El importante rol de Cher en la recuperación de Val Kilmer: “Estuvo en mi casa la mayor parte del tiempo que estuvo enfermo”

Mientras Tom Cruise se pasea triunfal por las escalinatas y la alfombra roja del festival de Cannes presentando Top Gun: Maverick, la secuela de la película de 1986 que lo lanzó al estrellato, su contrafigura, Val Kilmer, decidió no viajar, porque aún se siente demasiado frágil para hacer largas travesías. Es que el actor vivió una intensa y fuerte lucha contra el cáncer de garganta por la que perdió buena parte de su voz. Quien lo acompañó y estuvo junto a él en los peores momentos fue su exnovia, Cher.

“Si me llama, no me importa dónde estoy ni qué es lo que estoy haciendo, dejo todo y voy con él ”, expresó la actriz y cantante el año pasado en una entrevista. Y, en cierto modo, eso fue lo que ocurrió cuando el actor fue diagnosticado con cáncer de garganta.

La relación entre las dos estrellas es de larga data. A principio de los años ochenta, eran considerados la pareja más importante de Hollywood. Y no era para menos. Los dos se encontraban en puntos álgidos de su carrera. Durante esos años, Cher había trasladado su talento al cine, y la pantalla grande la recibió con los brazos abiertos. Así, se sucedieron éxitos como El caso Silkwood - Escándalo nuclear, Máscara, Las brujas de Eastwick, Hechizo de luna y Mi madre es una sirena. Kilmer, en tanto, venía de protagonizar la comedia Top Secret y era uno de los galanes más codiciados.

Cher ya contaba con una extraordinaria carrera en la industria del espectáculo cuando conoció al actor Herry Langdon / Getty Images - Archive Photos

Cuando se conocieron, en 1981, él tenía 22 años y ella 36. Cuando le propusieron presentarle a la intérprete de “I Got You Babe”, el actor no quiso saber nada. “Veía a Cher como un personaje menos que fascinante salido de las revistas de chismes. No estaba motivado en conocerla porque simplemente estaba seguro de que no teníamos nada en común”, reconoció mucho tiempo después. El encuentro, de todos modos, se produjo durante un cumpleaños de la diva, y la química entre ellos fue tan inesperada como potente. “Pensé que mi cabeza saldría disparada de mi cuerpo. Tuve que recuperar el aliento”, recordaría la actriz, al rememorar el primer beso entre ambos.

Val Kilmer archivo

Y agregó: “Nos hicimos amigos porque nos reíamos constantemente de las mismas cosas. Él se quedaba a dormir y era solo una amistad... Esa cita como algo más que amigos tardó mucho tiempo. Bueno, ¡supongo que no tanto!”.

“ Nuestro sentido del humor, y lo que nos aguantábamos el uno al otro, era más de lo que creo que he tenido con cualquier otro hombre. ¡Y era tan hermoso! ”, expresó. La actriz, además, recordó en más de una ocasión que fue él quien la ayudó a prepararse para la audición de Máscara y consideró a Kilmer como el mejor actor del mundo, junto a su amiga Meryl Streep.

Cher le contó a People que la relación no funcionó porque ambos eran “machos alfa”. “Pasamos momentos increíbles y luego aguantamos algunos momentos que no lo eran”, apuntó, al tiempo que agregó que los dos eran “individuos” independientes y que ninguno estaba dispuesto a renunciar a su libertad.

Sin embargo, Cher reconoció que no tiene muy en claro cómo lograron mantenerse tan cercanos, tras cuarenta años de haberse separado como pareja. “Él es distinto a todos. Es exasperante e histérico. Emocionante y divertido. Y no hace lo que hacen los demás”. Además, indicó que Kilmer fue muy “bueno” con sus dos hijos, Chaz y Elijah, fruto de sus matrimonios con Sonny Bono y Gregg Allman, además de enumerar sus incontables virtudes. Recordó, por ejemplo, que junto a él pasó una de las mejores vísperas de Año Nuevo de su vida y lo describió como un “espíritu libre” del que se enamoró “locamente”.

Mucho tiempo después de aquellos momentos de felicidad juntos, Kilmer se desmayó sobre un charco de vómito y sangre. Corría 2015 y después de que lo llevaran de urgencia al hospital, le practicaron una traqueotomía. “Creí que ese era el último día de mi vida”, contaría después. Pero no lo fue, solo sería el primero de una serie de duros episodios con los que debió lidiar durante dos años.

El actor en 2021, ya está libre de cáncer, promocionando su autobiografía y palpitando el estreno de Top Gun: Maverick Instagram Val Kilmer

Le diagnosticaron cáncer de garganta. Y mientras enfrentaba el tratamiento y veía cómo sus cuentas bancarias se iban vaciando vertiginosamente, reapareció su antiguo amor. “ Cher intervino y dio un paso al frente. Una vez que ella se abre paso dentro de tu cabeza y tu corazón, nunca se va ”, relató el actor en su biografía I’m Your Huckleberry.

“ Val estuvo en mi casa la mayor parte del tiempo que estuvo enfermo. Fue valiente en todo momento ”, reconoció la actriz, que no dudó en ayudarlo a hacer las valijas y llevarlo a vivir con ella para poder cuidarlo. La tarea no resultó nada sencilla y la recuperación fue muy lenta y llena de complicaciones. Sin embargo, el humor que siempre los unió los rescataría una vez más.

“En medio de una recaída, él no paraba de toser sangre y llamamos a los paramédicos. Cuando aparecieron, me miró y los dos sabíamos lo que estábamos pensando...”, contó la estrella de Mamma Mia! Vamos otra vez. Y el actor agregó: “ Incluso en mi condición grave, la vi escaneando al paramédico, que era como Gregory Peck, increíblemente guapo. A pesar de que estaba cubierto de sangre, atrapé su mirada y moví mis cejas como Groucho Marx. Cher se avergonzó de que la descubriera, pero luego no pudo evitar reírse a carcajadas por la audacia ”.

Cher reveló que el humor fue un bálsamo que los ayudó a transitar los peores momentos Amy Sussman/BBMA2020 - Getty Images North America

La actriz hizo que Kilmer fuera tratado en la prestigiosa Escuela de Medicina David Geffen. En 2021, el actor reapareció en escena y conmovió al mundo. El intérprete de Batman Forever (1995) volvió a la pantalla grande para contar su propia experiencia de vida en Val, un documental producido por sus hijos y Amazon en el que muestra su intimidad. El material incluye testimonios sobre su carrera en el cine, pero está principalmente basado en sus archivos personales y la forma en que se comunica con su familia a través de una voz mecánica que distorsiona sus palabras.

Actualmente el actor está libre de cáncer y su participación en la continuación de Top Gun, la película que en 1986 ayudó a catapultarlo al estrellato, lo volvió a poner en las grandes ligas.