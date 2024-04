La nueva alianza de Paulo Londra para relanzar mundialmente su carrera

Escuchar

“Cada vez falta menos”, publicó hace dos semanas Paulo Londra en su cuenta de Instagram, para acompañar una serie de tres fotografías en las que se lo ve cantando frente a un micrófono. Parece una situación de ensayo. Los comentarios de sus fans nos se hicieron esperar y le “llovieron” sobre el posteo. “Espero que hayas leído bien el contrato”, escribió un usuario; “Te esperamos con muchísimas ansias”, señaló otro.

Una vez resueltos por vía judicial las diferencias contractuales que Londra mantenía con el productor Ovy On The Drums (y que lo llevaron a un autoimpuesto silencio musical durante unos años), se esperaba que el cantante cordobés regresara con todo a las bateas virtuales con la prisa de siempre y sin pausas. Pero nada de eso ocurrió. Si bien, cuando el litigio estaba definido a su favor, lanzó un par de canciones y luego un álbum, ahora cada paso que da no es con la velocidad ni con el vértigo de cuando era un adolescente capaz de llevarse el mundo por delante. Ahora elige cuidadosamente con quién asociarse y desde allí se proyecta al exterior. De ahí que firmara recientemente un contrato con WME (William Morris Endeavor) para su representación de giras a nivel global, luego de su reciente unión con Dale Play Records para su carrera discográfica y con Buena Productora para su management.

Paulo Londra, en Miami, donde se accidentó con una moto de agua, durante el tiempo que se tomó para componer nuevas canciones

Para 2018, con apenas veinte años, Londra era el argentino con más reproducciones en YouTube y Spotify , gracias a temas como “Adán y Eva”, “Nena maldición” , “Chica paranormal”, y los feats. “Cuando te besé” (con Becky G) y “Te amo” (con Piso 21). Homerun (2019) fue su primer álbum, que alcanzó más de 8.700 millones de reproducciones. Pero en la trastienda de ese fenómeno las cosas no eran como parecían.

Todo comenzó en Colombia, en 2017, adonde el cantante llegó con 19 años y sed de fama. Confió en sus nuevos socios, el portorriqueño Kristo y el colombiano Daniel Oviedo (Ovy On The Drums). Pero un año después se convirtió en una especie de rehén contractual de los productores. Denunció que fue llevado de manera tramposa a firmar contratos y, luego, recibió presiones para no abandonar el sistema de trabajo al cual había sido inducido.

El conflicto estalló cuando decidió poner fin (de palabra) a la relación con sus socios. Pero esto le impidió seguir trabajando de manera independiente. En el verano de 2020 comenzó a gestarse una especie de red de solidaridad con el cantante. Hasta Duki salió en su defensa con algunos comentarios. Esto continuó durante meses. El #FreePaulo se extendió y muchos artistas manifestaron su apoyo. También salieron en su ayuda voces internacionales, como la de Ed Sheeran, con quien Londra había colaborado para el tema “Nothing on You».

“Él es un ser humano con un corazón tan bueno. La primera vez que lo conocí, su energía y su aura daban tanto amor. A veces conozco artistas y la relación es medio fría. Él realmente me agrada, me cae muy bien”, contó durante la charla el músico inglés. “Solo pienso en lo mal que está esto -dijo en torno a las diferencias del trapero con la productora- ¿Cómo vas a atentar contra el talento de este chico? De hecho, hace poco hablé con J Balvin en profundidad sobre esto. Así que el responsable tiene que cambiar esto”. Y al recordar el tema “Nothing On You”, que grabó con la participación de Londra, dijo: “Cada vez que quiera colaborar, aquí estaré. Literalmente haría cualquier cosa por él “.

Paulo Londra reunió 50.000 personas en Córdoba en la presentación espontánea de su último álbum Esteban Salino Tarditti

A finales de 2022 lanzó un nuevo disco con un título que daba cuenta de una vuelta de página, tras ese pasado reciente y truculento, en las cuestiones legales. Se llamó Back To The Game y fue presentado en un evento, en Córdoba, antes 50.000 personas. En 2022 fue padre por segunda vez, publicó el tema “Party en el barrio”, junto a Duki, y grabó “The World is Yours To Take”, la canción oficial para la FIFA World Cup junto al rapero Lil Baby. Además, estuvo en Qatar con la selección comandada por Scaloni y estuvo cara a cara con Messi (”No lo puedo creer, estas cosas son las que me hacen cada día decir le debo todo a Dios por los lujos que me permite vivir; sos luz Leo, un ejemplo de jugador y de persona, te amo y Dios bendiga esa zurda siempre”, posteaba en Instagram).

Luego de ese año en el que parecía regresar con todas las fuerzas a la industria de la música, volvió a poner el pie en el freno. A muchos de los que siguieron su breve pero muy intensa carrera les llamó la atención que durante 2023 no publicara canciones ni tuviera una presencia significativa en redes o escenarios. Recién a principios de 2024 dio las primeras señales.

Masivamente se lo vio en el Festival Lollapalooza de Argentina, incluso junto a Jared Leto, en un fugaz paso por el escenario donde tocaba la banda del actor-cantante, 30 Seconds To Mars. En general los pasos de Londra son con mucha cautela. Y ahora sí, se esperan novedades.