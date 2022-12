Cambió de idea: tras ocho años retirada, Cameron Diaz vuelve a los sets con una comedia romántica

escuchar

A cuatro años de haber anunciado su retiro del mundo de la actuación y a ocho de haber protagonizado su última película, Cameron Diaz sorprendió al mundo entero con una decisión: vuelve al set para protagonizar Back in Action, una comedia romántica junto a Jamie Foxx.

“Jamie Foxx, sólo tú podías hacerme volver a la acción. No puedo esperar, va a ser genial”, escribió la actriz semanas atrás, en su cuenta de Instagram. Lo cierto es que hace apenas unas horas comenzaron a circular algunas imágenes de la actriz en el rodaje en Londres junto al actor y la prestigiosa, Glenn Close. Con un chal rojo que no sabemos si es parte del outfit de su personaje o una especie de poncho para contrarrestar las bajas temperaturas entre escena y escena, la intérprete se mostró feliz y contenta por volver al ruedo.

Y si bien todavía no se sabe mucho sobre esta nueva apuesta de Netflix, sí se conocieron algunas secuencias de esta historia que está dirigida por Seth Gordon y escrita por Brendan O’Brien. En las imágenes que circularon, se la ve a Cameron y Jamie junto al río Támesis mientras abrazan a dos niños (actores) que, al parecer, hacen de sus hijos en la ficción. Una ambulancia en una zona vallada y dos lanchas que disparan sobre el agua dan cuenta de que esta comedia tendrá mucha acción.

Cameron Diaz y Kate Winslet en una escena de El descanso en 2006. Archivo

Como si esto fuera poco, recientemente se supo que la estrella de Loco por Mary también protagonizará una secuela de la exitosa película de 2006, El descanso; esa en la que intercambió casa y vacaciones con Kate Winslet. Sin embargo, hasta el momento no se sabe quiénes la acompañarán en el reparto, ya que quien interpreta a una periodista en la ficción aseguró que hasta el momento nadie se había contactado con ella. “Te juro que ni un agente ni un representante ha tenido una conversación conmigo sobre eso. Con una mano en el corazón, eso nunca ha surgido”, reveló Winslet ante el revuelo que significó esta noticia.

Los motivos que la alejaron de los flashes

El último papel de Cameron Diaz en la pantalla grande fue interpretando a la señorita Coleen Hannigan en la exitosa comedia musical Annie, una historia también protagonizada por Jamie Foxx. Años después, la actriz confirmaba que se retiraba de la actuación para dedicarle más tiempo a su familia, esa que formó en 2014 junto a su esposo, el músico Benji Madden y su pequeña hija Raddix. “ Quería hacer mi vida más manejable para mí. Mi rutina diaria es aquello que puedo manejar y hacer por mí misma ”, confesó en el ciclo Hart to Heart, dando a entender que no estaba en sus planes dejar a su bebita para someterse a los alocados horarios de los sets.

Fue al cumplir los 40 que la actriz se dio cuenta que necesitaba un cambio de vida, ya que “había muchas experiencias que aún no había vivido y aspectos que no manejaba” al estar tantas horas fuera de casa. Al parecer, el ritmo de una carrera profesional exigente y vertiginosa (sólo entre 1994 y 2004 participó de 22 producciones cinematográficas) la llevó a dejar de lado aspectos de su vida que al formar una familia se volvieron su prioridad.

Cameron Diaz junto a su pareja, Benji Madden, disfrutando de una salida diurna The Grosby Group

“Ahora me siento completa. Encontré a mi marido, comenzamos a formar una familia; todas esas cosas para las que no he tenido tiempo antes. No se trataba solo de no tener tiempo, sino tampoco el espacio para tomar decisiones. Las decisiones correctas para tener eso”, agregó en la charla con Kevin Hart. Diaz contrajo matrimonio en 2015 con Benji Madden, a quien conoció en una cena a través de su amiga (y actual cuñada) Cristina Ricci.

La llegada de su primera y única hija en 2021 no hizo más que confirmar su decisión. De hecho, la actriz aprovechó este tiempo lejos de los flashes para consolidar su faceta de empresaria a través de su línea de vinos orgánicos, que rápidamente se convirtieron en un boom dentro del mercado estadounidense. Sin embargo, y como dice la canción, “nada es para siempre”. Una frase que la propia actriz utilizó en 2020 para hablar sobre una posible vuelta a los sets en el futuro. “Nunca voy a decir nunca sobre nada en la vida. ¿Volveré a hacer una película? No quiero hacerla pero ¿lo haré? No lo sé”, dijo allá por 2020 en una charla con In Goop Health. Hoy, esta frase cobra más sentido que nunca, ya que su vuelta a la pantalla es un hecho.

LA NACION