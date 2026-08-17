El mensaje de Anita Espasandín que llamó la atención tras los dichos de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña

En medio de las repercusiones por el duro mensaje que Mauro Icardi le dedicó a Benjamín Vicuña, Anita Espasandín, actual pareja del actor chileno, realizó una publicación que no pasó inadvertida. Sin hacer referencia directa al futbolista ni a la polémica, compartió una serie de imágenes junto a Vicuña acompañadas por reflexiones sobre el amor propio, el valor personal y la importancia de encontrar refugio en uno mismo.

“No tenés que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya sos suficiente, incluso mientras seguís creciendo y aprendiendo”, escribió Espasandín en el comienzo de la publicación recordando la letra de la canción “Overflow” de Joy Rhodes.

El posteo incluyó distintas fotografías en blanco y negro, algunas de ellas de la pareja durante viajes y momentos compartidos. En una de las imágenes, Vicuña y Espasandín aparecen abrazados sobre un muelle frente al agua; en otra, se los ve juntos en una playa. La arquitecta también sumó algunas postales en las que aparece sola y otras protagonizadas por el actor.

A lo largo de la secuencia, Espasandín intercaló las imágenes con diferentes reflexiones. “No tenés que ganarte el descanso, no tenés que demostrar lo que valés. Ya eras valiosa desde el momento en que llegaste a este mundo”, se lee en una de ellas.

En otra de las postales eligió un mensaje centrado en dejar atrás las propias inseguridades: “Perdoná todas esas veces en las que dudaste de toda la belleza que hay en vos. Empezá a hablarte con la misma bondad que merecés”.

“Puedo ser los brazos que me sostienen. Puedo ser mi propio lugar de paz”, expresó en otra de las imágenes. Más adelante, junto a una fotografía de Vicuña en el agua, sumó: “Soy suficiente, incluso mientras sigo creciendo”.

La publicación concluyó con otra reflexión: “Estoy completa, incluso cuando todavía no lo sé”. Y Espasandín acompañó la secuencia con una dedicatoria: “Dedicada a todas las personas que abrazan su historia y buscan construir su propio refugio”.

Aunque en ningún momento mencionó a Icardi ni explicó si la publicación estaba relacionada con la polémica, el momento elegido para compartirla llamó la atención: apareció luego de que el futbolista cuestionara públicamente a Vicuña por sus declaraciones acerca de Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con Eugenia “la China” Suárez.

El conflicto se había reavivado luego de la participación del actor en PH, Podemos hablar (Telefe), donde habló sobre la distancia que en algunos momentos mantiene con sus hijos y aseguró estar convencido de la fortaleza del vínculo que construyó con ellos.

Icardi reaccionó horas después desde Instagram y cuestionó con dureza sus palabras. Entre otras cosas, puso en duda cuánto tiempo pasa Vicuña con sus hijos cuando se encuentran en la Argentina y lo acusó de victimizarse frente a las cámaras.

Vicuña habló de su vínculo con las madres de sus hijos

Benjamín Vicuña habló de la distancia con Amancio y Magnolia, sus dos hijos con la China Suárez

Un día antes de que el mensaje de Icardi volviera a ponerlo en el centro de la escena, Vicuña habló sobre el vínculo que mantiene con Pampita Ardohain y la China Suárez, las madres de sus hijos, y dejó en claro que su prioridad es preservar el bienestar de los chicos.

Durante su reciente paso por la mesa de Mirtha Legrand, el actor había sido consultado sobre cómo se llevaba con sus exparejas. “Con las dos me llevo bien”, respondió. Y explicó: “Lo más importante de verdad es el bienestar de los chicos, y es muchísimo laburo”.

Vicuña, que tuvo cuatro hijos con Pampita —Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio— y dos con la China —Magnolia y Amancio—, aseguró que intenta construir con ambas una dinámica que permita priorizar a la familia. “Se le busca la vuelta para tener un equipo sano, que los hijos puedan llevar adelante su vida y tener el mejor entorno posible”, señaló.

También se refirió a la comunicación que mantiene con sus exparejas: “Uno por momentos se disocia y lográs hablar de lo que hay que hablar. Existen escenarios mejores, posiblemente existen otros, pero bueno, es lo que me tocó”.

Luego, durante un móvil con Puro Show (eltrece), le consultaron por las declaraciones que Pampita había realizado previamente, en las que aseguró que mantiene una buena comunicación con Vicuña y que las decisiones vinculadas con la crianza de sus hijos las toman en conjunto.

El actor, sin embargo, prefirió no opinar sobre las palabras de su expareja. “No, no me hagas opinar cosas que no... Hay algo de la base que yo no puedo contestar declaraciones de otras personas”.

Vicuña agregó que no considera necesario dar explicaciones públicas sobre la dinámica familiar. “Tampoco tengo que dar explicaciones. Claramente se hace lo que se puede, se maneja y siempre con la prioridad de que los niños estén bien”, sostuvo.

Antes de que terminara el intercambio, la cronista también le preguntó por las versiones que indicaban que pediría la tenencia de sus hijos. Vicuña lo negó.

Hasta el momento, el actor no respondió públicamente a las acusaciones que Icardi lanzó posteriormente en sus redes sociales.