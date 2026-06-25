El Oso llega a su fin: del “tormentoso” rodaje a qué pasará con sus queridos personajes

Cuando parece que nada puede salir peor, una tormenta azota Chicago. Mojados, con las cañerías tapadas, las calles intransitables, el mal humor propio de los días grises y una electricidad que va y viene, Sydney Adamu (Ayo Edebiri), Richie Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) y Natalie “Sugar” Berzatto (Abby Elliott) deben encontrar la forma de sacar adelante el restaurante, ganar una estrella Michelin y sobrevivir a un naufragio que parece anunciado tras la renuncia de Carmy Berzatto (Jeremy Allen White). Mientras tanto, el resto de la familia de El Oso intenta mantener el barco a flote sin dinero y bajo la amenaza constante de que el tío Jimmy (Oliver Platt) venda el local, mientras cada uno libra sus propias batallas personales.

Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) renunció a El Oso en el final de la cuarta temporada Disney+

La quinta y última temporada de El Oso, disponible a partir de hoy a las 22 por Disney+, retoma la historia en la mañana posterior a la decisión de Carmy de abandonar los fuegos y dejar el restaurante en manos de Syd, Richie y Sugar. A lo largo de ocho episodios, la serie vuelve a combinar secuencias frenéticas, momentos íntimos, situaciones absurdas y diálogos aparentemente pequeños que terminan cambiando el rumbo de los personajes. Porque, al final de cuentas, El Oso no es más que, como le explicó a LA NACION Lionel Boyce —quien le da vida al talentoso Marcus Brooks—, “historias sobre seres humanos conectándose a través de las dificultades”.

Mucho más que una serie sobre gastronomía

Si bien la historia avanza entre el ritmo frenético de la cocina, la presión del tiempo, la vorágine de una ciudad de Chicago que no se detiene y la belleza del resultado final, una serie de platos cuidadosamente presentados y estéticamente perfectos, para sus protagonistas, El Oso nunca trató realmente sobre restaurantes. En una charla conjunta con Matty Matheson —el único chef real del equipo y quien, además de interpretar al hilarante Neil Fak, es uno de los productores ejecutivos—, Boyce habló sobre lo que hace que la serie haya logrado conectar con el público de una manera tan visceral y aseguró que la clave siempre estuvo en los vínculos humanos.

“Tiene que ver con el corazón de la serie: lo que realmente les interesa contar son historias sobre seres humanos conectándose a través de las dificultades. Y creo que, en esencia, eso es lo más importante”, aseguró el actor. “El mundo que rodea a los personajes forma parte de la historia y también la relación que tienen con ese mundo, pero por encima de todo siempre se trató de estos personajes y de los vínculos entre ellos”.

“Todo el mundo tiene una familia. Todo el mundo tiene un trabajo. Todo el mundo tiene que presentarse y cumplir. Creo que por eso la serie es tan popular”, coincidió Matheson con su colega. “No creo que la gente conecte porque se trata de un restaurante. Estamos siguiendo a una familia en particular que atraviesa muchas cuestiones relacionadas con la salud mental. Y eso se traslada al negocio y a la vida cotidiana. Nos enfocamos en eso y creo que mucha gente se siente identificada”, sumó.

La tormenta perfecta

Matty Matheson -el único chef real del equipo y quien, además de interpretar al hilarante Neil Fak- habló con LA NACION sobre el final de la historia Disney+

Como si la salida de Carmy, la falta de dinero y la amenaza de perder el restaurante no fueran suficientes, la temporada suma un nuevo obstáculo para los personajes: una tormenta que atraviesa prácticamente toda la historia y se convierte en una fuente constante de tensión. Para Matheson, el fenómeno meteorológico funciona como una manera de llevar al límite a un grupo que ya venía golpeado desde la temporada anterior. “Después del final de la cuarta temporada pensamos: ‘¿Cómo podemos hacer esto todavía más intenso? Bueno, pongamos una tormenta gigantesca para aplastar absolutamente a todo el mundo’”, explicó entre risas.

Además de complicar la vida de los personajes, la tormenta también se convirtió en una de las experiencias más llamativas del rodaje. Lejos de describirla como un desafío técnico, Boyce recordó aquellos días con el entusiasmo de un cinéfilo. “La construyeron ellos mismos. Fue genial. Se sentía como estar dentro de una película de Spielberg”, recordó. “Me hizo volver a sentirme como un chico. Era como la imaginación de un nene de seis años pensando: ‘Así es hacer cine’”.

