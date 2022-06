El Noba: el desgarrador mensaje de su madre antes de su muerte y el cambio de carátula en la causa

Apenas se conoció la noticia de la muerte de Lautaro Coronel, El Noba, todo fue dolor y desconsuelo en las inmediaciones del Hospital El Cruce.

Fue a la una de la tarde, y mientras los familiares y amigos recibieron con conmoción la noticia, evitaron hablar con los medios y dejaron al descubierto sus primeras manifestaciones de dolor, la institución se encargó de hacer llegar la información a los distintos medios de comunicación a través de un escueto comunicado de prensa.

En ese momento, se encontraba en el lugar Fabián Rubino. El periodista de América TV fue el encargado de dar a conocer la información en el noticiero de la señal. Sin embargo, su presencia no fue nada grata para los familiares y amigos del cumbiero, que se comenzaron a congregar en las inmediaciones del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Kirchner, donde fue trasladado el joven luego de haber sido atendido en el Hospital Mi Pueblo, de Florencio Varela , como consecuencia de la gravedad de sus lesiones.

Mientras el cronista mostraba algunas imágenes de los fans y daba información sobre el caso, un joven -qué se presentó como hermano del cantante- se acercó y le gritó que se retirara del lugar. Luego, fue caminando hasta la reja del Hospital y se quebró.

También el abogado de la familia le pidió a Rubino, según detalló el mismo cronista, que por favor se retirara del lugar. Mientras estuvo en el lugar, Rubino contó que la madre del cumbiero se había quedado en una casilla frente al hospital y que esperaban un milagro.

Luciano Coronel, “El Noba”, se accidentó con su moto Collage

El enojo de los seguidores, amigos y familiares de El Noba con la prensa comenzó ayer cuando se filtró la falsa noticia de la muerte del cantante . Mientras su círculo íntimo rezaba por una recuperación, en algunos medios comenzó a circular la noticia de su muerte. Tanto la hermana de El Noba como varios de sus amigos salieron a aclarar que el joven aún respiraba y que su corazón seguía latiendo. Incluso la madre, pocas horas antes del trágico desenlace, compartió su parecer a través de sus redes sociales.

El dolor de su madre

Esta mañana, Vanesa Aranda, la mamá de El Noba, subió una serie de historias en su cuenta de Instagram en donde abrió su corazón y dio detalles de su sentimientos en relación al delicado estado de salud de su hijo. Lo hizo impulsada por la, hasta ese momento, falsa noticia de la muerte del cantante.

“Voy a hablar por única vez por mi hijo. Saben desde un primer momento que me dijeron lo mismo: que mi hijo estaba mal, que el golpe de su cabeza fue muy fuerte. Todas las malas que se puedan imaginar, las sé desde el primer momento” , comenzó su mensaje Vanesa.

El Noba tenía 25 años

“Están todos pendientes de si se muere o no se muere, lamentablemente les quiero decir que tiene un corazón tan grande y fuerte que todavía sigue vivo, su corazón late y cada vez que mamá entra con la fuerza que da la gente y sus amigos de verdad”, agregó.

En clara alusión a los rumores que ayer por la tarde comenzaron a circular, Vanesa siguió clara y contundente: “Salieron a decir que tenía muerte cerebral, que estaba muerto, y no, no es así, van a escuchar el parte, van a decir. Para mí, mi hijo no está muerto. Pueden dar los partes que quieran, yo ya lo sabía , le hicieron una tomografía y no salió bien, pero no significa que mi hijo murió. El corazón de mi hijo late más fuerte que nunca. Para cualquier mamá que me vea y escuche, sabe que mientras un corazón está latiendo hay vida , que digan lo que quieran, seguimos manteniendo la fe y el amor que tenemos desde el primer día”.

A las 13 en punto, trascendió la triste noticia de la partida del cantante de 25 años. “Luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quien permaneció internado en la Unidad de terapia intensiva de adultos de nuestro hospital. Acompañamos a la familia en estos momentos”, aseguró el comunicado médico.

Durante 11 días, familiares, amigos y fanáticos de El Noba estuvieron, con esperanza, a la espera de la recuperación del joven que sufrió un politraumatismo -con traumatismo de cráneo grave- que lo mantenía inconsciente luego de ser atropellado por un vehículo, cuando se traslada con su moto por Florencio Varela. Tras la confirmación de la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza.