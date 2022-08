El enojo de la madre de El Noba por el video de dos youtubers: “Es una falta de respeto”

Este miércoles se cumplen dos meses de la muerte del trapero Lautaro Coronel, mejor conocido como El Noba, tras el grave accidente que sufrió con su moto el 24 de mayo pasado. En las últimas horas, se viralizó a través de las redes sociales un video filmado desde la tumba del cantante donde, según aseguran sus fans, se puede escuchar la voz del joven que tenía 25 años. Esta escena despertó la ira de su madre, quien consideró que la situación viralizada es de mal gusto y “una falta de respeto”.

Las imágenes fueron registradas por el youtuber Egui Sosa, que suele recorrer diferentes cementerios y altares de santos paganos para su canal. El último video lo grabó en Florencio Varela, lugar donde se encuentran los restos del músico, y en Nosotros a la mañana (eltrece) compartieron el recorte.

Grabó un video desde la tumba de El Noba y se escuchó una voz

“El Noba, quien fue un referente de la cumbia 420″, dice el youtuber mientras enfoca la tumba del cantante. “Mirá, Lautaro René Coronel, El Noba”, lee Sosa. “Miren, bueno, tenemos cartitas, no nos vamos a poner a leer. En otro momento sí leíamos cartas, pero ya no, dijimos que por respeto ya no se lee más”, aclara.

“Yo no lo escuché. Hay una voz, pero...”, reconoció el Pollo Álvarez cuando volvieron al estudio. “Se escucha en un momento que el chico hace el relato”, aseguró la panelista Mariel Di Lenarda. “Se escucha la voz de fondo”, insistió. “¿De El Noba?”, repreguntó el conductor del programa. “Bueno, yo escucho una voz. Lo que dicen los fanáticos es que es la voz de El Noba”, aclaró su colega.

“Este es un instagrammer que va asiduamente al cementerio. Él sube este video y los comentarios que le llegan son: ‘¿Escuchaste esto?’. ‘¿Escuchaste que cuando vos decís ‘Lautaro’ alguien te dice ‘más vale’?’ Después él lo reproduce, hace el corte y ellos dicen escuchar ese ‘más vale’”, explicó otro de los panelistas del programa.

En un segundo repaso por el registro del youtuber, se puede apreciar un balbuceo justo después de que Sosa menciona el nombre real de El Noba.

El enojo de la mamá de El Noba: “Es una falta de respeto”

En diálogo con el ciclo Mitre Live, Vanesa, la madre de El Noba, repudió la viralización del video y reveló que habló con el youtuber para que elimine las imágenes, ya que se filmaron sin su consentimiento. ”Me mandaron el video, él hacía una nota en el cementerio de Florencio Varela y fue donde estaba mi hijo. Yo, por no ser mala, no cerré donde está el nicho de mi hijo. Tiene vidrio polarizado, o sea que vos ves más o menos detrás del vidrio”, explicó la mujer.

El enojo de la mamá de El Noba por el video viral de la tumba de su hijo

Y detalló: “En el video, él está hablando y atrás supuestamente se escucha una voz que dice ‘sáquenme’, que dicen que es la voz de mi hijo y no lo es, no lo es”, insistió Vanesa visiblemente ofuscada con la situación. “Primero y principal, yo no le di permiso para que filme eso porque para mí es una falta de respeto, no solo para mí, sino para mi familia y para su hija”, sostuvo en referencia a la pequeña Alin, de seis años.

“Lo vuelvo a repetir, por más que sea como me dijo él, un cementerio del Estado, un cementerio público, mi hijo es mi hijo. Él mínimamente tendría que haberme mandado un mensaje, como hace cada uno que quiere hacer algo”, reclamó la madre del cantante.

“Me dijo que era un homenaje, para mí eso no es un homenaje. Como mamá, no es un homenaje. Él dice que no tiene la culpa, que él no fue el que lo viralizó, pero todos los nombran a él”, agregó ante el mismo medio.

Se cumplen dos meses de la muerte de El Noba (Foto Instagram @el_noba1312)

Vanesa sostuvo que contactó por privado al youtuber y que le explicó su visión del hecho. “Yo, como mamá, lo ubiqué, le hablé por privado y le expliqué mi situación”, indicó. “Yo entiendo que el canal se trate de eso, pero mi hijo era El Noba, no hace milagros. Es lo que quiero que entienda la gente, para mí no es El Noba, es mi hijo, para mí es Lautaro”, remarcó.