La Joaqui respondió a las críticas por su romance con Tiago PZK y reveló cuándo terminó con Luck Ra

“Durante estos días leí muchas cosas sobre mí. Algunas dolorosas, otras directamente falsas”. Con esa frase, La Joaqui abrió este martes un extenso descargo en su canal de difusión de Instagram. Después de semanas de versiones cruzadas alrededor de su separación de Luck Ra y pocos días después de hacer público su romance con Tiago PZK, la cantante decidió contar su versión y poner fechas concretas a algunos de los episodios que quedaron bajo discusión.

La artista cuestionó especialmente la exposición pública de situaciones que, según sostuvo, pertenecían a la intimidad de su relación. “Personas hablando de mi intimidad como propia, incluso desconociéndola por completo. También personas que conocieron de cerca nuestra intimidad decidieron hablar públicamente de la mía; incluso personas cuya presencia fue motivo de conversaciones difíciles”, escribió.

La Joaqui comenzó su descargo en su canal de difusión de Instagram al asegurar que había leído “cosas dolorosas” y otras “directamente falsas” sobre ella

Y marcó una primera diferencia: “Creo que hay un abismo entre lo que sucede mientras existe una pareja y lo que sucede cuando ya no”. Si bien reconoció que cada persona puede atravesar una separación de manera distinta, agregó: “Una cosa es hablar de sentimientos y otra es modificar hechos de una historia que también es mía”.

“Yo jamás fui desleal”

Uno de los puntos centrales de su mensaje estuvo relacionado con las versiones sobre el momento en que comenzó su nueva relación. La Joaqui negó de manera explícita haber sido infiel a Luck Ra y dio por primera vez una fecha precisa para el final del vínculo.

Frente a las versiones de infidelidad, fue tajante: “Yo jamás fui desleal”. Según explicó, su relación con Luck Ra terminó a principios de julio y tuvo su primera cita con otra persona el 2 de septiembre

“Yo jamás fui desleal. Nuestra relación terminó a principios de julio”, afirmó. Y agregó que respetó durante un tiempo que la separación permaneciera en privado porque así se lo habían pedido. Según su relato, su primera cita con otra persona fue el 2 de septiembre, “casi dos meses después”, cuando ya estaba soltera.

La Joaqui y Luck Ra anunciaron oficialmente la separación el 29 de julio, después de dos años juntos. En aquel momento hablaron de una decisión tomada con respeto y de “deseos de un futuro y etapas distintas”.

La pareja estuvo casi casi dos años juntos. La separación se hizo pública el 29 de julio, aunque ella asegura que el vínculo había terminado a principios de ese mes (Foto: Instagram @luckra)

La cantante aseguró también que antes de que el conflicto escalara intentó acordar junto a su expareja cómo comunicar la noticia. “Intenté hablar, ordenar en conjunto cómo comunicar y evitar que cualquiera terminara innecesariamente expuesto. Esas conversaciones existen”, sostuvo.

Y agregó que, cuando la ruptura comenzó a hacerse pública a partir de un programa de streaming, eligió comunicarse en privado. “Incluso rota todavía elegía cuidar lo que alguna vez había querido tanto”, expresó.

La artista reconoció que posteriormente sí habló de su dolor, pero cuestionó que solo una parte de ese duelo haya quedado expuesta. “Lloré trabajando porque tenía que seguir trabajando. También lloré en mi casa, en el gimnasio, con mis amigas y estando sola. De esos momentos simplemente no existen titulares”, escribió.

Las “disculpas privadas”

Sin nombrarla, otro tramo del descargo pareció referirse a Tuli Acosta, amiga cercana de Luck Ra que había quedado involucrada en los rumores sobre una supuesta infidelidad durante la relación.

Tuli Acosta quedó señalada como una supuesta tercera en discordia en la ruptura, algo que tanto ella como Luck Ra negaron públicamente

“También recibí disculpas privadas por situaciones en las que me sentí profundamente irrespetada y que después escuché negar públicamente en televisión”, sostuvo. “No voy a exponer a ninguna mujer ni publicar conversaciones para demostrarlo. Pero cuidar la intimidad ajena tampoco significa negar mi propia experiencia”, agregó.

A continuación hizo una diferenciación entre su personaje público y su vida personal: “Con el tiempo entendí algo doloroso: sentí muchísimo respeto hacia La Joaqui, pero Joaquinha no siempre sintió el mismo cuidado”.

Sin dar nombres, La Joaqui aseguró haber recibido “disculpas privadas” por situaciones en las que se sintió “profundamente irrespetada” y que, según sostuvo, después fueron negadas públicamente

“De mi parte nunca existió ninguna campaña”

Acosta había contado semanas atrás en PH: Podemos hablar que los rumores habían afectado su vida personal y familiar. Allí negó haber mantenido un romance con Luck Ra y confirmó que inició acciones legales contra creadores de contenido a quienes responsabilizó por una campaña de difamación.

La Joaqui también rechazó haber impulsado una ofensiva contra otras personas. “Escuché hablar de una supuesta campaña de difamación. De mi parte nunca existió ninguna campaña”, aseguró. Según sostuvo, que personas de su entorno hayan reaccionado con enojo al verla afectada no significa que ella hubiera organizado ataques.

Incluso en momentos en los que se encontraba “desordenada emocionalmente”, agregó, había hablado públicamente “desde el amor” y sostuvo que durante mucho tiempo fueron precisamente sus propias palabras y silencios los que protegieron aspectos de la intimidad de la pareja.

“No necesito inventar villanos para defender mi historia. Pero tampoco voy a aceptar ocupar ese lugar para que la historia sea más fácil de contar”, sentenció.

Su relación con Tiago PZK y el duelo

La Joaqui defendió su derecho a rehacer su vida tras la separación: “Una mujer no tiene que permanecer rota para demostrar que amó de verdad”

Buena parte del descargo estuvo destinado, además, al cuestionamiento que recibió por haber comenzado otra relación después de separarse. “Me parece profundamente injusto y, desde mi mirada, machista que otros pretendan decidir cuánto tiempo debía permanecer sola para que mi dolor fuera considerado verdadero”, escribió. Y sumó: “Una mujer no tiene que permanecer rota para demostrar que amó de verdad”.

La cantante explicó que atravesar el duelo no significaba esperar una reconciliación. “Yo no estaba esperando que alguien volviera. Estaba duelando un ‘nosotros’ que ya no existía”, señaló.

La cantante cuestionó las críticas por haber comenzado otra relación y aseguró que sigue soñando con “construir una familia”

“Despedirme de ese futuro no significaba renunciar al mío”, continuó. Entonces habló abiertamente de sus deseos para esta nueva etapa: “Sé estar sola. No necesito de un hombre para sostenerme. Pero saber estar sola no significa estar obligada a elegir la soledad. Yo elijo amar. Sueño con construir una familia y quiero seguir dándome la oportunidad de hacerlo”.

“Haber seguido viviendo no significa que nunca haya amado”, resumió.

La Joaqui y Tiago PZK hicieron público su romance el domingo 27 de septiembre por la noche, cuando el músico compartió una foto de ambos tomados de la mano mientras descendían de un avión

La Joaqui y Tiago PZK hicieron público su vínculo el domingo 27 de septiembre, cuando él compartió una fotografía de ambos tomados de la mano mientras descendían de un avión. La imagen fue publicada después de varias semanas de rumores sobre la relación.

El nuevo romance había quedado especialmente bajo la lupa por el vínculo previo entre Tiago y Luck Ra. Días antes, el cordobés aseguró en una entrevista con SQP que habían sido muy amigos. “Obviamente que duele”, reconoció entonces al hablar sobre la relación entre su exnovia y el músico.

El romance generó repercusión por la amistad previa entre Tiago PZK y Luck Ra. “Obviamente que duele”, admitió el cordobés (Foto: Instagram @elejercitodelam)

Tras ese contexto, La Joaqui volvió sobre la posibilidad de conservar sentimientos por una relación terminada: “Puedo conservar amor, recuerdos e incluso algún dolor por una historia y saber perfectamente que no quiero volver a ella”, escribió.

“Mi duelo fue mío”

Hacia el final, La Joaqui buscó poner un cierre a la discusión pública sobre su separación. “Estoy aprendiendo que cerrar una historia no significa borrar lo que sentiste. Significa dejar de pedirle que sea algo que ya no puede ser”.

Y resumió su proceso: “Amé. Me dolió el final. Hice mi duelo. Y seguí viviendo”.

Al cerrar su descargo, La cantante buscó ponerle un punto final a la historia: “Amé. Me dolió el final. Hice mi duelo. Y seguí viviendo”. También aseguró que hoy puede “agradecer lo hermoso y reconocer lo que me hizo daño” (Foto: Instagram @luckra)

“Hoy puedo agradecer lo hermoso y reconocer lo que me hizo daño. Las dos cosas pueden ser verdad y convivir”, continuó. Según expresó, aceptó finalmente que esa relación forma parte de su pasado y pidió que le permitieran decidir sobre lo que viene.

“Ojalá podamos regalarnos una última forma de respeto: dejar de utilizar nuestros nombres para seguir lastimándonos y permitir que lo que alguna vez fue amor finalmente descanse”, escribió.

“Mi duelo fue mío. Y también fue mío el derecho a terminarlo”, concluyó antes de pedir expresamente que quienes la apoyan no ataquen a nadie en su nombre: “Si quieren apoyarme les pido que no ataquen a nadie de mi parte, ya que tampoco me hace bien que nadie salga herido por mi culpa”, cerró.