

“Con Martín, hoy por hoy, está la mejor. No quiero tener que darle bola a los medios, ni envenenarme por todas las mentiras (...) Odio al periodismo porque no les importa arruinar una familia entera por un chisme mal contado. Si hubiese querido, hubiera hecho todo muy diferente. Ni la plata ni la fama me importaron más que las cosas que salen del corazón y de todo lo humano que hay alrededor de esto”, sentenció.