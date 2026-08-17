Mauro Icardi destrozó a Benjamín Vicuña tras sus dichos sobre sus hijos y lanzó una fuerte acusación

Unas horas después de que Benjamín Vicuña hablara públicamente sobre la distancia que lo separa de Magnolia y Amancio, sus hijos con Eugenia “la China” Suárez, Mauro Icardi irrumpió en la discusión con un duro mensaje dirigido al actor chileno. A través de sus historias de Instagram, el futbolista cuestionó sus declaraciones, puso en duda la cantidad de tiempo que pasa con los chicos cuando están en la Argentina y lo acusó de mostrarse como una víctima frente a las cámaras.

“Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”, comenzó Icardi en el extenso texto que publicó durante la noche del domingo, luego de la emisión de PH, Podemos hablar (Telefe).

Benjamín Vicuña habló de la distancia con Amancio y Magnolia, sus dos hijos con la China Suárez

El delantero apuntó especialmente contra una de las frases que Vicuña había pronunciado en el programa conducido por Andy Kusnetzoff. Al hablar del vínculo con Magnolia y Amancio pese a los miles de kilómetros que pueden separarlos cuando los chicos están en Turquía, el actor aseguró estar convencido de la fortaleza de la relación que construyó con ellos.

El mensaje de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña Mauro Icardi

Icardi retomó esas palabras y respondió: “Yo, más que preocuparme porque alguien pueda ‘robarte’ el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver”.

Luego, el actual novio de Suárez dio su propia versión acerca del tiempo que Vicuña habría compartido con los menores durante los últimos meses. “Hace casi 3 meses que estamos en Argentina. Casi 80 días”, sostuvo. Según afirmó el futbolista, durante ese período el actor habría estado con Magnolia y Amancio entre “15/20 días”.

“Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos”, continuó Icardi antes de cuestionar nuevamente la exposición pública del tema: “Después, frente a las cámaras, el discurso es otro”.

Pero el mensaje no terminó ahí. El delantero también vinculó las declaraciones de Vicuña con sus compromisos profesionales. “Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película”, lanzó.

Hacia el final, Icardi redobló las críticas y apuntó contra la televisión argentina. “Denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar necesitando, ya que acá en Argentina son tan generosos los programas berretas”, escribió. Y cerró con otra provocación: “¿Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete? Van por mal camino”.

El descargo, sin embargo, no terminó allí. Poco después, publicó una segunda historia en la que mostró la imagen de un baño de mármol, con un inodoro en primer plano. Para musicalizarla eligió “Ay Ay Ay”, una canción de la China Suárez, en la que la artista dice: “Si yo hablara, vos te irías del país”, una frase que, en el contexto del cruce, funcionó como una indirecta a Vicuña.

Después de su descargo, Icardi publicó otra historia con la canción “Ay Ay Ay” de la China Suárez, en un gesto que volvió a tensar el cruce con Vicuña Mauro Icardi

Qué había dicho Benjamín Vicuña sobre sus hijos

El mensaje de Icardi apareció después de la participación de Vicuña en PH, Podemos hablar. Durante el programa del sábado, Kusnetzoff invitó a pasar al punto de encuentro a quienes hubieran tenido una conversación difícil o incómoda con sus hijos y el actor terminó hablando de la situación familiar que atraviesa con Magnolia y Amancio.

“Es un tema sensible. Existen miles de formas de paternar. Pero evidentemente el día a día es fundamental”, reflexionó Vicuña. También recordó que a lo largo de su carrera hubo períodos en los que el trabajo lo llevó a pasar temporadas fuera de su casa, en países como España, México y Colombia.

Al referirse específicamente a sus dos hijos con la China Suárez, reconoció que la distancia modificó la dinámica familiar. “Mis hijos, Magnolia y Amancio, por ahí pueden estar a 14.000 kilómetros”, explicó.

Fue entonces cuando pronunció la frase que horas más tarde despertaría la reacción de Icardi. “Yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos. Eso no me lo puede robar nadie. El amor”, aseguró. Y describió la situación como adversa: “Claramente no es cómodo, ni es lindo, ni es bueno, ni es justo, pero intento mantener un contacto a diario”.

Benjamín Vicuña junto a Amancio y Magnolia

Vicuña también contó que en las últimas semanas pudo compartir más tiempo con los chicos durante su estadía en Buenos Aires. “Cuando están acá, como ahora que pasaron casi dos meses, intercalado, pero vinieron y están mucho conmigo, ahí trato de meterle mucho tiempo de calidad, de amor, de conversaciones también”, señaló.

Magnolia, de 8 años, y Amancio, de 6, son fruto de la relación que Vicuña y la China Suárez mantuvieron entre 2015 y 2021. En el último tiempo, la dinámica familiar quedó atravesada por las estadías de la actriz y sus hijos en Turquía, donde Icardi desarrollaba su carrera futbolística.

Las declaraciones televisivas de Vicuña y la respuesta de Icardi volvieron a exponer públicamente un conflicto familiar que desde hace meses suma capítulos.