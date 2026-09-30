Robbie Williams sorprendió a los fans en su llegada a Buenos Aires y cantó junto a ellos en plena calle

Robbie Williams ya está en la Argentina y su llegada a Buenos Aires tuvo una bienvenida que sus fans jamás hubiesen imaginado. En la previa de sus esperados conciertos en el Movistar Arena, el cantante regaló a sus seguidores un show improvisado a las puertas de su hotel en Puerto Madero.

Según se aprecia en los videos compartidos por algunos de los afortunados que se encontraban en el lugar en ese momento, el artista habló con algunos de los presentes y cantó una selección de canciones de su repertorio para deleite de todos.

Robbie Williams y el regalo más inesperado para sus fans Captura de video

El episodio ocurrió en la tarde de ayer frente al Hotel Faena, donde se reunieron unos 40 admiradores, varios de ellos pertenecientes a clubes de fans que estaban al tanto de la llegada del músico al país. Si bien la intención inicial era al menos poder ver de cerca a su ídolo, el gesto del artista excedió todas las expectativas. En lugar de limitarse a saludar a los fans desde la entrada, la estrella británica se acercó al grupo, intercambió palabras con algunos de ellos y se mostró cómodo y alegre.

El músico también quiso que su familia fuera testigo de ese momento y se comunicó por videollamada delante de todos con su esposa y su hijo, que están en Inglaterra, para mostrarles el recibimiento que estaba teniendo, según se relató posteriormente a través de algunos programas de televisión.

Además, la escena tuvo otro costado emotivo cuando Williams hizo referencia al tiempo que había pasado desde su última presentación en el país, dos décadas atrás. Frente a sus seguidores, reconoció que su regreso se había demorado más de lo que hubiera querido y compartió una reflexión sobre el período personal que atravesó. “Tendría que haber venido antes, no pude, estuve ocupándome un poco de mí y de mis demonios”, manifestó sobre las dificultades personales que atravesó en las últimas décadas.

Pero el momento más inesperado llegó después: antes de retirarse, Williams ingresó al hotel y volvió con su guitarrista para compartir algunas canciones con el reducido grupo que seguía allí. El imprevisto show en plena calle incluyó varios temas en un clima íntimo que ofreció a los fans la posibilidad de escuchar a su ídolo a escasa distancia, además de registrar el inolvidable momento a través de sus celulares.

Entre las canciones elegidas estuvo “Angels”, uno de los grandes himnos del artista, y la interpretación conmocionó al grupo, que lo acompañó entonando la melodía.

Robbie Williams afuera del hotel en Buenos Aires, salió a saludar fans 2 veces y la segunda salió con una guitarra y canto 4 CANCIONES en acústico con todos los fans. La gente coreando la guitarra de Angels es hermoso😭 y Robbie QUE TIPAZO QUE SOS!!! 🇦🇷 mejor pais del mundo pic.twitter.com/22rmj5JEO3 — Maca☀️ (@Macainconcerts) September 30, 2026

Cabe recordar que la última gran presentación de Williams en Buenos Aires tuvo lugar en 2006, cuando actuó en el estadio de River Plate. Veinte años después y tras la bienvenida en la tarde de ayer, el artista se prepara para sus tres grandes presentaciones en el estadio Movistar Arena a partir de mañana. Las fechas de sus recitales son el 1, 2 y 4 de octubre.

Los espectáculos estarán vinculados a Britpop, su trabajo discográfico más reciente, aunque también incluirá los grandes éxitos que lo acompañaron desde sus comienzos como solista. Con 90 millones de discos vendidos en todo el mundo, Williams construyó una trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del pop británico.

El regreso del cantante a la Argentina invita a repasar algunos episodios de su primera visita al país, en 2004, como fue su paso por la televisión local como invitado de VideoMatch. Su presencia en Telefe generó tal revuelo por aquel entonces que ni siquiera Marcelo Tinelli, conductor del ciclo, pudo acercarse a recibirlo como tenía previsto. En el programa, la estrella interpretó tres canciones que ya eran parte de su repertorio más popular: “Feel”, “Radio” y “Angels”, se animó a jugar al fútbol con Tinelli y compartió un momento de baile con el Oso Arturo.

Entre las imágenes que dejó aquella emisión también aparece un encuentro inesperado: Williams se acercó a las gradas y abrazó a Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel, ya que durante aquellos tiempos, Alejandro Stoessel, padre de la cantante, se desempeñaba como director de VideoMatch.