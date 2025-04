El conmovedor posteo de John Travolta en el día en que su hijo Jett cumpliría 33 años: “Te extraño muchísimo”

A pesar de la fama, el éxito y el reconocimiento, John Travolta no tuvo una vida fácil. Mientras que en enero de 2009 su hijo mayor falleció accidentalmente mientras se encontraba de vacaciones en Bahamas, en 2020 el actor perdió a su mujer, Kelly Preston, debido a una grave enfermedad. En el día de ayer, el protagonista de Tiempos violentos recurrió a sus redes sociales para recordar a Jett en el día en que cumpliría 33 años .

“ Feliz cumpleaños, Jett. Te extraño muchísimo. ¡Te amaré por siempre! ”, escribió el actor y piloto aeronáutico en su cuenta de Instagram, junto a una foto retro donde se lo ve con su pequeño en brazos mientras este juega con sus orejas.

Inmediatamente, la publicación se llenó de “Me gusta” y comentarios que intentaron acompañar este día tan triste para el artista. “Que su memoria sea eterna”, deseó la actriz Rita Wilson, mientras su hija Ella Bleu expresaba su amor con emojis de corazones.

Jett Travolta, quien a los 2 años fue diagnosticado con el síndrome de Kawasaki, falleció trágicamente a sus 16 años mientras estaba de vacaciones con su familia en el Old Bahama Bay Hotel de Bahamas, cuando sufrió una convulsión y se golpeó la cabeza contra una bañera. “ Fue lo peor que me ha pasado en la vida. La verdad es que no sabía si lograría superarlo. La vida ya no me interesaba, así que me costó mucho mejorar ”, dijo el actor en febrero de 2014 (cinco años después de esta gran pérdida) en el escenario del Theatre Royal Drury Lane de Londres.

Travolta junto a Jett y Kelly Preston instagram.com/johntravolta

Además de esta afección, que puede causar la muerte súbita y producir enfermedades cardíacas, Jett tenía trastornos de desarrollo y autismo. “No puedo imaginar cómo sería la vida sin Jett (…). Después de que nació, lo sostuve durante horas mientras Kelly dormía. Cuando vinieron a llevárselo para hacerle varias pruebas, les dije: ‘No, no pueden verlo hoy. Tendrán que hacerlo otro día’. Me puse un poco loco", recordó el actor en una charla con People sobre quien le dio el título de padre por primera vez.

Si bien la pareja ya tenía a Ella Bleu, dos años después de esta pérdida irreparable llegó Benjamin, el menor del clan, que los ayudó a seguir adelante y recuperar la alegría. “Sin duda, tener al pequeño Ben ha sido una hermosa oportunidad para que reanudáramos nuestros vínculos después de una pérdida tremenda”, dijo Travolta en una entrevista con Good Morning America mientras advertía que su llegada “le ha dado a la casa un espíritu y un propósito renovado".

John Travolta y Benjamin, el menor de sus hijos (Crédito: Instagram/@johntravolta)

Sin embargo, el protagonista de Mirá quién hablá sufrió otra pérdida irreparable cuando su mujer, Kelly Preston, murió a los 57 años debido a un cáncer de mama. “Mi hermosa esposa Kelly perdió su batalla de dos años contra el cáncer de mama. Enfrentó una valiente lucha con el amor y apoyo de muchos”, escribió su marido de casi 29 años para comunicar la triste noticia.

En su posteo, Travolta agradeció a los médicos y a las enfermeras que cuidaron a su mujer además de a sus “muchos amigos y seres queridos que estuvieron a su lado” durante todo este tiempo en el que la actriz prefirió ocultar su diagnóstico. “Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos que han perdido a su madre, así que discúlpenme por adelantado si no saben de mí por un tiempo. Pero por favor sepan que siento su cariño para las semanas y meses que nos esperan mientras sanamos”, agregó mientras advertía que “el amor y la vida de Kelly se recordarán siempre”.

Su homenaje a Gene Hackman

Hace un tiempo, John Travolta también acudió a sus redes sociales para despedir a su colega Gene Hackman, quien murió a fines de febrero por problemas cardiacos.

“Disfruté mucho mi tiempo con Gene. Tuvimos conversaciones geniales y además muy divertidas.¡Es tan fácil actuar con él y siempre es brillante! ¡Te extrañaré, Gene!”, expresó el actor junto a una imagen de ambos en el set de Get Short, film de 1995.

LA NACION

Temas John Travolta