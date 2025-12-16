Las fotos íntimas de Julián Álvarez y Emilia Ferrero en la recta final del embarazo

Julián Álvarez va a jugar el Mundial de 2026 con un nuevo apoyo en las gradas, alguien que no estuvo cuando se consagró campeón del mundo, pero que sin duda será su fan número uno. ¿Quién? Su hijo. El delantero del Atlético de Madrid y su pareja María Emilia Ferrero están en la dulce espera de Amadeo. En la recta final del embarazo compartieron imágenes de la sesión de fotos familiar que realizaron y conmovieron a todos. “Te esperamos con mucho amor”, expresaron.

En junio, durante el Mundial de Clubes, Julián Álvarez reveló que esperaba a su primer hijo junto a su novia Emilia Ferrero. “Sí, voy a ser papá. Todavía no anunciamos nada. No sé cómo salió por ahí...”, dijo frente a la prensa. Tras la confirmación hicieron el anuncio oficial en las redes sociales. “Foto oficial del nuevo equipo titular. Papá, mamá, Tarzán… y el próximo fichaje en camino. ¡Estamos muy felices! Te esperamos con todo el amor del mundo", expresaron. Posteriormente, en una entrevista, el cordobés reveló que “por ahora” su bebé se llamaría Amadeo, nombre que, finalmente, terminó por ser el definitivo.

Julián Álvarez, Emilia Ferrero y Tarzán hicieron una sesión de fotos antes del nacimiento de Amadeo (Foto: Instagram @juliaanalvarez)

Ahora, a seis meses del anuncio oficial, la pareja se prepara para darle la bienvenida a su hijo. Transitan la etapa final del embarazo y ultiman detalles para el parto. Al igual que otras parejas, antes de despedirse de la panza decidieron hacer una sesión de fotos profesional para capturar un momento inolvidable en sus vidas. Armaron un estudio en su casa y posaron con la familia completa, ellos dos, su bebé en camino y Tarzán, su perro.

Las tiernas fotos de la familia Álvarez - Ferrero (Foto: Instagram @juliaanalvarez)

Los cordobeses confirmaron en junio que estaban en la dulce espera (Foto: Instagram @juliaanalvarez)

La pareja eligió el nombre Amadeo para su hijo (Foto: Instagram @juliaanalvarez)

La pareja se conoció en Calchín cuando eran niños y en 2022 oficializaron su noviazgo (Foto: Instagram @juliaanalvarez)

Tarzán se prepara para convertirse en hermano mayor (Foto: Instagram @juliaanalvarez)

Mientras Ferrero lució un look clásico de camisa blanca y pantalones de jean celeste, Álvarez lució un estilo similar estilo, remera de manga corta blanca y jeans celestes. Hicieron varias poses, él tocándole la panza y también dándole un beso y hasta Tarzán recostado cómodamente sobre ella. “Ya falta poco para el debut de Amadeo en este gran equipo. Te esperamos con mucho amor”, comentó el campeón del mundo en la publicación, que tuvo más de dos millones de “Me Gusta”, entre los que se destacaron los de Rodrigo De Paul, Martina “Tini” Stoessel, Oriana Sabatini y Franco Colapinto.

Ferrero también compartió imágenes de la sesión de fotos (Foto: Instagram @emiliafferrero)

Por otra parte, Emilia Ferrero también compartió otras imágenes de la producción que hicieron en la que por supuesto no faltó Tarzán. Para esta también eligieron outfits combinados. Ella optó por un buzo deportivo corto de manga larga color marrón que dejaba el abdomen al descubierto, un jogging a tono y zapatos blancos. Álvarez, en tanto, lució una remera blanca, chaqueta marrón, pantalón color chocolate y zapatillas blancas. Los looks de ambos hacían juego con el empapelado de animales que tenían en el fondo, el cual podría haber sido parte del cuarto que prepararon para su hijo. “Mis chicos, los amo”, comentó la influencer.

Antes del nacimiento del bebé, la pareja realizó una sesión de fotos familiar (Foto: Instagram @emiliafferrero)

Emilia Ferrero y Julián Álvarez oficializaron su relación en 2022; primero vivieron juntos en Buenos Aires, luego en Manchester y actualmente en Madrid (Foto: Instagram @emiliafferrero)

Julián Álvarez y María Emilia Ferrero son una de esas parejas “de toda la vida”. Se conocieron a los 10 años en Calchín, Córdoba, ciudad natal de él y del abuelo de ella. Compartían el mismo grupo de amigos y tras largos meses de charlas, empezaron a construir algo más que una amistad. El amor mutuo por el deporte fue algo que también los unió, puesto que ella jugó varios años al hockey sobre césped en el Club Atlético Barrio Parque de Córdoba. La relación se oficializó en 2022 cuando “La araña” empezó a ser reconocido en River Plate. Ese año decidieron irse a vivir juntos a Buenos Aires. Luego cruzaron el océano y se instalaron en Inglaterra, cuando el futbolista firmó contrato con el Manchester City, y desde 2024 están instalados en Madrid, donde próximamente le darán la bienvenida a su hijo Amadeo.