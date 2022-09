El padre de El Noba conoció a su supuesto nieto y aceptó hacerse una prueba de ADN: “Es Lauti de bebé”

escuchar

Una noticia tomó por sorpresa a los familiares de Lautaro Coronel, mejor conocido como El Noba, el cantante de trap que murió el 3 de junio pasado, a los 25 años, luego de casi dos semanas de internación tras el grave accidente que sufrió con su moto el 24 de mayo. Ahora, una joven asegura ser madre de un hijo del músico y comenzó una campaña en las redes sociales para conseguir el que le realicen una prueba de ADN.

Se trata de Ailén Díaz, una chica que recurrió a Instagram para visibilizar su caso y que, además, reveló que la familia del músico “se comportó mal” con ella y que “tiene miedo que se sepa” la verdad. “Me dicen que no quieren saber nada. Yo solamente les pedí un ADN. No quería hacer esto por vía judicial porque soy mejor persona. ¿Por qué? Porque hacer eso implica una filiación post mortem donde se exhuma el cuerpo. Me parecía demasiado cuando sé que con dos gotas de saliva se puede solucionar”, escribió en Instagram.

El papá de El Noba conoció a su supuesto nieto y aceptó hacerse el ADN

Al enterarse de esta situación, Daniel Coronel, el padre de El Noba, no dudó en recibir a la joven y ponerse a disposición para hacerse un ADN. En diálogo con A la tarde (América TV), el hombre sostuvo que estaba trabajando cuando comenzó a correr la noticia. “Mi esposa, llego a casa y me dice: ‘Tengo un bombazo para vos, salió un hijo de Lautaro’. Ay, no me digas. Me puse contento, mucha felicidad”, explicó Daniel, que está separado de la madre del músico.

El padre del cantante que murió hace cuatro meses se ofreció a realzarse el test para comprobar si efectivamente se trata de su nieto. Pero él no tiene dudas. “Yo me ofrezco, yo lo hago para que no me toquen a mi hijo. Me hago el ADN para que no me lo muevan al Lauti”, sostuvo y contó cómo fue su encuentro con la madre del pequeño llamado Ramiro. “Hablando, coincidí con Ailén y hoy vino a traerme mi nieto. Porque es mi nieto, porque ya sé que es igual que el Lauti”, remarcó.

El padre de El Noba con su supuesto nieto en brazos (Foto: Instagram @ailendiazz)

“Lo beso todo porque es igual”, insistió Daniel con la voz a punto de quebrarse en llanto. “Este regalo me lo mandó mi hijito del cielo”, agregó y no pudo evitar soltar algunas lágrimas.

Sin embargo, mientras él está feliz por la aparición de Ramiro, su ex, Vanesa Aranda, no opina lo mismo. “Salgo a hablar para defender a mi hijo porque él no puede. Esta chica se cansó de defenestrarme cuando nunca habló conmigo... ella dice que fue a mi casa y es verdad, pero yo un viernes perdí a mi hijo, el sábado lo enterré y el domingo vino ella”, señaló la madre de El Noba al aire de Nosotros a la mañana (eltrece).

El hermano de El Noba con el supuesto hijo del cantante en brazos (Foto: Instagram @ailendiazz)

Consciente de esta disputa, Daniel confirmó que va a seguir adelante con su idea. “Yo voy a hacer el ADN para tener a mi nieto. Ya sé que es mi nieto, me di cuenta de que es Lauti de bebé y voy a estar orgulloso de mi nieto”, insistió el padre del músico. “Lo voy a tener conmigo, lo voy a llevar a todas partes y va a ser mi Lauti”, aseguró.