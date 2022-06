La madre de El Noba habló tras la muerte de su hijo: “El domingo fue lo peor que pasé”

La muerte del cantante de cumbia 420, Lautaro Coronel, mejor conocido como El Noba, impactó en los medios de comunicación por el masivo acompañamiento de sus seguidores en su funeral. El autor de “Tamo Chelo”, que tenía 25 años, falleció este viernes 3 de junio luego de estar varios días luchando por su vida tras sufrir un accidente en su moto mientras manejaba en Florencio Varela.

Lamentablemente, lo único que esperaba la familia y los amigos era un milagro ya que su situación se complicaba con el correr de las horas. A cinco días de la pérdida, Vanesa Aranda, madre del artista, brindó una entrevista en compañía de Leandro Vecchio, representante y amigo de Lautaro, y dio detalles de los críticos momentos que sufrió esta semana.

Tras una semana de muchas tensiones, Vanesa Aranda y Leandro Vecchio decidieron hablar en Cortá por Lozano (Telefe), programa conducido por Verónica Lozano.

La mamá de El Noba habló del fallecimiento de su hijo: “El domingo fue lo peor que pasé”.

“Yo siempre en todo lo que quería hacer el lo seguía, por eso siempre me peleaba con el papá porque él le decía ‘hay que trabajar’”. ‘No papá yo voy a triunfar, voy a estar allá arriba y ustedes no van a trabajar más’”, relató la madre del artista, quién lo apoyó en los inicios de su carrera. “Yo lo banqué y le repetía que lo iba a bancar hasta su último suspiro... y le decía al padre que mientras el corazón de mi hijo latiera yo iba a estar ahí”, explicó Vanesa Aranda sobre las esperanzas de un milagro en la recuperación.

Además, la madre se refirió al momento en el que se dio cuenta que su hijo no estaba más: “Los domingos él siempre venía de gira o venía de algún baile y me preguntaba qué íbamos a comer. Por ahí, cambiaba la comida y mis hijas me querían matar porque íbamos a comer otra cosa”.

Ahí, recordó que ellas les explicaba: “Pero tu hermano quiere comer un guisito. (...) Y este domingo fue lo peor que pasé... encima me senté en mi casa y desde el comedor se ven sus cosas: su cuatri, que él amaba; su camioneta, que es la que usaba y ahora está en mi casa; y así con cada cosa que veo”, manifestó Vanesa, quien también es madre de Abril y Martina. A pesar de los difíciles momentos que vivió, la mujer agradeció la compañía de los amigos de El Noba y de sus familiares. “Él siempre quería alegría. ‘Mamá vos no tenés que llorar, mamá yo no te quiero ver llorar”, manifestó sobre las palabras que le decía su hijo.

Finalmente, le dedicó un sentido mensaje a los fans de su hijo, quienes este fin de semana organizaron una caravana -a la que asistió L-Gante- para despedirlo con tristeza pero, también, con todo el afecto como un homenaje a su carrera. “El amor de la gente es algo inexplicable... el respeto, el cariño genuino que le daban; la gente que lo vino a ver desde temprano (le agradezco); fue impresionante”, aseveró y concluyó: “Se armó su caravana, que tanto él amaba, lástima que fue sin él presente”.