El talentoso Marcus Brooks (Lionel Boyce) junto a su ayudante, el chef Luca (Will Poulter) Disney+

El actor también reveló que, mientras grababan la temporada, una tormenta real azotó Chicago con vientos de más de 120 kilómetros por hora. “Mi hermana me mandó un video y pensé: ‘Es una locura’. Lo más increíble era que nosotros estábamos recreando algo muy parecido en el set y, al mismo tiempo, eso estaba ocurriendo de verdad”, recordó.

Más allá de su impacto visual, el actor y productor aseguró que la lluvia también cumple una función narrativa. “Nadie quiere estar mojado. Creo que todos somos un poco como los gatos”, bromeó. “Y eso genera un montón de problemas: gente que va a los restaurantes, gente que deja de ir, complicaciones por todos lados”.

Según explicó, el verdadero desafío aparece cuando el mal clima afecta tanto a los clientes como a quienes trabajan en el local. “La pregunta es: ¿cómo hace el restaurante para revertir eso si todos llegan de mal humor y todos los que trabajan ahí también están de mal humor? Es un desafío enorme”.

Una despedida que ya genera especulaciones

¿Podrá Sydney Adamu (Ayo Edebiri) sacar adelante al restaurante? Disney+

Desde que Disney+ confirmó que la quinta temporada sería la última, las redes sociales se llenaron de teorías y especulaciones. ¿Logrará sobrevivir El Oso? ¿Conseguirá finalmente la tan ansiada estrella Michelin? ¿Carmy Berzatto abandonará para siempre las cocinas? ¿Claire (Molly Gordon) regresará a su vida? ¿Se concretará por fin el esperado romance entre Carmy y Sydney? ¿Podrá Syd cumplir su sueño? ¿O el caos terminará por arrasar con todo?

Aunque Matheson evitó responder cualquiera de esas incógnitas, sí dejó una pista sobre el tono con el que la serie se despide. Consultado sobre qué espera que sientan los espectadores cuando termine el último episodio, el actor aseguró que el objetivo siempre fue construir una historia que condujera a un lugar concreto. “Queríamos contar una historia y creo que es una historia muy sólida de principio a fin. Desde la primera hasta la quinta temporada llegamos a algún lugar”, sostuvo. Y aunque evitó adelantar detalles, dejó entrever que el desenlace podría ser más optimista de lo que muchos imaginan. “Creo que la gente va a sentirse feliz”, afirmó.

Después de ver la temporada completa, el actor reconoció que la historia le despertó exactamente las emociones que esperaba. “Soy parcial porque formo parte de esto, pero amo nuestra serie. La vi y me hizo sentir exactamente lo que quería sentir. Lo logró”. Cuando LA NACION le comentó que los espectadores probablemente extrañarán a los personajes, Matheson respondió con una sonrisa: “Pero pueden verla una y otra vez. No se va a ningún lado”.

¿Y si hubiera un spin-off?

En la quinta temporada, Richie Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) intenta por todos los medios salvar el negocio familiar que logró cambiarle la vida Disney+

¿Existe la posibilidad de un spin-off? Nadie más que los creadores de El Oso lo sabe. Sin embargo, Boyce y Matheson se prestaron al juego de imaginar cuál de las pequeñas historias que hicieron única a la serie podría convertirse en una producción propia.

Matheson no dudó en elegir una precuela centrada en el local de Mikey Berzatto (Jon Bernthal), antes de que Carmy tuviera que hacerse cargo del negocio familiar. “Me encantaría ver algo sobre The Beef. Amo a Chi-Chi, amo a Chris. Incluso con Mikey. Ver cómo era todo antes de esto sería una locura. Una serie salvaje y muy divertida”, aseguró.

Boyce, en cambio, imaginó una propuesta más cercana al estilo de Better Call Saul, centrada en personajes secundarios como Ibra y el resto de los trabajadores que orbitan alrededor del restaurante. “Podría tener un tono completamente diferente”, señaló. Quizá los fans de El Oso tengan una segunda oportunidad.