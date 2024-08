El nuevo conflicto entre Paulo Londra y Rocío Moreno: el acuerdo que quedó “viejo” y una nueva citación

Escuchar

“El tiempo pone todo en su lugar y con el padrazo que sos, merecés esto y más. Te amo, siempre juntos”, escribió en sus redes sociales Martina Quetglas, novia desde hace dos años de Paulo Londra. Al mismo tiempo, Rocío Moreno, ex del músico cordobés y madre de sus hijas Isabella Naomí (4) y Francisca (2), en sus historias de Instagram se dirigía a su abogada Luciana Ulla: “Gracias por defender y alcanzar lo mejor para mis hijas y para mí”. De esta manera, ambas mujeres daban cuenta públicamente que poco tiempo después de que el músico subiera nuevamente a los escenarios, el conflicto familiar se había vuelto a reavivar.

Según indicaron a LA NACIÓN fuentes cercanas al artista y a su expareja, los indicios en Instagram tenían que ver con que el acuerdo que ellos habían firmado en mayo de 2022, en el que se establecía la cuota alimentaria, el régimen de visitas y hasta una casa para que la joven habitara con sus hijas, quedó “viejo” para una de las partes. Luego de varias idas y vueltas, negociaciones y una estricta orden judicial que prohíbe hablar públicamente a ambos progenitores, ambos llegaron a un nuevo acuerdo.

Lo que ocurre es que los acuerdos de familia “no son definitivos ya que los chicos crecen, no es lo mismo hablar de dos bebés (como en 2022) que de dos niñas, por lo que cambian las necesidades, derechos y obligaciones”, explicó una fuente a este medio a la vez que se destaca que no hizo falta llegar a una resolución judicial, sino que tanto Londra como Moreno pudieron arribar a un acuerdo que firmaron en Córdoba Capital en los últimos días de la semana pasada, en un encuentro al que asistieron acompañados por sus representantes legales.

“No hubo ruptura del acuerdo anterior sino que hubo necesidad de modificarlo”, explicaron y aunque no se pueden conocer los pormenores del mismo, todo indica que giraría en dos puntos clave: el dinero y la manutención de las menores de edad y el régimen de visitas, siendo este último punto otro de los items a modificar si el cantante vuelve a ejercer como músico sumando giras y viajes. Sin ir más lejos, por estos días se encuentra fuera del país para “hacer música”, según él mismo contó en un posteo en el que además compartió fotos de las pequeñas, que viven con su mamá.

La creación de un nuevo acuerdo, que reemplaza lo firmado hace dos años, se da coincidentemente con el progresivo regreso de Londra a la escena musical. El 13 de julio pasado y luego de más de un año y medio de no cantar en vivo (en noviembre de 2022 cortó una racha de tres años sin presentaciones al actuar de manera espontánea en Córdoba Capital, en el Parque de las Tejas, antes de la salida de su álbum Back to the Game), se presentó en La velada del año, el evento organizado por el streamer español Ibai Llanos en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. “Esperé mucho este momento, los quiero una banda”, dijo el cordobés a su público al que agasajó con seis temas. Luego, en sus redes, agregó: “Lo bueno se hace esperar y los tiempos de Dios son perfectos”.

Es que en el mejor momento de su carrera, en 2019 y tras haber llegado a grabar con colegas de la talla de Ed Sheeran, Londra se vio obligado a correrse a un costado por un conflicto legal con la productora Big Ligas. En ese momento, él argumentó que fue víctima de un contrato leonino a través del cual lo obligaban a ceder los derechos de su música, por lo que fue concluyente y decidió no sacar más temas, hasta que en marzo de 2022 la justicia falló a su favor. Aunque desde ese entonces lanzó algunas canciones de manera esporádica, no había vuelto a pisar un escenario hasta julio pasado.

De un amor adolescente a un acuerdo millonario

Después de demandas y discusiones, en mayo de 2022 Londra y Moreno firmaron un pacto que los medios en ese momento definieron como “un mega acuerdo integral”, que incluyó una compensación económica (ya que ella dejó sus estudios para apoyar la carrera musical de él), cuota alimentaria y todo lo necesario para la manutención de las menores de edad: una casa (que ella misma eligió en lugar de la que habitaba antes con él, que quedaba en el mismo terreno que la de sus exsuegros) y un régimen comunicacional (durante los primeros tres meses de vida de Francisca el músico la vio en cuatro ocasiones).

Rocío y Paulo eran adolescentes cuando se conocieron y empezaron a hablar a través de Facebook. La música para él era un sueño y el de ella, convertirse en veterinaria. Dos años después y tras haber terminado el colegio, él tenía una ascendente carrera artística tras participar de las batallas de freestyle en las plazas de Córdoba Capital y haber hecho varios shows, mientras que ella estudiaba en las afueras, por lo que prácticamente no se veían. En 2019, el músico compró un amplio terreno con dos casas, una para sus padres y otra para ellos: le propuso a su novia que se fueran a vivir juntos. Con apenas 20 y 21 años, ella aceptó y dieron el gran paso en su relación. Fue así que Moreno dejó su carrera en pos de acompañarlo y en 2020 se convirtieron en papás de Isabella Naomí. Un año después, ella quedó embarazada de Francesca.

Paulo Londra y Rocío Moreno en el primer cumpleaños de Isabella

Tras la pandemia, con una beba de un año y otra en camino y sin poder hacer música, comenzaron los problemas en la pareja: él empezó a ausentarse sin aviso de la casa que compartían, no la acompañaba a los estudios médicos y ella hasta aseguró que se enteraba de los viajes de él gracias a las publicaciones en redes. Sin una charla formal, en diciembre de 2021 se separaron, dos meses antes del nacimiento de su hija más pequeña. Luego de una seguidilla de reclamos judiciales y mediáticos, Londra comenzó a reestablecer el vínculo con sus hijas y arribó a un acuerdo por alimentos y visitas (luego del cual se anuló la demanda por compensación económica realizada por ella) que en los últimos días modificaron.

A mediados de 2022, justo un mes después del acuerdo con su expareja, Paulo Londra blanqueó su romance con Martina Quetglas, una joven de 26 años a quien conocía del colegio y que suele acompañarlo en sus viajes laborales.

