El impactante recuerdo de Ben Affleck cuando tenía 14 años: “El chico que me robó terminó matando a alguien con un cuchillo”

Mucho antes de probarse el traje de Batman, Ben Affleck estuvo a punto de convertirse en una víctima más de la violencia. El actor acaba de revelar un hecho que ocurrió en Cambridge, Massachusetts, el lugar en el que pasó su infancia y su adolescencia, cuando tenía unos 14 años y que podría haber terminado en tragedia.

Matt Damon y Ben Affleck en su adolescencia, antesd de convertirse en estrellas Captura de pantalla

Según relató, dos adolescentes lo interceptaron mientras regresaba a su casa, lo amenazaron con un cuchillo y le exigieron dinero. Pero hubo un detalle que terminó cambiando el desenlace: Affleck reconoció a uno de ellos.

El actor recordó aquella situación durante su participación en la quinta temporada de Street You Grew Up On, el podcast de Kerry Washington, donde fue el primer invitado de la nueva temporada. La conversación giró alrededor del lugar donde ambos crecieron y de las experiencias que marcaron sus primeros años. Affleck, de 54 años, contó que se crió en Cottage Street, una zona de clase trabajadora de Cambridge, y describió un ambiente en el que muchas veces “la gente pobre se peleaba entre sí”.

Washington le preguntó si alguna vez le habían robado cuando era chico. La respuesta de Affleck fue inmediata. “Bueno, sí”, contó el actor, que compartió elenco con Washington en Animals, la serie de Netflix próxima a estrenarse, que cuenta la historia de un candidato a alcalde y su esposa al que le secuestran a su hijo.

“De hecho, recuerdo que volvía a casa del instituto, tendría unos 14 años, y vi a dos chicos con capuchas al otro lado de la calle. Y, ya sabes, es una de esas cosas en las que piensas: ‘Bueno, veamos qué pasa...’”, relató.

Los dos adolescentes cruzaron la calle y se acercaron a él. Affleck pensó inicialmente en escapar, pero decidió mantener la calma. Entonces ocurrió lo que había anticipado: “Pasan a mi lado, me agarran, sacan un cuchillo y me dicen: ‘Dame tu dinero’”, recordó.

Ben Affleck en la última edición del Festival de Venecia STEFANO RELLANDINI - AFP

Y continuó relatando: “Tenía miedo”, admitió. “Pero de reojo me di cuenta de quiénes eran. Los reconocí de cuando jugaba al béisbol; eran chicos mayores que conocía y me dijeron: ‘Ah, sí, ¿qué tal?’. Así que pensé: ‘Me salvé’”.

La familiaridad con sus asaltantes hizo que aquella situación terminara sin consecuencias físicas para Affleck. Pero con los años, el episodio adquirió una dimensión mucho más inquietante.

Según contó el actor, el mismo joven que lo había asaltado terminó involucrado en un crimen mucho más grave. “Y, de hecho, ese chico que me robó terminó, no sé, tres o cuatro años después, matando a alguien con un cuchillo y yendo a prisión durante 20 años”, contó.

Para Affleck, lo ocurrido también refleja algo que formaba parte de la vida cotidiana en el lugar donde creció: la conciencia de que la violencia no estaba demasiado lejos y de que los chicos podían conocer personalmente a quienes terminaban involucrados en hechos criminales. “Así que esa era la situación, ¿entendés? Y éramos conscientes de eso”, señaló durante la charla con Washington.

Ben Affleck junto a su hijo Samuel X @jloaffleck

La historia pertenece a una etapa de la vida de Affleck muy anterior a la fama que alcanzaría pocos años después. Cuando tenía alrededor de 12 años había participado en The Voyage of the Mimi, una serie educativa que marcó uno de sus primeros trabajos frente a las cámaras. El propio actor contó que, poco después, tomó una decisión que hoy recuerda con humor: cuando cumplió 13 años resolvió que quería ser “un actor más serio”.

En Cambridge también comenzó una amistad que tendría una importancia decisiva en su carrera: la que mantuvo desde muy joven con Matt Damon. Ambos crecieron en la misma zona y compartieron el interés por la actuación, aunque durante aquellos primeros años todavía estaban lejos de imaginar hasta dónde los llevaría esa vocación.

Affleck y Damon: una amistad que resiste al tiempo Ashley Landis / Associated Press)

En el podcast, Affleck recordó especialmente a Jerry Speca, un profesor de teatro que tuvo un papel fundamental en el desarrollo de ambos. “Matt y yo jamás habríamos escrito En busca del destino ni hubiéramos pensado que podíamos escribir si no hubiéramos estado en esa clase”, explicó Affleck al referirse a la formación que recibieron.