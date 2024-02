escuchar

Este año no es uno más para Justin Timberlake. A pesar de sus intentos por encausar su carrera musical, su nombre volvió a estar ligado a los escándalos más que a sus proezas artísticas. A los rumores de separación con su esposa Jessica Biel se sumó un nuevo round mediático con una de sus ex Britney Spears, pero ahora enfrenta una nueva polémica: una exconejita de Playboy aseguró que estuvo con él mientras era novio de la actriz Cameron Diaz .

Zoe Gregory realizó el domingo pasado esas fuertes declaraciones en una entrevista publicada por El Daily Mail. La rubia de 48 años indicó que conoció al cantante, de ahora 43 años, en una fiesta en la Mansión Playboy, y reveló que fue ella quien lo encaró. “Él, en un principio, se negó, porque estaba saliendo con su colega, pero cuando le señalé que ella no estaba allí presente con nosotros, accedió”, contó la exmodelo y actual actriz triple x. “ No llegamos a tener relaciones sexuales, pero nos besamos y nos acariciamos . Él no quería parecer un cobarde, así que entramos en ambiente, nos quitamos la ropa, hasta los pantalones cortos, y terminamos jugando”, afirmó.

Cameron y Timberlake estuvieron juntos durante tres años, de 2004 a 2007, y si bien anunciaron su ruptura a través de un comunicado conjunto en el que aseguraban que se separaban en buenos términos, las crónicas de la época aseguran que todo terminó luego de que ella descubriera que él la engañó con la actriz Scarlett Johansson.

Esta no es la primera vez que se acusa a Timberlake de “infiel”. Spears aseguró que mientras estuvieron juntos él la engañó en varias oportunidades. En The Woman In Me, un libro que recoge las memorias más impactantes de la artista publicada en octubre de 2023, indicó incluso que le fue infiel “con otra celebridad”. Si bien no dio nombres, muchos creyeron que con sus declaraciones se confirmaba un viejo rumor: que el cantante habría mantenido una doble relación con Nicole Appleton, cantante del grupo All Saints.

Otra de las versiones que circulaban a principio de este siglo, es que la cantante de “Toxic” sufrió un ataque de celos cuando encontró a su entonces amado en la cama con la cantante Tonya Mitchell. Sin embargo, según trascendió, la decisión de dar por terminada la relación fue del cantante. Lo hizo por mensaje de texto, luego de haberse enterado de que ella lo habría engañado con el coreógrafo Wade Robson.

En 2007, apenas unas semanas después de su separación de Díaz, se vio a Timberlake charlando con Jessica Biel en una fiesta de los Globos de Oro. Esa charla inicial se convirtió en el primer encuentro de una larga relación que terminó en matrimonio. Sin embargo, en 2010 tuvieron un impasse, luego de que el cantante tuviera un romance con la actriz Olivia Munn. De todos modos, volvieron a estar juntos, se casaron en 2012 y tuvieron dos hijos.

Cuando parecía que los escándalos habían quedado atrás, en 2019 el actor fue fotografiado tomado de la mano de la actriz Alisha Wainwritght mientras filmaban una película en Nueva Orleans. Timberlake se disculpó públicamente, escribiendo en su cuenta de Instagram: “ Hace unas semanas cometí un fuerte error de juicio [sic], pero déjenme ser claro: no pasó nada entre mi coprotagonista y yo. Bebí demasiado esa noche y me arrepiento de mi comportamiento. Debería haberme comportado mejor ”.

Su enfrentamiento con Spears, a su vez, parece no tener fin. Ayudó a sexualizarla y le contó al mundo entero que fue él el primer hombre en tener relaciones sexuales con ella. Cuando, décadas después, su actitud fue repudiada, Timberlake pidió disculpas, pero a principio de este año volvió a encender la mecha del conflicto en uno de los conciertos. Sus palabras llegaron a oídos de la princesa del pop, y su respuesta fue contundente: “ ¿Querés llevarlo a la Justicia o vas a salir corriendo de nuevo a llorar con tu mamá, como lo hiciste la última vez? ”, disparó.

Este nuevo round entre los dos cantantes comenzó a mediados de enero, mientras Timberlake brindaba un show en el Irving Plaza de Nueva York. “Me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme con absolutamente nadie”, expresó, antes de cantar su éxito de 2002 “Cry Me a River”, que se inspiró en un supuesto engaño de Britney mientras estaban juntos.

Con estas declaraciones, el marido de Biel rompió el silencio sobre su expareja, luego de que salieran a la venta las memorias de la cantante en el que cuenta que durante su relación con su compañero de El club de Mickey Mouse decidió abortar porque él no quería ser padre. “Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos, pero eso hubiera sido mucho antes de lo que había previsto”, y añadió: “Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”.

“Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Hasta el día de hoy es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida”. Sin embargo, en 2002, cuando se separó de Timberlake, conoció a Kevin Federline, con quien se convirtió en madre y tuvo a sus dos hijos, Sean Preston (18) y James (17).

LA NACION