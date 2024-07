El homenaje del hijo de Bill Paxton a su padre, en la película Tornados: “Me llevó tiempo procesarlo”

Escuchar

Cuando a James Paxton le ofrecieron ser parte de la película Tornados, no lo dudó ni un segundo. El joven actor quiso homenajear a su padre, Bill Paxton, uno de los protagonistas de la versión original y dejar su legado en la secuela de Twister, uno de los grandes éxitos cinematográficos de 1996.

“ En realidad es un cameo, así que será como una sorpresa para los fans de papá y los fans de la película original ”, le dijo James al sitio norteamericano Entertainment Weekly. “ Lo hice por papá ”, añadió.

Esta no es la primera vez que el joven de 30 años hace algún papel en homenaje a su padre. James, que participa en la serie Eyewitness, fue invitado a ser parte de la tira de Marvel Agent of S.H.I.E.L.D., en donde interpretó una “versión alternativa” de John Garrett, un papel que había personificado anteriormente su papá. Además, en unos días estrenará una nueva canción, “Count on Me”, también en honor al difunto actor. Como si fuera poco, será parte junto a Malcolm McDowell y Mary Steenburgen de la próxima película Last Train to Fortune, en un papel que iba a interpretar Bill cuando la película estaba en negociaciones en 1994, el año en que nació James.

James Paxton, en la avant premiere de Tornados

“Twister es uno de esos clásicos que ponen casi todos los días en algún canal de televisión. He estado de viaje, en habitaciones de hotel, he encendido el televisor y me la he encontrado. Es atemporal”, expresó antes de contar cómo se sintió cuando lo convocaron para ser parte de esta nueva versión: “ Me llevó un poco de tiempo procesarlo, dado lo que significa mi padre para mí, su importancia en la película original y su ausencia. Era algo emocional, no era algo que pudiera decidir inmediatamente. Me llevó un poco de tiempo procesarlo, por su magnitud ”.

Finalmente, James decidió aceptar la propuesta. “Quería ser un conducto para su espíritu y animar a todos los que participan en esta producción para que tengan éxito, porque sé que él lo tendría. Quería hacer algo que realmente honrara su presencia en este nuevo capítulo y hacer algo por él . También me di cuenta de que hay un montón de gente increíble involucrada en esto que me encantaría llegar a conocer”, dijo sobre las razones que lo llevaron a decir que sí. “ Terminó sintiéndose como que estaba representando a papá en ese lugar ”.

“Mi personaje huye de un tornado que viene hacia un motel, y cuando estás filmando encienden unas terribles máquinas de viento. Vuelan escombros hacia vos, hay una luz de grúa gigante que empieza a simular relámpagos, tienen máquinas de lluvia y es todo muy salvaje”, contó sobre la experiencia en el set. “Se siente como si estuvieras realmente en una situación de tornado”, agregó.

Bill Paxton murió el 25 de febrero de 2017, a los 61 años Grosby Group

El actor intenta rendirle homenaje a su padre cada vez que puede. Bill Paxton murió el 25 de febrero de 2017 a los 61 años como consecuencia de una complicación de una afección cardíaca por la que fue intervenido en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, donde falleció pocos días después de la cirugía. El actor alcanzó la fama con las exitosas películas Terminator, Alien, Mentiras verdaderas, Twister y Titanic, pero su filmografía fue muy extensa, con grandes trabajos en Un plan simple, Límite vertical, Al filo del mañana y Primicia mortal. El último largometraje del que formó parte fue El círculo, la película de James Ponsoldt en la que se reencontró con su compañero en Apollo 13, Tom Hanks.

“Nunca me propuse ser actor. Estudié periodismo y quería ser reportero de televisión, quería hacer algo que me permitiera viajar y conocer cosas diferentes. Y lo bueno es que actuar también te permite hacer eso”, reflexionó James sobre su propia carrera. “ Hablé con papá sobre la posibilidad de empezar a trabajar en los sets de filmación, no actuando per se sino haciendo otras tareas. Conseguí un trabajo de ayudante de cámara y después trabajé en el departamento artístico de Primicia mortal. Mientras tanto, empecé a estudiar interpretación y empecé a enamorarme de verdad ”, aseguró.

LA NACION

Temas Bill Paxton