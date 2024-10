El motivo por el que Cameron Díaz decidió volver a Hollywood

Escuchar

Luego de dar a luz a sus dos hijos, conformar una familia e incursionar en el mundo vitivinícola como empresaria, Cameron Díaz decidió volver a su primer amor: el cine . La actriz, quien anunció su retiro en 2014 y regresará a Hollywood en 2025 de la mano de Jamie Foxx, reveló el motivo que la llevó a decidir retomar su carrera como artista: el apoyo de su esposo, Benji Maddern.

Durante los años que estuvo fuera del radar del mundo del espectáculo, Cameron se casó con el músico, productor y miembro de la banda de rock Good Charlotte. La boda tuvo lugar en 2015. Luego se convirtieron en padres a través de un vientre subrogado: primero llegó Raddix, hoy de 4 años, y en enero de este año, se sumó a la familia Cardinal. Según ella misma confió, se alejó de la industria porque quería tiempo para ver crecer a su familia.

Cameron Diaz y Benjamin Madden GROSBY GROUP

Hoy, a diez años de aquel retiro parcial, la protagonista de Locos por Mary contó por qué decidió retomar su faceta de actriz. Fue durante una charla que dio en la Cumbre de Mujeres Más Poderosas de la revista Fortune. “Estuvimos en la casa durante mucho tiempo, lo cual fue increíble”, explicó la estrella de 52 años en relación con su rol como mamá y por la pandemia. “Así que tuve que esforzarme. Mi esposo es el mejor. Me dijo: ‘Nos has estado apoyando y construyendo la familia. Es hora de que te apoyemos y dejemos que mami ascienda y haga lo suyo”, compartió.

Díaz también compartió cómo fue el proceso interior que atravesó para decidir dejarlo todo cuando era una estrella del cine mundial. “Sentí que era lo correcto para mí recuperar mi propia vida y realmente no me importaba nada más ”, aseguró. “Ninguna opinión de nadie, ningún éxito de nadie, ninguna oferta de nadie, nada de nadie podría hacerme cambiar de opinión sobre mi decisión de cuidarme y construir la vida que realmente quería tener. Creo que todo se reduce a lo que te apasiona. Para mí fue construir mi familia”.

Un regreso esperado

Cameron Diaz y Jamie Foxx en el set de Back in action

Diaz decidió volver a la pantalla grande junto a Jamie Foxx en la película Back in Action. El actor de Django sin cadenas, con quien ya había compartido set en Annie y en Un domingo cualquiera, fue otra de las personas que la ayudó a decidir. “No podía decirle que no a Jamie”, señaló Cameron durante la conversación con Forbes. “Él me dijo: ‘Ven conmigo’. Y yo le dije: ‘Está bien, hagámoslo’. Es nuestra tercera película juntos”, agregó.

Hace un tiempo, la actriz habló sobre cómo es trabajar con Foxx y por qué no fue difícil ponerse en forma de nuevo junto a él. “La última película que hice fue Annie con Jamie, así que la primera película que vuelvo es esta, con Jamie”, dijo durante una aparición en 2022 en The Tonight Show con Jimmy Fallon. “Es tan genial, tan fácil, tan profesional, tan talentoso y tan simple poder trabajar con él”, aseguró. “Será muy divertido”, expresó.

Cameron, su historia de amor con Benji y su maternidad

Cameron Diaz y su familia junto a Chris Pratt, su mujer Katherine Schwarzenegger, y su hija Backgrid/The Grosby Group

El vínculo de la actriz y el músico data de 2014 . El flechazo fue tal que, pocos meses después de conocerse, en enero de 2015, decidieron pasar por el altar y dar el sí. Desde entonces, y según le confirmaron diversas fuentes a US Weekly, la pareja había intentado varios métodos para ser padres, uno de sus más grandes sueños, lo que los llevó a tomar la decisión de subrogar un vientre.

“Pasaron muchas cosas para llegar a este punto. Cameron realmente ve a este bebé como un milagro”, le expresó una de las fuentes al portal estadounidense en 2020, cuando nació Raddix. En varias entrevistas, la propia actriz hizo alusión al tema. También admitió cuánto le gusta el rol de madre y el de esposa: en 2021, describió la experiencia como “la parte más satisfactoria” de su vida y explicó por qué optó por priorizar su vida personal a su carrera profesional. “Como madre, tener que estar en el set por 14 horas, o 16 horas lejos de la bebé... No podría hacerlo”, reveló en un show radial.

En 2022, un allegado al matrimonio sugirió que tenían deseos de expandir la familia. “Ellos amarían que sea varón, obviamente, pero lo que quieren más es que sea un bebé sano. La subrogación con respecto a su hija era algo en lo que ellos tenían muchas dudas, pero al final fue lo mejor que hicieron”, contaron en el tabloide. En enero de este año, los Madden Diaz le dieron la bienvenida al pequeño Cardinal.

LA NACION

Temas Cameron Diaz